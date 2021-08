Tiffany & Co. presenta la campaña "ABOUT LOVE" protagonizada por Beyoncé y Jay-Z

Tiffany & Co. Introduces The "ABOUT LOVE" Campaign Starring Beyoncé And Jay-Z

"El amor es el diamante que decora las joyas y el arte". The Carters.

NUEVA YORK, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Tiffany & Co. anunció hoy que la poderosa pareja Beyoncé y JAY-Z protagonizará su última campaña para celebrar el amor moderno. Sinónimo de las historias de amor más importantes del mundo desde 1837, la presentación de Tiffany de "ABOUT LOVE" marca la última evolución de la nueva dirección creativa del joyero de lujo. La campaña es el resultado de una estrecha colaboración y una visión compartida entre Carters y Tiffany & Co.

"Beyoncé y JAY-Z son el epítome de la historia de amor moderna. Como una marca que siempre ha representado el amor, la fuerza y la autoexpresión, no podríamos pensar en una pareja más icónica que represente mejor los valores de Tiffany. Nos sentimos honrados de tener a los Carters como parte de la familia Tiffany", dijo Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de productos y comunicaciones

Como primera vez que la pareja aparece en una campaña juntos, "ABOUT LOVE" es una exploración de la conexión y la vulnerabilidad. La historia de amor de los Carters está iluminada por el icónico Tiffany Diamond y con el telón de fondo de Equals Pi (1982) de Jean-Michel Basquiat*. Como parte de una colección privada desde su creación hasta ahora, esta campaña marca la primera aparición pública de la obra de arte, impulsando la larga tradición de Tiffany de trabajar con creativos de Nueva York. Marcando el comienzo de una nueva identidad de marca, esta campaña encarna la belleza del amor a través del tiempo y todas sus diversas facetas, forjando una nueva visión del amor hoy.

Usado en una campaña por primera vez en la historia, el Tiffany Diamond pesa 128,54 quilates y cuenta con 82 facetas sin precedentes. Visto en Beyoncé a lo largo de "ABOUT LOVE", se considera uno de los descubrimientos de piedras preciosas más importantes del siglo XIX. Descubierto en 1877 en las minas de Kimberley de Sudáfrica, el fundador Charles Lewis Tiffany compró el diamante en bruto en 1878, lo que afianzó la reputación de la marca como una autoridad en diamantes. Los iconos de la casa, incluidos los diseños de Jean Schlumberger y la colección Tiffany T, también se muestran en todas partes. En particular, JAY-Z lleva el legendario broche Bird on a Rock de Jean Schlumberger, reconstruido como un par de gemelos únicos. Jean Schlumberger fue mejor conocido por vestir a la élite de la alta sociedad en las décadas de 1960 y 1970, por lo que es apropiado que sus inconfundibles diseños vivan su legado en una de las mayores fuerzas creativas de la actualidad.

También se ha creado una película del aclamado director Emmanuel Adjei que presenta una interpretación musical de la canción clásica "Moon River". Se hizo famosa en la película de 1961 Breakfast at Tiffany's, la melodía icónica se reinventa con la voz de Beyoncé, capturada por JAY-Z en una cámara Super 8. La pareja eligió la Casa Orum en Los Ángeles para que sirviera de escenario para la película, en la que los flashbacks nostálgicos se entrelazan con imágenes cinematográficas y oníricas. Equals Pi de Basquiat aparece una vez más como un hilo común de Tiffany Blue® a lo largo de la narración. La campaña impresa "ABOUT LOVE" que la acompaña fue filmada por Mason Poole y diseñada por June Ambrose y Marni Senofonte.

"ABOUT LOVE" refleja el apoyo continuo de Tiffany a las comunidades subrepresentadas. Como parte de la asociación de la casa con los Carters, Tiffany & Co. se enorgullece de prometer un compromiso de 2 millones de dólares estadounidenses para programas de becas y pasantías para colegios y universidades históricamente negros (HBCU). Próximamente se recibirán más detalles sobre esta iniciativa.

"ABOUT LOVE" se lanzará a nivel mundial en forma impresa el 2 de septiembre. La película adjunta se lanzará en Tiffany.com el 15 de septiembre y se ampliará a través de activaciones de medios globales. La campaña se desarrollará aún más a finales de este año con películas adicionales creadas por el aclamado director Dikayl Rimmasch y el director de la segunda unidad, Derek Milton.

Acerca de Tiffany & Co.

TIFFANY & CO., fundada en la ciudad de Nueva York en 1837 por Charles Lewis Tiffany, es un joyero de lujo mundial sinónimo de elegancia, diseño innovador, artesanía fina y excelencia creativa.

Con más de 300 tiendas minoristas en todo el mundo y una fuerza laboral de más de 13.000 empleados, TIFFANY & CO. y sus filiales diseñan, fabrican y comercializan joyas, relojes y accesorios de lujo. Casi 5.000 artesanos calificados cortan diamantes Tiffany y elaboran joyas en los propios talleres de la Compañía, reconociendo el compromiso de la marca con la calidad superlativa.

TIFFANY & CO. tiene un compromiso a largo plazo de realizar sus negocios de manera responsable, sustentando el medio ambiente natural, priorizando la diversidad y la inclusión, e impactando positivamente en las comunidades en las que opera. Para obtener más información sobre TIFFANY & CO. y su compromiso con la sostenibilidad, visite tiffany.com.

@TIFFANYANDCO

*Asociación realizada en colaboración con Artestar, una agencia global de licencias y consultoría creativa que representa a artistas, fotógrafos, diseñadores y creativos de alto perfil.