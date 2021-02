- The Royal Mint celebra 50 años de diversión con una nueva colección de monedas conmemorativas en la que se reproducen los personajes de Mr. Men Little Miss

LONDRES, 16 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- The Royal Mint, fabricante original de las monedas de Reino Unido, ha anunciado hoy el lanzamiento de su colección de monedas conmemorativas para celebrar los 50 años de diversión con algunos de los personajes de Mr. Men Little Miss.

https://mma.prnewswire.com/media/1436943/TRM_Mr_Men_Coin.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1436943/TRM_Mr_Men_Coin.jpg]

La colección de monedas conmemorativas de Mr. Men Little Miss muestra a Mr Happy, Little Miss Sunshine y Little Miss Giggles con Mr Strong en una corona de cinco libras. Los tres diseños de monedas los creó en exclusiva Adam Hargreaves, hijo del creador, Roger Hargreaves, como celebración del 50 aniversario de los personajes. La edición Brilliant Uncirculated de la moneda cuenta con las últimas técnicas de impresión en color, mostrando a los personajes de Mr. Men Little Miss en colores vivos, capturando sus personalidades emocionantes. The Royal Mint también esconderá 50 entradas doradas de Mr Tickle entre las tres monedas conmemorativas de colores brillantes que no salgan a circulación. Cada uno de los clientes que encuentre una entrada dorada de Mr Tickle tendrá derecho a disponer de un paquete de premios de Mr Men y Little Miss.

Clare Maclennan, directora de división de monedas conmemorativas de The Royal Mint, habló con Adam Hargreaves en una llamada por zoom, debatiendo acerca de los diseños y personajes, sobre la emoción entorno a Mr. Men Little Miss y sus 50 años y los pasos dados por The Royal Mint para llevar a cabo la producción de una moneda que celebre una ocasión de esta envergadura.

Clare indicó: "Cada año hacemos una celebración de iconos británicos, aniversarios y momentos de la historia en forma de monedas conmemorativas, y esta es una nueva y divertida adición dentro de la colección. Este año se cumple el 50 aniversario desde la presentación mundial de los personajes de Mr. Men Little Miss, era el momento adecuado para celebrar a los adorables personajes en forma de sus propias monedas conmemorativas".

"Los tres diseños de monedas han sido creados en exclusiva por medio de Adam Hargreaves, hijo de Roger Hargreaves, creador e ilustrador original de Mr. Men Little Miss. Fue un auténtico placer poder conversar con Adam en una reciente llamada realizada por zoom, y me encantó escuchar sus comentarios positivos en relación a esta gama".

Adam Hargreaves, hijo de Roger Hargreaves, principal autor e ilustrador de Mr. Men and Little Miss y diseñador de la colección de monedas conmemorativa de Mr. Men Little Miss, explicó:"Es un honor absoluto no solo poder contar con los personajes de Mr. Men Little Miss en las monedas conmemorativas oficiales de Reino Unido, sino también el poder disponer de la oportunidad de crear los diseños que se muestran en las monedas. En los últimos 50 años, los personajes de Mr. Men Little Miss han sido unos de los favoritos a nivel mundial entre muchas personas, y me encanta celebrar los 50 años de diversión junto a The Royal Mint, y espero que los seguidores de la serie Mr. Men Little Miss estén igual de emocionados que yo con esta colección de monedas conmemorativas".

Creados por medio del prolífico ilustrador Roger Hargreaves en el año 1971, los libros de Mr. Men Little Miss y el mundo en crecimiento continuado de 'Happyland' se han convertido en un favorito mundial para muchas personas. La inspiración llegó con una sencilla pregunta: ¿cómo se ve un cosquilleo? La respuesta a esta pregunta fue Mr. Tickle, que en la actualidad se ha convertido en uno de los más de 90 personajes de una colección que sigue creciendo, y que se ha leído en varios idiomas en más de 24 países de todo el mundo. Actualmente, Adam, el hijo de Roger, es el encargado de ilustrar a los personajes de Mr. Men Little Miss, emocionando a una nueva generación de seguidores con cada década que pasa.

Con el fin de celebrar el 50 aniversario de Mr. Men Little Miss, la invitada especial Little Miss Inventor también ha asumido la responsabilidad en forma de guía turística virtual en The Royal Mint Experience. A pesar de que la puerta de The Royal Mint Experience seguirá cerrada de forma temporal, los clientes pueden conocer los entresijos de The Royal Mint de forma virtual con el objetivo de descubrir cómo se crean las monedas que están en sus bolsillos.

La primera moneda de la serie muestra a Mr. Happy, y ya está disponible en ediciones Proof en oro y plata, además de una edición Brilliant Uncirculated y una edición Brilliant Uncirculated impresa en color especial, que está disponible de forma única por medio de The Royal Mint. Si desea ver la gama completa de monedas conmemorativas visite www.royalmint.com/MrMen [http://www.royalmint.com/MrMenLittleMiss]. Esta moneda no entrará en circulación general.

