UFC® Y TIMEX® ANUNCIAN UN DESTACADO PATROCINIO MUNDIAL Y ASOCIACIÓN DE LICENCIA

Courtesy of Timex and UFC (PRNewsfoto/Timex) - TIMEX/PR NEWSWIRE

Timex es seleccionado como "Official Timekeeper Partner of UFC" y "Official Watch Partner of UFC"

El acuerdo incluye un acuerdo de licencia para múltiples años para la cartera de la marca UFC de productos de cronometraje

MIDDLEBURY, Conn. y LAS VEGAS, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- UFC®, la principal organización de artes marciales mixtas del mundo, y Timex®, líder mundial en relojería durante más de 165 años, anunciaron hoy una importante asociación mundial de patrocinio y licencia que sirve para proporcionar una oportunidad de marketing ideal cuyo objetivo es conseguir que cada marca llegue a un mayor número de seguidores y consumidores.

ASOCIACIÓN DE LICENCIA QUE MUESTRA LOS PRODUCTOS DE MARCA UFCTimex se convertirá en un "Official Licensing Partner of UFC" y va a proporcionar una amplia variedad de productos de la marca UFC, entre los que se incluyen relojes de pulsera, relojes con seguimiento de salud y estado físico, correas de reloj, relojes y más. Cada pieza se fabricará con la misma artesanía, calidad y diseño innovador que ha convertido a Timex en la marca de relojes más famosa del mundo.

Los productos Timex de la marca UFC van a estar disponibles a gran escala, estando destinados a los consumidores en todo el mundo a través de tiendas físicas y minoristas en línea, incluyendo Timex.com, la UFC Store oficial de los principales grandes almacenes, tiendas de artículos deportivos y otras ubicaciones, todo ello a partir de la primavera/verano 2022.

"Todos los seguidores de los combates son conocedores de la importancia de la gestión del tiempo y el reloj en este deporte", explicó el director general de la UFC, Dana White. "Cada segundo cuenta, y el tic-tac del reloj se suma a la emoción y la diversión de un gran combate de UFC. Timex se va a asociar ahora con los momentos más importantes de UFC a la vez que se transmiten en todo el mundo. Timex es una marca icónica, y estamos impacientes por contar con ellos como socio oficial de UFC".

"Estamos muy emocionados por el hecho de asociarnos con UFC para crear una colección de relojes Timex UFC que encarnan la dureza y tenacidad de ambas marcas", comentó Tobias Reiss-Schmidt, director general y consejero delegado de Timex Group. "El líder indiscutible en deportes de combate, UFC ha construido un legado duradero y reconocido. Como el cronometrador oficial y socio de relojes de UFC, estamos ansiosos por ofrecer productos icónicos que se dirijan a la base de fans mundial única y diversa de UFC y celebre el mayor éxito de los grandes momentos de UFC".

ALIANZA DE PATROCINIO E INTEGRACIONES DE MARCATimex también se convertirá en el primer "Official Timekeeper Partner of UFC" y "Official Watch Partner of UFC", ofreciendo a la marca Timex una amplia gama de integraciones en los activos de UFC dentro de transmisiones en vivo y en los canales de redes sociales propiedad de UFC. En particular, Timex se convertirá en el socio presentador del reloj de lucha en transmisión de UFC en todos los eventos Pay-Per-View de UFC, comenzando con UFC 269: OLIVEIRA vs POIRIER el sábado 11 de diciembre y brindando exposición principal para la marca Timex en todos los eventos estrella de UFC durante todo el año, llegando a más de 900 millones de hogares con TV en 175 países de todo el mundo.

PROGRAMA DE ATLETAS UFCEl acuerdo proporciona además un fondo anual que ofrecerá oportunidades de pago para los atletas de UFC participantes por medio de los productos con licencia y marketing.

Acerca de UFC®UFC® es la principal organización de artes marciales mixtas (MMA) a nivel mundial, contando con más de 625 millones de aficionados y 178 millones de seguidores en las redes sociales. La organización produce más de 40 eventos en directo cada año en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, mientras transmite a casi 900 millones de hogares con TV en más de 170 países. La lista de atletas de UFC incluye a los mejores atletas de MMA del mundo que representan a más de 75 países. Las ofertas digitales de la organización incluyen UFC FIGHT PASS®, uno de los servicios de transmisión de deportes de combate líderes en el mundo. UFC es propiedad de la empresa mundial de deportes y entretenimiento Endeavour, y cuenta con sede en Las Vegas, Nevada. Para obtener más información, visite UFC.com y siga a UFC en Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram y TikTok: @UFC.

Acerca de Timex Group Timex Group diseña, fabrica y comercializa relojes innovadores en todo el mundo. Timex Group es una empresa privada con sede en Middlebury, Connecticut, con varias unidades operativas y más de 3.000 empleados en todo el mundo. Como uno de los mayores fabricantes de relojes del mundo, las empresas del Grupo Timex producen relojes con varias marcas conocidas, como Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace y Versus.

