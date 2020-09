.Travel SmartConnect: Beneficio exclusivo para los dueños del nombre de dominio .Travel

WASHINGTON, 8 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Travel Partnership Corporation (TTPC) anuncia la creación de .Travel SmartConnect [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2902056-1&h=1459226830&u...], un grupo solo para miembros para los dueños de nombres de dominio .Travel que contactan la industria del viaje y el turismo

Desde 2005, .Travel ha sido la extensión de nombre de dominio exclusivo para la industria del viaje y el turismo. Las compañías de viaje de tamaño pequeño y mediano han adoptado y promovido sus dominios .Travel, que les ayudan a destacar online y mostrar sus negocios para atraer a nuevos clientes.

Para atender mejor a los usuarios de nombres de dominio .Travel, la Travel Partnership Corporation (TTPC), una organización global sin ánimo de lucro formada por miembros de la junta de Oriente Medio, Norteamérica, Europa y Asia que abarcan viajes en autobús, e-travel, tour-operadores, asociaciones de viaje nacionales e internacionales y transporte aéreo, ha lanzado una .Travel SmartConnect Business Community en LinkedIn solo para miembros. La misión de la comunidad es reunir a los miembros para promover sus empresar, construir redes de referencia y establecer relaciones duraderas con compradores y vendedores con ideas afines. La afiliación a la SmartConnect Business Community está libre de dueños de dominios .Travel.

"Desde 2005, miles de agencias de viajes y tour-operadores han usado los nombres de dominio .travel para diferenciarse como proveedores de servicios de la mejor clase en la industria", dijo Birger Bäckman, director general y presidente de la junta de TTPC. "Ahora, la .Travel SmartConnect Business Community en LinkedIn ofrece un destino central para que estas empresas compartan conocimiento, conecten con socios existentes y potenciales y aumenten su huella de viaje".

Los expertos reconocen .Travel como una extensión de nombre de dominio exclusiva que puede beneficiar a la industria del viaje en todo el mundo". El viaje es perfecto para el viaje y el turismo, y ayuda a comunicar quién somos y lo que hacemos", dijo Steffi Gretschel, responsable de RR PP internacionales en Leipzig.Travel.

Como parte del lanzamiento de .Travel SmartConnect Business Community, .Travel realiza una promoción "Bounce Back with .Travel [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2902056-1&h=476129557&u=...]" hasta el 31 de diciembre de 2020, ofreciendo nombres de dominio .Travel por solo 9,99 dólares estadounidenses para empresas de viaje y turismo para comercializarse mejor y conectar con sus clientes online.

Acerca de The Travel Partnership Corporation (TTPC)The Travel Partnership Corporation (TTPC), una corporación no lucrativa con sede en Washington D.C., se fundó para promover el dominio de alto nivel .Travel específico de la industria. Abierta a todas las asociaciones de viaje y turismo auténticas, TTPC es un consorcio de integrantes de la industria del viaje y representa una amplia sección cruzada de la industria, que incluye más de 1.000.000 de agentes de viaje, tour-operadores, aerolíneas, compañías de alquiler de coches, cruceros, compañías de autobús, ferris, empresas ferroviarias, parques temáticos, centros de convenciones y oficinas de turismo nacionales.

Para aprender más, visite http://www.ttpc.travel/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2902056-1&h=4035414129&u...].

Acerca de Donuts Inc. y .Travel.Travel pertenece y está operado por Donuts Inc., el mayor registro global del mundo de nuevos dominios de alto nivel (TLDs). Donuts simplifica y conecta un mundo online fragmentado con nombres de dominio y tecnologías relacionadas que permiten a las personas y empresas construir, comercializar y poseer sus identidades digitales. Además de nuestros TLDs relativos al viaje, Donuts ofrece una amplia variedad de nombres claros y significativos para uso como identificadores empresariales (como .ltd, .company), navegación (como .careers, .support), en mercados verticales (como .photography, .cafe, o .builders) o en genéricos amplios (como .social, .world o .live).

Para aprender más sobre el dominio de alto nivel .Travel, visite: https://www.travel.domains/travel/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2902056-1&h=3791725010&u...].

