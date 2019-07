Unbanned: The Legend of AJ1 llega a TIDAL el 20 de julio

Publicado 15/07/2019 6:07:05 CET

NUEVA YORK, 15 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, TIDAL ha anunciado que el documental aclamado por la crítica, "Unbanned: The Legend of AJ1" estará disponible en streaming en la plataforma de música y entretenimiento global desde el 20 de julio a las 10 de la mañana (hora del Este de los EE. UU.).

Unbanned explora la dinámica vida de AJ1 desde sus difíciles orígenes hasta su irrupción alterando las reglas de la NBA, el nacimiento de la cultura de las zapatillas deportivas y su influencia en la revolución social y cultural. Los miembros de la plataforma podrán explorar más a fondo el impacto y la influencia de Michael Jordan en la lista de reproducción "Check The Rhyme: Michael Jordan" de TIDAL disponible aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2523394-1&h=784917080&u=...]. TIDAL también ha seleccionado con mimo una lista de reproducción especial llamada "Songs From and Inspired by Unbanned [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2523394-1&h=1063199916&u...]" (canciones de e inspiradas por Unbanned).

"Esta película trata tanto de la cultura del hip hop como de las zapatillas deportivas, del baloncesto o de la moda, por lo que celebrarla en TIDAL junto con los fans de TIDAL, fans unidos por su amor a estas cosas de la manera más profunda y auténtica, es extremadamente gratificante y reviste una gran importancia para nosotros como cineastas... y es la razón por la que realizamos esta película en primer lugar", dijo Dexton Deboree, guionista, director y productor de la película.

"Las Air Jordan 1 son un icono que ha trascendido los deportes, la música y el cine para convertirse en un fenómeno global intercultural", afirmó Tony Gervino, vicepresidente sénior de Cultura y Contenidos de TIDAL. "Estas zapatillas son un nexo intergeneracional y son una parte integral del espíritu de la época de la que TIDAL selecciona una banda sonora diaria".

Los miembros de TIDAL podrán ver el documental a partir del 20 de julio en TIDAL.com/Unbanned. Los miembros de Nueva York y Berlín pueden probar suerte y conseguir una oportunidad de asistir a los eventos de lanzamiento a través de las redes sociales de TIDAL.

