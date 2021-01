-La mayor inversión única en inclusión empresarial en discapacidad, ya que The Nippon Foundation invierte 5 millones de dólares en The Valuable 500

- The Nippon Foundation anunciada como Global Impact Partner de The Valuable 500, la mayor red global de consejeros delegados comprometidos con la inclusión de la discapacidad

- 54 corporaciones anuncian la membresía a The Valuable 500, con lo que el total de miembros asciende a 415

LONDRES, 29 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, The Valuable 500 [https://www.thevaluable500.com/] anuncia que la fundación privada más grande de Japón, The Nippon Foundation, se une como Global Impact Partner e invirtiendo 5 millones de dólares en la red más grande de consejeros delegados globales comprometidos con la inclusión de la discapacidad en los negocios.

La mayor inversión única en inclusión empresarial en discapacidad, permite a The Valuable 500 lanzar la Fase 2 de su campaña global diseñada para activar la comunidad de 500 consejeros delegados y marcas para el cambio global.

Este anuncio se produce cuando la International Disability Alliance se une al Foro Económico Mundial como el nuevo socio de alto impacto de The Valuable 500. Reuniendo a una organización filantrópica líder con la red empresarial global más prestigiosa y la voz de la comunidad global de la discapacidad.

Yohei Sasakawa, presidente de The Nippon Foundation, dijo: "Es realmente un día especial, ya que anunciamos oficialmente nuestra asociación con The Valuable 500. The Nippon Foundation ha estado en constante búsqueda de apoyar a las personas con discapacidad en todo el mundo desde nuestra fundación en 1962."

Hoy en día, otras 54 corporaciones se suscriben a The Valuable 500, con lo que el total asciende a 415 empresas comprometidas con la mejora de la inclusión de la discapacidad en sus negocios.

Estas incluyen: AESC, Akbank, Alstom, Axel Springer, Baker Mckenzie, Bayer AG, Bristol Myers Squibb, BUPA Global, Burberry, Canada Post, Close Brothers Group, The Coca-Cola Company, Credit Suisse, DMM.com, DTE Energy, Euromoney Institutional Investor Plc, Expo 2020 Dubai, Fast Retailing, Hempel A/S, Intertek, KBZ Bank, Kidzania, Lidl Ireland, Logitech, Maxon Group, Mazars, Mazda Motor Corporation, Michelin, Mintel Group, Micron Technology, Monex Group, Nestlé, News UK, Norsk Rikskringkasting, Old National Bank, OMRON, Onest Mexico, Partner Communications, Prada Group, Raiffeisen Bank International AG, Santen, Seiko Holdings Corporation, Serco Group, Shimizu Corporation, Siemens AG, Sompo Group, Sony Life Insurance, Springer Nature, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group), Suntory Holdings Limited, United States Steel Corporation, y Vontier.

Los ingresos combinados de los miembros actuales de The Valuable 500 son de 5,4 billones de dólares, con 14,8 millones de empleados y llegando a 35 países. Lanzado en Davos en enero de 2019, sigue siendo la única comunidad global de consejeros delegados dedicada a transformar el sistema empresarial en beneficio de todos los que tienen una discapacidad.

