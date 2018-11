The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (12)

Publicado 09/11/2018 14:25:00 CET

DECLARACIONES DE LA POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADAS CONDENSADAS PROVISIONALES SIN AUDITAR

A 30 de septiembre de A 31 de diciembre de En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 --- ACTIVOS Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo - operacional 418.896 283.225 Efectivo y equivalentes de efectivo - depósitos del cliente 327.765 227.098 Efectivo y equivalentes de efectivo totales 746.661 510.323 Anticipos de efectivo restringido y garantías 10.696 7.862 Gastos prepagados y otros activos corrientes 50.816 29.695 Inversiones corrientes - depósitos del cliente 104.125 122.668 Cuentas por cobrar 154.102 100.409 Impuesto sobre la renta por cobrar 29.643 16.540 Derivados 2.037 Activos corrientes totales 1.096.043 789.534 Activos no corrientes Anticipos de efectivo restringidos y garantías 10.700 45.834 Gastos prepagados y otros activos no corrientes 27.496 26.551 Cuentas no corrientes por cobrar 12.430 11.818 Propiedad y equipamiento 76.745 44.837 Impuestos sobre la renta por cobrar 11.805 14.061 Impuestos sobre la renta diferidos 6.597 5.141 Derivados 32.904 Plusvalía y activos intangibles 10.205.886 4.477.350 Activos no corrientes totales 10.384.563 4.625.592 Activos totales 11.480.606 5.415.126 PASIVOS Pasivos corrientes Cuentas pagaderas y otros pasivos 434.087 194.187 Depósitos del cliente 429.574 349.766 Provisiones correntes 31.853 17.590 Derivados 14.136 Impuesto sobre la renta pagadero 91.864 35.941 Debido a las partes relacionadas 2.028 Parte corriente de la deuda a largo plazo 35.750 4.990 Pasivos corrientes totales 1.039.292 602.474 Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 5.483.900 2.353.579 Provisiones a largo plazo 4.268 3.093 Derivados 21.093 111.762 Otros pasivos a largo plazo 91.521 Debido a partes relacionadas 34.267 Impuesto sobre la renta pagadero 12.825 24.277 Impuestos sobre la renta diferidos 594.297 16.510 Pasivos no corrientes totales 6.242.171 2.509.221 Pasivos totales 7.281.463 3.111.695 EQUIDAD Capital de acciones 4.095.038 1.884.219 Reservas (442.234) (142.340) Ganancias retenidas 542.146 561.519 Equidad atribuible a los accionistas de The Stars Group Inc. 4.194.950 2.303.398 Interés no controlado 4.193 33 Equidad total 4.199.143 2.303.431 Pasivos y equidad totales 11.480.606 5.415.126

DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONDENSADAS PROVISIONALES SIN AUDITAR

(CONTINUA)