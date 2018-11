The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (1)

Publicado 09/11/2018 14:24:52 CET

TORONTO, Nov. 9, 2018 /PRNewswire/ -- The Stars Group Inc. ha publicado hoy sus resultados financieros para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2018 y ha proporcionado determinadas actualizaciones adicionales. A menos que se indique lo contrario, todas las cantidades se expresan en dólares ($) estadounidenses.

"Este fue un trimestre de referencia durante un año transformador para la compañía, ya que comenzamos a aplicar nuestra visión para convertirnos en el destino de iGaming favorito del mundo", afirmó Rafi Ashkenazi, consejero delegado de The Stars Group. "Completamos nuestra adquisición de Sky Betting & Gaming, que fue aprobada por la CMA en octubre, convirtiéndonos en el líder del mercado de las apuestas y el juego online del Reino Unido. También lanzamos BetEasy en Australia y apuestas deportivas en Nueva Jersey".

"Estamos encantados con nuestros resultados trimestrales, que reflejan tanto el crecimiento orgánico continuado de nuestro negocio internacional como las contribuciones de BetEasy y Sky Betting & Gaming, a pesar de los resultados deportivos desfavorables durante el periodo", explicó Ashkenazi.

"Mientras seguimos nuestra transformación y miramos hacia 2019, estamos encantados de aprovechar las oportunidades que hay ante nosotros sirviéndonos de nuestras posiciones líderes en mercados atractivos, marcas fuertes, tecnología y experiencia operativa", concluyó Ashkenazi.

Resumen del tercer trimestre de 2018

Consolidados

Tres meses finalizados el 30 de Nueve meses finalizados el 30 de septiembre septiembre En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 % 2018 2017 % Cambio Cambio (excepto porcentajes y cantidades por acciones) --- Ingresos totales 571.983 329.443 73,6% 1.376.386 952.065 44,6% Beneficio bruto 442.757 266.966 65,8% 1.083.259 774.460 39,9% Ingresos operativos 70.901 118.724 (40,3%) 185.832 335.128 (44,5%) Ganancias netas (pérdidas) 9.730 75.874 (87,2%) (70.733) 212.110 (133,3%) Ganancias netas ajustadas (1) 119.500 119.595 (0,1%) 389.285 346.990 12,2% EBITDA ajustado (1) 198.252 155.767 27,3% 541.545 453.305 19,5% Margen de EBITDA ajustado (1) 34,7% 47,3% (26,7%) 39,3% 47,6% (17,4%) Ganancias (pérdidas) diluidas por acción común ($/acción) 0,06 0, 9 Nov. (84,9%) - (0,34) 1,05 (132,3%) Ganancias netas diluidas ajustadas por acción ($/acción) (1) 0,45 0,58 (23,8%) 1,67 1,71 (2,2%) Flujos de efectivo netos de actividades operativas 73.227 144.870 (49,5%) 369.307 370.843 (0,4%) Flujo de efectivo libre (1) (26.723) 95.306 (128,0%) 140.392 255.028 (45,0%)

_____________________________ (1) Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS".

