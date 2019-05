TIDAL anuncia actos para el lanzamiento mundial del nuevo álbum de Prince Originals, disponible a partir del 7 de junio

Publicado 29/05/2019 14:01:47 CET

TIDAL anuncia actos para el lanzamiento mundial de Originals, el nuevo álbum de Prince disponible en exclusiva en TIDAL a partir del 7 de junio

EVENTOS ORGANIZADOS POR JAY-Z Y PRESENTADORES ADICIONALES; RESERVE YA EL ÁLBUM EN TIDAL

NUEVA YORK, 29 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Continuando con una relación que comenzó en 2015, la plataforma de streaming de música y entretenimiento global, TIDAL, anuncia una serie de eventos en el mundo para que los miembros puedan escuchar el nuevo álbum de Prince, Originals. Extraído directamente del archivo histórico musical de Prince, el álbum de 15 canciones incluye 14 grabaciones inéditas que resaltan el impacto que Prince tuvo en la música moderna y en la formación de muchas carreras artísticas. Las canciones han sido seleccionadas conjuntamente por JAY-Z y Troy Carter, en nombre de The Prince Estate. A partir de hoy, los fans pueden reservar "Originals" para añadirlo a la sección "Mi colección" en la aplicación, en el escritorio y a través del reproductor web tras el lanzamiento del álbum. Los usuarios serán informados una vez que el álbum esté accesible.

En países como Estados Unidos, España, Polonia, Brasil y otros muchos países de todo el mundo se organizarán actos para celebrar el lanzamiento del álbum.

Con el lanzamiento de HITNRUN Phase One en TIDAL, Prince afirmó "Después de una reunión, quedó claro que Jay Z y el equipo reunido en TIDAL reconocen y aplauden el esfuerzo que los verdaderos músicos han puesto en su obra para lograr lo mejor que pueden en este momento crucial de la industria musical. En segundo lugar, TIDAL nos ha honrado con un acuerdo no restrictivo que, una vez más, nos permite seguir haciendo arte de la manera en que nos hemos acostumbrado, y estamos muy agradecidos por su generoso apoyo".

Prince anteriormente se asoció con TIDAL en una serie de estrenos exclusivos, incluido HITNRUN Phase One, HITNRUN Phase Two, la emisión en directo de su concierto Rally 4 Peace, así como una serie semanal de "Purple Pick of the Week" que incluía nuevas canciones, exclusivas, curiosidades y mucho más de The Vault, seleccionados personalmente por Prince.

"Prince abrió el camino, por la libertad artística, por la propiedad. Es una de las personas más valientes de la industria. Confió en nosotros, no solo en mí, sino en TIDAL, para continuar su lucha", afirmó JAY-Z." Tratar de ayudarse mutuamente a través de su música es un honor que no podemos pasar por alto como organización dedicada a empoderar a los artistas. Esto proporciona a sus verdaderos fans la oportunidad de observar tras el telón".

A partir del 7 de junio, podrá escuchar Originals de forma exclusiva en TIDAL. Con el espíritu de compartir la música de Prince con sus fans como él quería, el álbum estará disponible en streaming con calidad Master a través del plan de suscripción HiFi de TIDAL. Los miembros podrán escuchar las grabaciones tal como el artista quiso que sonaran. Aquellos que no son miembros podrán probar TIDAL a través de una oferta especial en TIDAL.com/Prince [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2478875-2&h=2289920247&u...]

Lista de canciones de Originals:

Título de la canción Primera publicación (Artista: Álbum - año) Año de grabaciones de Prince incluidas en Originals --- 1. Sex Shooter Apollonia 6: Apollonia 6 - 1984 1983 --- 2. Jungle Love The Time: Ice Cream Castle - 1984 1983 --- 3. Manic Monday The Bangles: Different Light - 1985 1984 --- 4. Noon Rendezvous Sheila E.: The Glamorous Life - 1984 1984 --- 5. Make-Up Vanity 6: Vanity 6 - 1982 1981 --- 6. 100 MPH Mazarati: Mazarati - 1986 1984 --- 7. You're My Love Kenny Rogers: They Don't Make Them Like They Used To - 1986 1982 --- 8. Holly Rock Sheila E.: Krush Groove (OST) - 1985 1985 --- 9. Baby, You're a Trip Jill Jones: Jill Jones - 1987 1982 --- 10. The Glamorous Life Sheila E.: The Glamorous Life - 1984 1983 --- 11. Gigolos Get Lonely Too The Time: What Time Is It? - 1982 1982 --- 12. Love... Thy Will Be Done Martika: Martika's Kitchen - 1991 1991 --- 13. Dear Michaelangelo Sheila E.: Romance 1600 - 1985 1985 --- 14. Wouldn't You Love to Love Taja Sevelle: Taja Sevelle - 1987 1981 Me? --- 15. Nothing Compares 2 U The Family: The Family - 1985 1984 ---

