Universal Fibers expande sus capacidades de hilado terminado a Europa y Asia

Publicado 21/06/2019 15:13:39 CET

BRISTOL, Virginia, 21 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Universal Fibers, Inc. adelantó su compromiso con Europa y Asia con la adquisición de activos de torsión y termofijación para sus instalaciones de producción en Gorzow (Polonia) y Taicang (China). Ambas plantas están plenamente integradas (desde extrusión hasta filamentos completos en composiciones químicas múltiples, que incluyen nailon tipo 6 y tipo 66), y prestan sus servicios a fabricantes de moqueta en los segmentos comercial, residencial y de la automoción.

"Este hito señala otra inversión en nuestro compromiso de ofrecer el más alto nivel de calidad y servicio a nuestros clientes", dijo Phil Harmon, presidente de Universal Fibers. "Como una compañía internacional en expansión, seguimos añadiendo recursos e invirtiendo en nuestro negocio para satisfacer las necesidades únicas y variadas de nuestros mercados en todo el mundo".

Universal Fibers ofrece fibra teñida en una solución de primera calidad en hilos con acabado estiloso, incluidos Helix®, Silkworks® y Revolve®. Estas tecnologías patentadas y listas para el hilado son muy apreciadas en el mercado y requieren varias técnicas de acabado, incluidas la torsión y la termofijación. Al ampliar sus capacidades en estas áreas, Universal Fibers garantiza los más elevados estándares de calidad y servicio esperados por sus clientes.

Acerca de Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers, Inc. es una de las dos unidades empresariales dentro de Universal Fiber Systems, LLC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2503923-1&h=3289738543&u...] con Premiere Fibers, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2503923-1&h=1889257835&u....] como segunda unidad empresarial. Con sede en Bristol (Virginia, EE. UU.) y plantas de producción en Europa, Tailandia y China. Universal Fibers, Inc. es un líder internacional en la producción de fibras de filamento sintéticas y teñidas en solución de alta calidad para los sectores de las fibras industriales, el transporte y los suelos.

