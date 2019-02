Takeda, Microsoft y EURORDIS ayudarán a que la comunidad de enfermedades raras acorte la odisea del diagnóstico (3)

Publicado 20/02/2019 21:44:31 CET

(1) Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Orphan Medicines in the EU (Medicamentos sin interés comercial en la UE). http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/12/WC500240710.pdf [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2380032-1&h=1338048147&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2380032-1%26h%3D2744521036%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ema.europa.eu%252Fdocs%252Fen_GB%252Fdocument_library%252FLeaflet%252F2017%252F12%252FWC500240710.pdf%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ema.europa.eu%252Fdocs%252Fen_GB%252Fdocument_library%252FLeaflet%252F2017%252F12%252FWC500240710.pdf&a=http%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fdocs%2Fen_GB%2Fdocument_library%2FLeaflet%2F2017%2F12%2FWC500240710.pdf]

(2) Global Genes. Survey says: Misdiagnosis of rare diseases is common. (La encuesta dice: es frecuente ver diagnósticos errados de enfermedades raras) https://globalgenes.org/raredaily/survey-says-misdiagnosis-of-rare-diseases-is-common/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2380032-1&h=2702490788&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2380032-1%26h%3D4093219755%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalgenes.org%252Fraredaily%252Fsurvey-says-misdiagnosis-of-rare-diseases-is-common%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalgenes.org%252Fraredaily%252Fsurvey-says-misdiagnosis-of-rare-diseases-is-common%252F&a=https%3A%2F%2Fglobalgenes.org%2Fraredaily%2Fsurvey-says-misdiagnosis-of-rare-diseases-is-common%2F].

(3) Global Genes. RARE Disease: Facts and Statistics. (Enfermedad rara: hechos y estadísticas). https://globalgenes.org/rare-diseases-facts-statistics/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2380032-1&h=1194464078&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2380032-1%26h%3D2257151712%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalgenes.org%252Frare-diseases-facts-statistics%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalgenes.org%252Frare-diseases-facts-statistics%252F&a=https%3A%2F%2Fglobalgenes.org%2Frare-diseases-facts-statistics%2F]