COMUNICADO: The Globe and Mail lanza el primer servicio canadiense de noticias sobre cannabis

-- The Globe and Mail lanza el primer servicio canadiense de noticias sobre cannabis para abonados con suscripción premium

Report on Business Cannabis Professional, respaldado por un equipo de periodistas

especializados

Con recursos sin precedentes y el mayor equipo del mercado especializado en cobertura de cannabis, The Globe and Mail ha lanzado hoy Report on Business Cannabis Professional, un servicio de noticias con abono premium para iniciados en cannabis e inversores de todo el mundo.

Respaldado por el premiado periodismo de The Globe y la mayor sala de prensa de negocios de Canadá, Report on Business Cannabis Professional (https://robcannabispro.com) cubre información exclusiva sobre el sector de cannabis que no está disponible en otros lugares. El boletín informativo B2B, disponible por la mañana de lunes a viernes, incluirá noticias esenciales sobre decisiones de políticas, iniciativas personales, finanzas corporativas y estrategia y operaciones comerciales. Además, los abonados serán los primeros en recibir alertas con noticias de última hora sobre el sector de cannabis de la redaccion y oficinas de The Globe.

"Es un producto dirigido a quienes necesitan una mejor comprensión de un sector que está en la cúspide de un momento histórico y cuya legalización federal llegará en octubre", dice Rob Gilroy, redactor de Report on Business Cannabis Professional. "Las oportunidades y riesgos para los emprendedores e inversores serán enormes. Desde seguimiento de tendencias en cuanto a políticas en todo el país hasta informes sobre las últimas fusiones y adquisiciones, nuestros veteranos periodistas buscarán la forma de destacarse para llevar a los abonados la información sobre el sector y los datos que necesitan para avanzar".

Gilroy, un veterano de Report on Business, lidera un equipo de experimentados periodistas a cargo de llevar a los abonados las noticias e información esenciales. El grupo está formado por:

- Christina Pellegrini y Mark Rendell, reporteros globales sobre cannabis; - Marcy Nicholson, periodista veterana de Reuters se une a The Globe para cubrir el sector en Canadá occidental desde nuestras oficinas en Calgary; - Jessie Willms, periodista de datos con sólidos antecedentes quien se unió a The Globe procedente de CBC; - David Milstead, galardonado escritor sobre temas de negocios; - miembros del equipo de Report on Business de The Globe and Mail, incluso el columnista financiero Andrew Willisy David Berman, escritor en materia de inversiones, así como - expertos en cannabis externos a The Globe.

Derek DeCloet, redactor de Report on Business, supervisa el producto que ejemplifica la excelencia que se espera de The Globe en materia de periodismo.

"A nivel mundial, los profesionales del cannabis miran hacia Canadá para ver cómo es nuestra experiencia con la primera legalización para uso recreativo de cannabis en un país del G7", dice Gilroy. "Nuestra cobertura irá más allá de los titulares para tener una imagen integral de este mercado multitrillonario".

"The Globe and Mail es respetado por sus informes comerciales en el país y su cobertura sobre nuevos sectores como el cannabis", dice Phillip Crawley, redactor y consejero delegado de The Globe. "Al haber en el sector de cannabis importantes cambios cada semana, por no decir cada día, The Globe está bien posicionado para brindar a los abonados lo que necesitan saber para tomar mejores decisiones comerciales con noticias y análisis actuales y fiables".

Report on Business Cannabis Professional cuenta con el soporte de un equipo comercial especial:

- Pierre Kitchell - gerente de Abonos Digitales Premium - Carlos Morales - gerente de Marketing de Producto - Garth Thomas - director gerente de Productos Comerciales y Financieros - Lindsey Lowy - directora de Marketing del Consumidor - Scott Adams - director de Desarrollo de Productos de Abono Digital - Neal Madan - director gerente, Desarrollo Corporativo y Planificación

El servicio de noticias ofrecerá información exclusiva, original, del sector del cannabis solamente a los abonados a Report on Business Cannabis Professional, y también acceso a noticias importantes en el sector de cannabis publicadas en globeandmail.com o en el periódico. Este es un producto independiente y no está cubierto por un abono de globeandmail.com o de la versión impresa.

Acerca de The Globe and Mail The Globe and Mail es la compañía de medios de noticias más importante de Canadá que lidera el debate nacional y genera cambios en las políticas a través de un periodismo valiente e independiente desde 1844. Con nuestra premiada cobertura de negocios, política y asuntos nacionales, llegamos a 6,8 millones de lectores a través de nuestro formato impreso y digital, incluso la revista Report on Business que llega a 1,6 millones de lectores en edición impresa y digital. Nuestra inversión en innovadora ciencia de datos significa que a medida que el mundo continúa cambiando, también lo hace The Globe. The Globe and Mail es propiedad de Woodbridge, el brazo de inversión de la familia Thomson.

