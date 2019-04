Tanla Solutions Ltd anuncia el cierre de la adquisición de Karix Mobile

Publicado 11/04/2019 5:35:24 CET

HYDERABAD, India, 11 de abril de 2019 /PRNewswire/ --Tanla Solutions Ltd ("Tanla") (NSE: TANLA) ha completado hoy la adquisición ("Adquisición") del 100% de las acciones de Karix Mobile Pvt Ltd ("Karix") y su filial de propiedad total Unicel Technologies Pvt Ltd ("Unicel") de Banyan Investments Ltd ("Banyan"), una compañía propiedad de los fondos afiliados con GSO Capital Partners L.P. ("GSO").

https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/869663/Tanla_Karix.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/869663/Tanla_Karix.jpg]

La consideración para la adquisición fue de aproximadamente Rs.340 Crores, e incluyó:

1. Rs.112 Crores en efectivo. 2. Asignación preferencial a Banyan de acciones 2,20 Crores en Tanla a un valor nominal de Re.1 solamente, a una tasa de INR 56,79 por acción, ascendiendo a Rs.125 Crores. 3. Tanla asumió la deuda en el libro contable de Karix de Rs.103 Crores.

Esta adquisición está siendo financiada por Tanla con efectivo en la hoja de balance.

Después de la adquisición, las participaciones (sobre una base totalmente diluida) de Tanla serían; Promotores: 31,2%, y GSO: 14,6%.

Como resultado de la adquisición, Karix se ha convertido en una filial de propiedad total de Tanla (y Unicel seguirá siendo una subsidiaria de Karix), a partir del 10 de abril de 2019.

Como resultado de la adjudicación preferencial a Banyan, Banyan tendrá un asiento de observador en la Junta Directiva de Tanla.

Tanla anuncia el nombramiento de Alex Howell (Director General de GSO) como observador en la Junta de Tanla. Alex es un alumno de la London School of Economics y tiene más de 14 años de experiencia en mercados financieros en una serie de áreas como M&A, financiamientos apalancados y de equidad y mercados de crédito público, habiendo trabajado previamente en Lehman Brothers, Nomura , y (desde 2012) GSO.

Sobre el cierre, Uday Reddy, CMD de Tanla dijo:"La adquisición de Karix por Tanla es un hito en la historia de las telecomunicaciones indias, reuniendo a dos de los desarrolladores más influyentes en el ecosistema de la comunicación en la nube. Los equipos combinados están plenamente energizados para demostrar una innovación sustancial y un valor añadido para deleitar a las partes interesadas. La combinación da lugar a una oportunidad emocionante para reducir los procesos, plazos y costes."

Alex Howell añadió, "Esperamos con interés esta excitante nueva fase de crecimiento de las entidades combinadas y esperamos que Tanla se desarrolle como líder en comunicación en nube."

Acerca de Tanla

Tanla inició su trayectoria en los albores del nuevo milenio con un pequeño grupo de especialistas en mensajería móvil con sede en Hyderabad, la India, y con el objetivo de crear un servicio de mensajería de clase mundial. Hoy, Tanla es un líder global en su ámbito como uno de los mayores proveedores de comunicación en nube y administrar más de 90.000 millones en comunicaciones empresariales al año. Tanla está innovando las modalidades de comunicación en el mundo y constantemente eleva el estándar con mayor velocidad, sencillez y facilidad en soluciones de comunicación en nube, y con la adopción de tecnologías de vanguardia para satisfacer las distintas necesidades de una clientela diversa que incluye empresas y operadoras en todas las geografías. Tanla es una sociedad anónima pública que cotiza en las principales bolsas de valores indias .

Para más consultas, escriba a investorhelp@tanla.com[mailto:investorhelp@tanla.com]

