Thunderbird School Of Global Management de ASU innova con robótica

La promoción de 2020 "camina" usando robots de telepresencia

PHOENIX, 11 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy, la comunidad global de Thunderbird homenajeó a los graduados en un comienzo digital reinventado con robots de telepresencia móvil que permitieron a los graduados "caminar" virtualmente. Un día estos estudiantes le dirán a las generaciones futuras que no solo se graduaron con éxito durante la pandemia del COVID-19, sino que también fueron la primera clase en hacerlo como robots avatar.

https://mma.prnewswire.com/media/1166196/Thunderbird_School_... [https://mma.prnewswire.com/media/1166196/Thunderbird_School_...]

"Thunderbird transformó las ceremonias de graduación de primavera con el fin de homenajear a nuestros estudiantes con una ceremonia que honró nuestras tradiciones históricas de reunir al mundo, como nuestro desfile de banderas de todo el mundo. También diseñamos uno que reflejó la resiliencia, la compasión y la creatividad de nuestra comunidad," dijo el director general y decano de Thunderbird, el doctor Sanjeev Khagram.

"Enseñamos a nuestros estudiantes cómo maximizar los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial adoptando el ingenio global y la innovación, por lo que aprovechar tecnologías transformadoras como los robots de telepresencia móvil para un comienzo sin precedentes fue una lección final adecuada para la Promoción de 2020.

"Tenemos previsto homenajear a nuestros graduados de nuevo juntos en persona cuando Thunderbird celebre la gran apertura de su nueva sede global de vanguardia de alta tecnología en 2021 en el centro de Phoenix", dijo el doctor Khagram.

Acerca de Thunderbird School of Global Management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2799872-1&h=2102429322&u...]

Thunderbird School of Global Management es una unidad de Arizona State University Enterprise. Durante más de 70 años, Thunderbird ha estado a la vanguardia de la gestión global y la educación de liderazgo, creando prosperidad inclusiva y sostenible en todo el mundo al educar a líderes mundiales preparados para el futuro capaces de hacer frente a los mayores desafíos del mundo. El Master of Global Management de Thunderbird fue clasificado #1 en el mundo para 2019 por el Wall Street Journal/Times Higher Education. ASU ocupa el puesto no. 1 "Escuela más innovadora" en la nación por U.S. News & World Report durante cinco años consecutivos.

Acerca de ASU [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2799872-1&h=2536542512&u...]

Arizona State University ha desarrollado un nuevo modelo para la American Research University, creando una institución comprometida con el acceso, la excelencia y el impacto. ASU considera las medidas que incluyen, no las que excluyen. Como prototipo de una Nueva Universidad Americana, ASU persigue investigaciones que contribuyen al bien público, y ASU asume una gran responsabilidad por la vitalidad económica, social y cultural de las comunidades que la rodean.

CONTACTO:Jonathan Ward - Responsable Relaciones con los MediosJonathan.Ward@thunderbird.asu.edu[mailto:Jonathan.Ward@thunderbird.asu.edu]+1 480.490.9773Descarga Medios [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2799872-1&h=4277933673&u...]https://thunderbird.asu.edu/spring2020graduation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2799872-1&h=1285123660&u...]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1166196/Thunderbird_School_... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2799872-1&h=4069479745&u...]

Sitio Web: https://thunderbird.asu.edu//