The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (11)

Publicado 09/11/2018 14:25:04 CET

QAUs para el segmento de información de Reino Unido (que actualmente incluye solo las operaciones empresariales de Sky Betting & Gaming) significa los clientes únicos activos (online y móviles) que han establecido una acción o que han llevado a cabo una apuesta en cualquier producto de apuestas o juegos dentro del periodo relevante. The Stars Group define único para el segmento de información de Reino Unido como cliente que ha jugado al menos una de sus ofertas de dinero real durante este periodo, excluyendo la contabilidad duplicada, incluso si un cliente es activo en más de una línea de operación. Con el fin de utilizar los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2018, el segmento de información de los QAUs de Reino Unido incluye además el periodo de pre-adquisición aplicable.

QNY se definen como los ingresos combinados para las líneas de operación de The Stars Group (por ejemplo, el póquer, juegos y/o apuestas, según lo aplicable), excluyendo ciertos otros ingresos, indicados durante el periodo trimestral aplicable (o ajustados al grado de cualquier recolocación de contabilidad llevada a cabo en los periodos posteriores) dividida por el QAUs total durante el mismo período. La definición de segmento de información de Reino Unido de QNY incluye los ingresos indicados en la definición anterior para el trimestre financiero completo, incluyendo el periodo de pre-adquisición. QNY es una medida no-IFRS, The Stars Group no proporciona una reconciliación para el numerador de QNY sobre los componentes de ingresos establecidos en este comunicado,

Depósitos Netos se define como el agregado de depósitos brutos o la transferencia de fondos realizados por los clientes en sus cuentas online de dinero real menos retiros o transferencia de fondos por tales clientes de tales cuentas, en cada caso durante el período trimestral aplicable. Los depósitos brutos excluyen (i) los depósitos, transferencias u otros pagos efectuados por dichos clientes en las ofertas de juego de dinero y juegos sociales de The Stars Group, y (ii) cualquier fondo de dinero real (efectivo y equivalentes en efectivo) depositado por The Stars Group en las cuentas previamente financiadas de dichos clientes como promociones para aumentar su valor de por vida.

Apuestas hace referencia a las cantidades apostadas en las ofertas de productos online aplicables de The Stars Group, además de un término de la industria que representa la cantidad agregada de fondos apostados por los clientes dentro de la línea de apuestas de operación para un periodo específico.

Margen de ganancia neto de apuesta se calcula utilizando los ingresos de las apuestas como proporción de las apuestas.

The Stars Group está en proceso de integración y migración de los clientes y plataformas con respecto a las adquisiciones en Australia (que el equipo administrativo cree está sustancialmente completo hasta la fecha de su imposición), la integración de Sky Betting & Gaming, además de la implementación de sus nuevos segmentos de funcionamiento e información, y cuando esté completo. The Stars Group podrá revisar o eliminar la métrica clave actualmente presente o las medidas no-IFRS o informar de métrica adicional o de otra métrica o de medidas no-IFRS en el futuro.

Para obtener información adicional sobre las métricas clave de The Stars Group y otros datos, consulte el 2018 MD&A del tercer trimestre, incluido bajo los titulares "Limitations of Key Metrics, Other Data and Non-IFRS Measures", "Key Metrics and Non-IFRS Measures" y "Segment Results of Operations".

DECLARACIONES DE GANANCIAS CONSOLIDADAS CONDENSADAS PROVISIONALES SIN AUDITAR

Tres meses finalizados el 30 de septiembre. Nueve meses finalizados el 30 de septiembre. En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acciones) 2018 2017 2018 2017 --- Ingresos 571.983 329.443 1.376.386 952.065 Coste de ingresos (129.226) (62.477) (293.127) (177.605) Beneficio bruto 442.757 266.966 1.083.259 774.460 Generales y administrativos (267.463) (109.096) (671.556) (322.344) Ventas y marketing (92.531) (33.116) (196.848) (98.475) Investigación y desarrollo (11.862) (6.030) (29.023) (18.513) Ingresos operativos 70.901 118.724 185.832 335.128 Cargas financieras netas (74.360) (38.095) (273.071) (119.593) Ganancias netas de asociados (2.569) 1.068 (2.569) Ganancias (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta (3.459) 78.060 (86.171) 212.966 Recuperación de impuestos sobre la renta 13.189 (2.186) 15.438 (856) Ganancias (pérdidas) netas 9.730 75.874 (70.733) 212.110 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Accionistas de The Stars Group Inc. 15.127 76.082 (63.067) 211.987 Interés no controlado (5.397) (208) (7.666) 123 Ganancias (pérdidas) netas 9.730 75.874 (70.733) 212.110 Ganancias (pérdidas) por acción común (dólares estadounidenses) Básicas $ 0.06 $ 0.52 $ (0.34) $ 1.45 Diluidas $ 0.06 $ 0.37 $ (0.34) $ 1.05 Acciones comunes medias ponderadas en circulación (miles) Básicas 257.322 147.351 186.517 146.537 Diluidas 269.527 204.800 186.517 202.797

