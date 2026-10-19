El uso de antibióticos desde la infancia se asocia con mayor probabilidad de SII en la edad adulta temprana

(Información remitida por la empresa firmante)

- UEG Week 2026: El uso de antibióticos desde la infancia se asocia con una mayor probabilidad de SII en la edad adulta temprana

BARCELONA, España, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El uso de antibióticos desde la infancia hasta el inicio de la edad adulta se asocia con una mayor probabilidad de padecer síndrome del intestino irritable (SII) a los 24 años; dicha probabilidad aumenta a medida que se incrementa el número de recetas de antibióticos, según un nuevo estudio presentado hoy en la UEG Week 2026.

Los investigadores analizaron datos de 2.853 participantes de la cohorte de nacimiento sueca BAMSE. La información sobre las recetas de antibióticos se obtuvo del Registro Sueco de Medicamentos Recetados, abarcando desde 2005, cuando los participantes tenían entre 9 y 11 años, hasta un año antes de la evaluación del SII a los 24 años.

A los 24 años, el 10,0 % de los participantes padecía SII. El uso de antibióticos fue más frecuente entre quienes sufrían SII: el 87,8 % había recibido antibióticos, frente al 80,2 % de aquellos sin SII. Tras ajustar los datos según el sexo y el nivel socioeconómico familiar, se observó que quienes habían recibido antibióticos presentaban 1,5 veces más probabilidades de padecer SII (CI del 95 %: 1,0–2,2) en comparación con quienes no los habían recibido.

La probabilidad de padecer SII aumentó con el número de recetas de antibióticos. En comparación con quienes no recibieron antibióticos, los participantes que recibieron una o dos recetas presentaron 1,3 veces más probabilidades de SII (CI del 95 %: 0,9–2,0); esta cifra aumentó a 1,6 veces (CI del 95 %: 1,0–2,4) con entre tres y cinco recetas, y a 1,7 veces (CI del 95 %: 1,1–2,6) con seis o más recetas.

Al analizar las distintas clases de antibióticos, las tetraciclinas y las cefalosporinas siguieron mostrando una asociación significativa con una mayor probabilidad de padecer síndrome del intestino irritable (SII) tras ajustar los datos según el sexo y el nivel socioeconómico familiar. Cualquier uso de tetraciclinas se asoció con una probabilidad 1,4 veces mayor (CI del 95 %: 1,1–1,8) de desarrollar SII, mientras que la prescripción de tres o más ciclos de cefalosporinas se asoció con una probabilidad 6,0 veces mayor (CI del 95 %: 1,9–18,8).

Si bien el estudio no investigó las causas de la asociación entre la exposición a antibióticos y el SII, una posible explicación apunta al microbioma intestinal. La autora principal, la Dra. Jessica Sjölund, explicó: "Estudios previos han demostrado que los antibióticos pueden alterar el microbioma intestinal. Dado que se considera que las alteraciones de dicho microbioma desempeñan un papel en el SII, este podría ser uno de los mecanismos subyacentes a la asociación observada".

Al reflexionar sobre las implicaciones prácticas de los hallazgos, la Dra. Sjölund subrayó la necesidad de equilibrar el papel fundamental de los antibióticos con una prescripción prudente. "Los antibióticos siguen siendo un tratamiento importante para las infecciones bacterianas, y nuestros resultados no deben desalentar su uso cuando sean necesarios. Más bien, ponen de relieve la posibilidad de que la exposición reiterada tenga efectos a largo plazo y refuerzan los motivos para evitar la prescripción innecesaria de antibióticos".

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