The Trust Project añade nuevos sitios a la crisis de noticias fiables

Una nueva financiación de 500.000 dólares impulsa el crecimiento

PACIFICA, California, 17 de marzo de 2023/PRNewswire/ -- Once sitios de noticias de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Europa han obtenido hoy el Sello de Confianza en reconocimiento a su compromiso con un periodismo digno de confianza, según ha anunciado Trust Project®. Se unen así a cientos de medios de comunicación de todo el mundo que muestran y mantienen los 8 Trust Indicators® en sus páginas.

Además, Craig Newmark Philanthropies, colaborador desde hace tiempo, ha aportado 500.000 dólares para reforzar las iniciativas de investigación, formación, divulgación y capacidad técnica.

La falta de confianza a escala mundial ha provocado una grave polarización, advierte Edelman en su último informe, debilitando el tejido social que sustenta las instituciones democráticas.

Los Trust Indicators® -un "patrón oro" en transparencia periodística- muestran quién y qué hay detrás de una noticia determinada, incluidas las prácticas que garantizan un periodismo honesto al servicio del interés público. A través de los sitios de noticias participantes, permiten a más de tres mil millones de personas evaluar fácilmente la integridad de las noticias en todo el mundo.

Los Trust Indicators® se muestran ahora por primera vez en un sitio de noticias de una nación tribal, Osage News, y en un sitio francófono canadiense, Francopresse. AzMina , que cubre temas de género, se une a los sitios de Trust Project en Brasil. Euractiv, Euractiv Alemania y Euractiv Francia cubren la Unión Europea, y MindSite News, que se centra en la salud mental, es el primer sitio totalmente centrado en la salud de Trust Project. Dallas Free Press, Eye on Ohio, Investigate Midwest y Texas Tribune representan noticias locales y regionales vitales e independientes.

The Trust Project agradece el generoso apoyo de Craig Newmark Philanthropies. "La gente necesita fuentes éticas de noticias para poder participar en nuestro gobierno, nuestras comunidades y más", explicó Craig Newmark, fundador de craigslist y Craig Newmark Philanthropies. The Trust Project ayuda a la gente a saber cómo decidir si un medio y un periodista son dignos de confianza, y me complace apoyarles en esta nueva etapa de escala y crecimiento".

Tres nuevas funciones ponen de manifiesto la dedicación de Trust Project a ayudar a más personas y medios de comunicación que nunca. Pier Paolo Bozzano, director del programa de producto, promueve soluciones técnicas para apoyar los beneficios de los editores y su aplicación. Teresa Lamsam, investigadora y responsable de la red, asesora a los sitios web de noticias y aporta su experiencia en investigación. Christin Smith, investigadora residente, dirige los apasionantes estudios en los que se basa todo el trabajo de Trust Project.

También puede conocer en persona el Trust Project esta primavera.

Acerca del Trust Project:El Trust Project, organización sin ánimo de lucro y no partidista, es una red mundial de organizaciones de noticias que trabajan para reafirmar y ampliar el compromiso del periodismo con la transparencia, la precisión y la inclusión. Trust Project creó los 8 Trust Indicators®, un estándar de noticias colaborativo y generado por el periodismo que ayuda tanto a la gente corriente como a las máquinas de las empresas tecnológicas a evaluar fácilmente la autoridad y la integridad de las noticias. Los Trust Indicators® se basan en una sólida investigación de diseño centrada en el usuario y responden a las necesidades y deseos del público. Para más información, visite la página web sita en: https://thetrustproject.org/faq/.

