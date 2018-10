COMUNICADO: Tickmill Group bate récords en parámetros financieros clave en el primer semestre de 2018

Publicado 13/09/2018 10:02:03 CET

Tickmill Group continúa su fuerte crecimiento en indicadores de rendimiento clave con buenos resultados financieros para la primera mitad de 2018.* El rendimiento neto consolidado del grupo aumentó a 14,97 millones de dólares donde el volumen de operaciones total llegó a 624.000 millones de dólares, casi el doble de la cifra de la primera mitad del año pasado de 332.000 millones de dólares.

Con marcado crecimiento acelerado en la adquisición del cliente, Tickmill ejecutó 35,7 millones de transacciones para sus clientes a través de sus tres entidades (Tickmill UK Ltd, Tickmill Europe Ltd y Tickmill Ltd.) con el número promedio de transacciones ejecutadas por mes superior a 5,9 millones. En mayo de 2018, se ejecutaron 6,8 millones de transacciones, lo que representa un aumento de casi el doble de la cifra récord del año pasado de 3,6 millones de operaciones, que fue publicada en marzo de 2017.

Comentando los resultados, Duncan Anderson, consejero delegado de Tickmill UK Ltd, declaró: "Nuestro crecimiento constante en parámetros financieros clave es una prueba viviente de nuestra estrategia de crecimiento robusto, eficiencia operacional y el firme compromiso de ofrecer productos de valor añadido que van más allá de las expectativas de nuestros clientes".

Anderson, añadió: "Partiendo de este rendimiento empresarial excepcional, seguiremos para centrarnos en expandir nuestro alcance global y diversificar nuestras actividades en nuevas áreas de negocio con miras a hacer de Tickmill un líder respetado en la industria de servicios financieros".

Illimar Mattus, responsable financiero de Tickmill UK Ltd, dijo: "Estamos encantados de ver a Tickmill reforzando nuestro rendimiento financiero. A través de decisiones ágiles y fuerte liderazgo, hemos conseguido prosperar en un entorno regulatorio cada vez más exigente y complejo. Nuestra base de capital neto del grupo de 42,9 millones de dólares a partir del 30 de junio de 2018 nos permite mirar con optimismo hacia el futuro y ampliar aún más nuestro negocio. Con el fin de satisfacer la demanda del cliente final estamos de hecho en el proceso de lanzamiento de al menos tres nuevas entidades reguladas en los próximos 12 meses junto con nuevas ofertas de productos".

Ingmar Mattus, responsable de operaciones de Tickmill Ltd, comentó: "Siempre hemos estado centrados en los traders experimentados y lo que una vez podría haber parecido como un enfoque demasiado a largo plazo o de bajo rendimiento en el mundo de corretaje minorista ahora está compensando tremendamente. No sólo apoyamos, sino que también nos beneficiamos de regulaciones más estrictas ya que nivelan el campo de juego dado que los corredores se ven obligados a competir en factores cruciales de rentabilidad del cliente final tales como difusiones, velocidad de ejecución, tasas de comisiones y calidad de servicio al cliente. En vista de nuestras eficiencias operacionales, somos capaces de reaccionar rápidamente al entorno cambiante y satisfacer las necesidades del cliente".

*Cifras consolidadas no auditadas para Tickmill Group en los primeros 6 meses de 2018 (1 enero 2018 - 30 junio 2018).

Acerca de Tickmill

Tickmill es un proveedor de servicios de comercio Forex y CFD, autorizado y regulado por la UK Financial Conduct Authority, la Cyprus Securities and Exchange Commission y la Seychelles Financial Services Authority, ofreciendo productos de trading de primera clase con condiciones competitivas y ejecución ultra-rápida.

El 79,27% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al comerciar CFDs con Tickmill. Usted debe considerar si usted puede permitirse el lujo de asumir el alto riesgo de perder su dinero.

