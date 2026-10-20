ThreatModeler lanza NexusAI para cerrar la brecha entre la velocidad de desarrollo y la seguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ --

ThreatModeler lanza NexusAI: Una nueva plataforma de modelado de amenazas basada en IA que automatiza la creación y el análisis de modelos, reduciendo el esfuerzo manual de los equipos de seguridad.

Una nueva plataforma de modelado de amenazas basada en IA que automatiza la creación y el análisis de modelos, reduciendo el esfuerzo manual de los equipos de seguridad. Seguridad que sigue el ritmo del desarrollo: NexusAI conecta el modelado de amenazas con los flujos de trabajo de desarrollo, ayudando a los equipos a identificar riesgos relevantes y a mantener los modelos alineados a medida que evolucionan las aplicaciones.

NexusAI conecta el modelado de amenazas con los flujos de trabajo de desarrollo, ayudando a los equipos a identificar riesgos relevantes y a mantener los modelos alineados a medida que evolucionan las aplicaciones. Basado en inteligencia de seguridad conectada: Impulsado por Secure Design Graph, NexusAI se apoya en el conocimiento de seguridad existente en la organización para lograr que el modelado de amenazas sea más coherente y escalable.

ThreatModeler, un referente en el modelado de amenazas basado en IA y en la inteligencia de seguridad continua, ha anunciado hoy el lanzamiento de NexusAI, su nueva herramienta de modelado de amenazas impulsada por IA dentro de la plataforma ThreatModeler Nexus. NexusAI ayuda a las empresas a automatizar gran parte del trabajo que conlleva la creación, el análisis y el mantenimiento de modelos de amenazas, permitiendo a los equipos de seguridad ampliar su impacto sin necesidad de incrementar el esfuerzo manual.

A medida que la IA acelera el desarrollo de aplicaciones, los equipos de seguridad se enfrentan a una presión creciente para evaluar más aplicaciones, responder a cambios arquitectónicos y gestionar riesgos sin ralentizar la innovación. NexusAI aborda este desafío asumiendo la carga de trabajo más pesada del modelado de amenazas, lo que ayuda a las organizaciones a integrar la seguridad en el flujo de desarrollo, al tiempo que permite que los expertos en seguridad mantengan el control sobre las decisiones críticas.

NexusAI incorpora automatización basada en agentes al proceso de modelado de amenazas, encargándose de las tareas más complejas: comprender la arquitectura de las aplicaciones, analizar amenazas y requisitos de seguridad, identificar cambios y proponer actualizaciones para su revisión por parte de los equipos humanos. En lugar de limitarse a generar un modelo de amenazas puntual, NexusAI opera dentro de la plataforma ThreatModeler Nexus, combinando la automatización impulsada por IA con el conocimiento de seguridad propio de la organización, los flujos de trabajo de desarrollo y la gobernanza empresarial.

"Generar un modelo de amenazas con IA es solo el principio", afirmó Kevin Gallagher, consejero delegado de ThreatModeler. "La verdadera oportunidad reside en hacer que esa inteligencia siga siendo útil mucho después de la creación del modelo inicial. Con NexusAI, conectamos el modelado de amenazas con el desarrollo y aprovechamos el conocimiento de seguridad que las organizaciones ya poseen; de este modo, la seguridad se vuelve más inteligente, coherente y valiosa con el paso del tiempo".

Deja que la IA se encargue del trabajo pesado

NexusAI introduce automatización inteligente en tres áreas fundamentales:

Simplifica la creación de modelos de amenazas: genera y explora modelos de amenazas utilizando lenguaje natural, diagramas, documentación y el contexto existente de la aplicación.

Acelera el análisis de seguridad: identifica amenazas, requisitos de seguridad y riesgos relevantes mediante análisis y recomendaciones basados en inteligencia artificial.

Mantiene el ritmo del desarrollo: detecta cambios en la arquitectura y propone actualizaciones de los modelos de amenazas para su revisión humana, reduciendo así el esfuerzo de mantenimiento continuo.

Inteligencia de seguridad conectada que se desarrolla con el tiempo

NexusAI se basa en ThreatModeler Nexus, la plataforma empresarial que conecta el modelado de amenazas con el conocimiento de seguridad organizacional y los flujos de trabajo de desarrollo.

En esencia, el Secure Design Graph conecta la arquitectura de la aplicación, las amenazas, los requisitos, las medidas de mitigación y las decisiones de seguridad, lo que permite a los equipos aprovechar el conocimiento existente en lugar de empezar desde cero.

Mediante la integración con herramientas de desarrollo, Nexus acerca el modelado de amenazas al entorno de desarrollo de software, lo que ayuda a los equipos de seguridad a mantener la supervisión mientras los desarrolladores reciben orientación de seguridad relevante dentro de sus flujos de trabajo actuales.

Este lanzamiento se produce tras la fusión de ThreatModeler e IriusRisk a principios de 2026 y la presentación de la plataforma unificada ThreatModeler Nexus en julio, lo que marca el siguiente paso para lograr un modelado de amenazas empresarial más automatizado, conectado y escalable.

Para obtener más información o ver NexusAI en acción, visite www.threatmodeler.ai

Acerca de ThreatModeler

ThreatModeler es un líder en modelado de amenazas basado en inteligencia artificial e inteligencia de seguridad continua. La plataforma ThreatModeler Nexus ayuda a las organizaciones a automatizar el modelado de amenazas, escalar el conocimiento en materia de seguridad y mantener la seguridad alineada con los procesos de desarrollo modernos.

Gracias a Secure Design Graph y NexusAI, ThreatModeler transforma el modelado de amenazas en una fuente viva de inteligencia de seguridad que evoluciona junto con su software. Secure Design Graph captura la arquitectura, las decisiones de seguridad, las medidas de mitigación y el conocimiento organizacional, creando un sistema de registro dinámico que se vuelve más inteligente con cada aplicación. La automatización impulsada por IA mantiene actualizados los modelos de amenazas, optimiza los flujos de trabajo de seguridad y se integra directamente en las herramientas que ya utilizan los equipos de desarrollo y seguridad, permitiendo a las organizaciones crear software seguro a la velocidad de la IA.

Con la confianza de empresas líderes en todo el mundo y respaldado por 14 patentes, ThreatModeler ayuda a los equipos de seguridad a reducir el esfuerzo manual, fortalecer la gobernanza, escalar el modelado de amenazas a miles de aplicaciones y mejorar continuamente su postura de seguridad en la era de la IA.

Contacto para medios: Nicole Gates | nicole.gates@threatmodeler.com

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