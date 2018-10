COMUNICADO: The Stars Group recibe la aprobación para la adquisición de Sky Betting & Gaming

Publicado 11/10/2018 20:20:06 CET

TORONTO, October 11, 2018 /PRNewswire/ --

-- The Stars Group recibe la aprobación de la UK Competition & Markets Authority para la adquisición de Sky Betting & Gaming y anuncia nombramientos en la directiva

The Stars Group Inc. ha anunciado hoy que la UK Competition & Markets Authority ("CMA") ha aprobado su adquisición de Sky Betting & Gaming ("SBG") tras su revisión de fase 1 bajo la Enterprise Act 2002. Como se anunció previamente, The Stars Group completó la adquisición el 10 de julio de 2018 y ahora puede empezar a ejecutar sus planes de integración.

Tras la aprobación de la CMA y su efectividad inmediata, The Stars Group ha anunciado hoy varios nuevos nombramientos a la directiva para altos cargos dentro de la empresa SBG para ejecutar sus planes de integración, incluyendo la entrega de sinergias de coste esperadas.

Richard Flint es nombrado presidente ejecutivo de SBG, tras ser previamente consejero delegado de SBG; Ian Proctor es nombrado consejero delegado de SBG, tras ser previamente director financiero de SBG, y Conor Grant es nombrado director de Operaciones de SBG, tras ser previamente director de las marcas de juego de SBG: Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo y Sky Poker. Messrs. Flint y Proctor reportarán al consejero delegado de Stars Group, Rafi Ashkenazi, y Grant reportará a Proctor.

"Me complace anunciar la nueva estructura de la alta directiva de SBG", dijo Ashkenazi. "Creemos que estos nombramientos nos sitúan también para ofrecer nuestra estrategia para convertirnos en el destino de iGaming favorito del mundo".

"Espero ayudar a modelar el próximo capítulo de crecimiento para SBG como parte de Stars Group", dijo Flint. "Confío en que la nueva estructura financiera, que incluye una junta operacional para SBG, nos permitirá mantener nuestra cultura única que ha producido éxito a lo largo de los años y continúa generando ganancias en la cuota de mercado en el mercado de las apuestas y el juego online del Reino Unido, cimentando nuestra posición como la marca de apuestas online más popular del Reino Unido".

Flint ha estado en SBG durante casi 16 años y ha servido como consejero delegado durante los últimos 10. Flint tiene más de 20 años de experiencia en empresas online, empezando como director de Canal en FT.com y luego como director de Producto de la nueva empresa online flutter.com, que se fusionó con Betfair en 2001. Antes de eso, trabajó como consultor en McKinsey & Company de 1997 a 1999.

Proctor fue nombrado director financiero de SBG en 2008. Desde 1993 hasta que se unió a SBG, Proctor ocupó una serie de altos cargos financieros en Sky plc.

Grant se unió a SBG en 2010 donde previamente fue director de Sportsbook Products y director de Products, luego como director de las marcas de juego de SBG desde 2014. Grant tiene casi 20 años de experiencia en el sector del juego, tras trabajar previamente para Paddy Power, Blue Square y Boylesport.

The Stars Group también ha anunciado hoy dos altos nombramientos, como Andy Burton como vicepresidente sénior, Global Sports Platform, y Vaughan Lewis como director de grupo de Relaciones con inversores y Comunicaciones corporativas. Burton fue previamente director de Tecnología en SBG y dirigirá el desarrollo de la plataforma de apuestas deportivas internacional para The Stars Group, combinando las capacidades de Sky Bet y BetStars. Lewis sirvió previamente como director de Desarrollo corporativo para SBG.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. Sus marcas tienen millones de clientes registrados a nivel mundial y colectivamente son líderes en apuestas online y móviles, póquer, casino y otras ofertas relacionadas con las apuestas. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo y Sky Poker, así como PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK. The Stars Group es uno de los operadores de juego online más acreditados del mundo y sus filiales mantienen colectivamente licencias o aprobaciones en 19 jurisdicciones de todo el mundo, incluyendo Europa, Australia y América. La visión de The Stars Group es convertirse en el destino de iGaming favorito del mundo y su misión es ofrecer a sus clientes momentos de victoria.

Advertencia sobre declaraciones prospectivas y otra información

Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas e información dentro de las leyes de valores aplicables. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "anticipa", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "potencial", "objetivo", "puede", "haría", "debe de", "considera", "implica", "asume", "probable" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras o variaciones o sinónimos de esas palabras o terminología comparable y expresiones similares. Estas declaraciones se basan en las actuales expectativas de la directiva y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. No hay garantías de que los resultados reales no difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. No debería depositarse una excesiva confianza en las declaraciones prospectivas. Consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y las declaraciones financieras anuales y provisionales así como la discusión y análisis de la dirección para obtener más información sobre los factores, suposiciones y riesgos que podrían aplicarse a las declaraciones prospectivas de The Stars Group. Las declaraciones prospectivas se refieren solo a la fecha de este comunicado, y The Stars Group no asume ninguna obligación de corregir o actualizarlas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto que se requiera por la legislación aplicable.

Para consultas de inversores y de los medios, contacte con: Vaughan Lewis, ir@starsgroup.com , press@starsgroup.com, + 1(437)371-5730