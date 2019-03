Publicado 18/03/2019 16:50:28 CET

- TradeStation International Ltd gana dos premios en el London Forex Show 2019 con su plataforma global TradeStation® para los operadores de activos

Los premios reconocen la tecnología y las herramientas comerciales avanzadas de TradeStation Global para operadores profesionales y de activos

LONDRES, 18 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- TradeStation International Ltd (TradeStation International) ha recibido el reconocimiento Mejor plataforma comercial de activos múltiples y Mejores herramientas para las operaciones con divisas por su innovadora plataforma TradeStation® Global en el evento London Forex Show Awards el 22 de febrero.

Presentada en enero de 2018, TradeStation Global capacita a operadores profesionales y de activos para aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales gracias a su avanzada tecnología comercial.

Creada en colaboración con Interactive Brokers (U.K.) Limited (Interactive Brokers (U.K.)), la plataforma TradeStation Global permite un acceso directo al mercado y su aplicación en operaciones para los mercados de divisas, de capital, de futuros y de opciones. Los usuarios pueden financiar en múltiples divisas, así como operar, supervisar y gestionar posiciones sin problemas desde una única cuenta integral que proporciona Interactive Brokers, en más de 120 mercados, en 26 países y para 22 divisas.

La galardonada plataforma incluye una amplia gama de herramientas comerciales de TradeStation, incluidas RadarScreen® para un escaneo de mercado y alertas de señales comerciales en tiempo real, Matrix que permite un seguimiento de pedidos eficiente y entradas con un solo clic, así como una elaboración de gráficos e indicadores técnicos completamente configurables.

Rustam Lam, consejero delegado de TradeStation International, afirmó: "Estamos encantados de haber ganado dos premios por TradeStation Global apenas un año después del lanzamiento de la plataforma. Los premios validan nuestra creencia de que los operadores de activos pueden trabajar de manera más eficaz y eficiente al aprovechar lo último en tecnología comercial".

Asimismo, añadió: "El conjunto de herramientas altamente desarrollado de TradeStation Global se ha combinado con una cuenta única y con un acceso directo al mercado para optimizar las operaciones comerciales en los mercados internacionales. Pone las necesidades del operador en primer lugar para facilitarle el control, la supervisión de las posiciones, así como la gestión de riesgos".

Los premios London Forex Show Awards reconocen a las empresas comerciales, tecnológicas y educativas que participan de forma activa en el apoyo a los operadores para alcanzar sus metas de inversión en los mercados internacionales. TradeStation International es una filial de TradeStation Group, Inc. con sede en Londres (Reino Unido). Interactive Brokers (U.K.) es una filial de Interactive Brokers Group, Inc.

Notas para el editor:

Acerca de TradeStation Group, Inc.Durante más de 30 años, las empresas de TradeStation Group han sido líderes y pioneras en el sector del comercio en línea, siempre comprometidas con la entrega de los mejores servicios de corretaje, tecnología y educación comercial, así como con el apoyo a los operadores individuales e institucionales. Las galardonadas plataformas de comercio y análisis de TradeStation ofrecen acceso para la comercialización de valores, opciones y futuros en los principales centros de mercado y mercados de opciones y valores de los Estados Unidos, así como a los principales mercados de intercambio de futuros. Los clientes de TradeStation tienen acceso a poderosas herramientas necesarias para diseñar, probar, optimizar, supervisar y automatizar estrategias comerciales personalizadas, y sus aplicaciones de comercio para web y móvil permiten a los clientes llevar el poder que les confiere la experiencia comercial de TradeStation sobre la marcha. TradeStation también ofrece una amplia variedad de ofertas educativas para ayudar tanto a los clientes primerizos como a los avanzados a adquirir conocimientos sobre el comercio en línea y las habilidades de inversión, de forma que sean capaces de alcanzar sus objetivos comerciales y de inversión.

TradeStation International Ltd, es una compañía autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera ("FCA" o Financial Conduct Authority) del Reino Unido, actúa como un corredor de introducción para corredores afiliados y no afiliados, además de disponer de derechos de pasaporte para los países del EEE. La empresa no proporciona asesoramiento sobre inversiones ni recomendaciones comerciales. Las inversiones y el comercio de activos conllevan riesgos, entre ellos la posible pérdida de capital.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/769381/TradeStation_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2405488-1&h=988813658&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2405488-1%26h%3D148881351%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F769381%252FTradeStation_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F769381%252FTradeStation_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F769381%2FTradeStation_Logo.jpg]

