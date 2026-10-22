(Información remitida por la empresa firmante)

- Tairex lanza un sistema de IA multiagente para transformar la colaboración clínica y el apoyo a la toma de decisiones

PEKÍN, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Tairex, empresa de tecnología sanitaria basada en IA, incubada por el Instituto de Investigación de la Industria de la IA (AIR) de la Universidad de Tsinghua, presentó el 21 de octubre el Ecosistema de Colaboración Multidisciplinaria Humano-Agente (MHAC) para Agent Hospital, diseñado para permitir que agentes de IA especializados trabajen junto a médicos en casos clínicos.

01. Del entrenamiento virtual a la colaboración en el mundo real

En un entorno simulado con millones de pacientes de IA altamente realistas, un médico de IA puede llevar a cabo decenas de miles de consultas simuladas diariamente.

Este entrenamiento virtual intensivo da como resultado un sistema compuesto por 54 médicos de IA y millones de pacientes de IA, abarcando así más de 20 especialidades clínicas y decenas de miles de enfermedades. Los médicos de IA han alcanzado una precisión superior al 96% en el conjunto de datos MedQA.

Cuando la condición de un paciente abarca múltiples especialidades, el sistema activa de forma dinámica a los agentes pertinentes para que trabajen simultáneamente. En lugar de operar de forma aislada, estos agentes presentan su razonamiento clínico y la evidencia en una interfaz unificada, con las discrepancias resaltadas para la revisión del médico.

Cuando un agente de endocrinología propuso un beta-bloqueante para un paciente que padecía palpitaciones y antecedentes de asma, un agente de neumología señaló que los beta-bloqueantes no selectivos podrían provocar broncoconstricción y sugirió considerar un beta-bloqueante selectivo beta-1.

02. Reconfiguración de los flujos de trabajo clínicos mediante la colaboración con IA

Los agentes de IA especializados pueden proporcionar recomendaciones simultáneas dentro de la interfaz clínica, lo que permite a los médicos considerar perspectivas interdisciplinarias sin necesidad de una reunión aparte.

El sistema también puede ampliar el acceso a conocimientos especializados, ya que permite que agentes de IA, modelados a partir de especialistas, presten apoyo a múltiples departamentos y, potencialmente, lleguen a centros de atención primaria, lo que contribuye a que los recursos médicos de alta calidad sean más accesibles.

Según este modelo, la IA está diseñada para mejorar la eficiencia y apoyar la toma de decisiones clínicas, en lugar de tomar decisiones críticas de forma independiente.

La seguridad de los datos también está integrada dentro del diseño del sistema. Los productos subyacentes de Tairex se basan en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y la Ley de Protección de Información Personal (PIPA) de Corea del Sur, con controles que rigen el manejo y la transferencia de campos de datos sensibles. La empresa también ha obtenido la certificación de Nivel 3 del Sistema de Protección Multinivel (MLPS) de China.

Al integrar flujos de trabajo asistidos por IA con la toma de decisiones clínicas dirigidas por humanos, el Ecosistema de Colaboración Multidisciplinaria Humano-Agente de Tairex busca ayudar a que los recursos médicos de alta calidad lleguen a más instituciones de atención médica, incluidas las de atención primaria, acercando así un acceso más equitativo a la atención médica a la realidad.

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