The Lux Collective: El primer resort de SALT abre sus puertas inspirado por una Isla de Color

Publicado 12/04/2019 6:59:21 CET

- The Lux Collective: El primer resort de la nueva marca, SALT, abre sus puertas inspirado por una Isla de Color

Un safari de color, por Camille Walala y Jean-François Adam

FLORÉAL, Mauricio, 12 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- La marca hotelera recientemente lanzada, SALT, ha abierto las puertas de su primer resort, SALT of Palmar, con 59 habitaciones, localizado en la costa este de Mauricio. Es una bonita base concebida para conseguir la sostenibilidad, conectar con la comunidad local e introducir a los viajeros modernos, con estilo y pasión por la cultura al Mauricio real.

https://mma.prnewswire.com/media/846969/SALT_of_Palmar.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/846969/SALT_of_Palmar.jpg]

Su look distintivo nace de una colaboración entre el arquitecto mauritano local Jean-François Adam de JFA Architects, un reconocido visionario tras importantes espacios contemporáneos en Mauricio y en el extranjero, y la artista francesa Camille Walala, cuyos vivos murales adornan edificios de todo el mundo.

Dedicada a todo lo que sea local y sostenible, la nueva marca hotelera se dedica llevar a los huéspedes a las personas - no solo a lugares, y desenterrar el corazón latente de los destinos. Como principal característica de los diseños de Jean-François está un deseo por llevar el entorno natural y la forma de vida mauriciana a primera línea, dando a cada visitante un sentido real de lo que su tierra natal tiene que ofrecer. Tomando un increíble edificio existente geométrico similar a un riad en la periferia de la playa Palmar, reconvirtió cuidadosamente las estructuras permanentes para destacar la proximidad del hotel al mar. Con el mismo fin, orientó todas las camas para que mirasen hacia el mar y rediseñó la piscina para reforzar su conexión con el mar. Además, jugó con la cálida luz tropical de la isla, permitiendo que los colores naturales del lugar pudiesen brillar. La fauna y la flora han estado protegidas a lo largo de todo este proyecto. Jean-François explicó: "Todo acerca del hotel está diseñado para unir a las personas. Desde mesas comunes en la pastelería, restaurante y el bar de la playa, al bar en la azotea del Yirst de Mauricio y los acogedores espacios en el SALT equilibrium spa, se trata de reunir y compartir historias de viajeros y disfrutar de esta increíble localización".

La tarea de Camille fue encontrar el equilibrio perfecto entre su propio impulso creativo y la auténtica expresión del carácter de la isla: fresco, divertido e irresistiblemente positivo en perspectiva. Para encontrar la inspiración, viajó por todo Mauricio, reuniéndose con artesanos locales y absorbiendo la brillante paleta de colores que define la isla, desde verdes paisajes, casas pintadas de vivos colores, azules paisajes marinos y puestas de sol dignas de ver, hasta el espíritu de sus comunidades y el colorido mosaico de cultura que hace a Mauricio tan especial. Walala comentó: "Las personas pintan sus casas en los tonos más increíbles que realmente destacan frente al exuberante entorno tropical. Al elegir los colores de SALT of Palmar quiso probar y obtener un balance entre tonos naturales y colores pop atrevidos. Se supone que el espacio debe ser divertido y destacar la belleza de esta increíble isla".

Los detalles por todo el hotel son auténticos, artesanales y únicos. La ceramista local Janine diseñó y elaboró la vajilla del hotel: un bonito conjunto formado por 950 piezas individuales para SALT of Palmar; cada una hecha totalmente a mano.

SALT of Palmar conecta a los exploradores modernos con las comunidades y su forma de vida, consiguiendo experiencias de viaje fantásticas. Los huéspedes de SALT tienen la oportunidad de relacionarse con los locales a través del programa Skill Swap, intercambiando su tiempo y talento con productores locales, diseñadores y artesanos, como pescadores, alfareros, tejedores de canastas, etc. La filosofía culinaria en el restaurante es comida fresca, local, casera, nacional, de temporada y de cero residuos. Reconociendo las fuertes conexiones entre las personas, el plato y el planeta, y el hecho de que las elecciones alimentarias tienen un importante efecto en el medio ambiente y en la salud de los huéspedes, SALT está comprometido con los alimentos buenos, limpios y sanos. Los chef del resort son miembros de Slow Food International y forman parte de la Slow Food Chefs Alliance. SALT se adhiere al Slow Food Travel, promoviendo el ecoturismo y ofreciendo a todos nuestros huéspedes un trayecto culinario lleno de historias, tradiciones, sabores y artesanía. Los huéspedes pueden también estar seguros de que la concienciación sobre sostenibilidad y medio ambiente es la piedra angular del hotel. Simplemente estando, pueden contribuir a empoderar a las comunidades locales ya que el hotel produce todo lo que puede localmente, crea empleo y preserva el medio ambiente evitando el uso de plásticos de un solo uso, apoyando la bio-agricultura y causando cero residuos.

Todo esto ha posicionado a SALT of Palmar como un defensor de la sostenibilidad. Su asociación con Positive Luxury significa que lleva con orgullo la marca de mariposa concedida a las marcas que equilibran lujo con acciones conscientes y responsables. El equipo que hay tras SALT se asegura de que los huéspedes pasen estancias realmente lujosas en destinos protegidos.

Desde 200 euros la habitación doble por noche con régimen de desayuno. Para más información, visite www.saltresorts.com [http://www.saltresorts.com/] .

#WeAreSALT #SALTShakers @SaltResorts

The Lux Collective

The Lux Collective es un operador hotelero global de marcas propias y propiedades gestionadas: LUX*, SALT, Tamassa & Café LUX*. El éxito de las experiencias de hospitalidad no ocurre por accidente: se consigue con trabajo duro, pasión y la colaboración de muchas personas con distintas destrezas. The Lux Collective trabaja junto con algunos de los pensadores y realizadores más apasionados y creativos. Junto con los miembros de su equipo, partes implicadas, vendedores y socios han creado y ofrecen las mejores experiencias de hospitalidad del mundo. En The Lux Collective siempre damos prioridad a las personas y permanecemos fieles a nuestros valores de pasión, responsabilidad e innovación en todo lo que hacemos.

theluxcollective.com [https://www.theluxcollective.com/]

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/846969/SALT_of_Palmar.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/846969/SALT_of_Palmar.jpg])

Contacto:Shakeel RamjanResponsable de ventas y responsable de marketing de administraciónshakeel.ramjaan@saltofpalmar.com[mailto:shakeel.ramjaan@saltofpalmar.com]Teléfono +230-401-8500 - Móvil +230-5-944-1019 The Lux Collective Ltd, Pierre Simonet Street, Floréal, Mauritius

CONTACTO: CONTACTO: Para consultas de los medios, contacte con BIRD -hello@birdtravelpr.com, 12 Abr. (0) - 20-7112-8824

Sitio Web: https://www.theluxcollective.com//