Verda y Compal amplían su colaboración en infraestructura global de IA en GTC Berlín 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La creciente capacidad de fabricación de Compal y su infraestructura basada en NVIDIA HGX B300 respaldan la expansión de la implementación de la nube de IA de Verda en los mercados globales

BERLIN, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Verda y Compal Electronics (Compal; TWSE: 2324) están ampliando su colaboración para respaldar la infraestructura de IA de Verda, que crece a gran velocidad; para ello, combinan la experiencia de Verda en la nube para IA con las crecientes capacidades de fabricación global de Compal y su avanzada ingeniería de servidores para IA. Las empresas darán a conocer su colaboración en GTC Berlin 2026, en un contexto en el que la demanda de computación para IA sigue acelerándose tanto en Europa como en los mercados globales.

A medida que Verda amplía su capacidad en la nube para IA, la facultad de implementar infraestructura de manera rápida y eficiente en distintas regiones se vuelve cada vez más crucial. Compal sigue invirtiendo en la expansión de su capacidad de fabricación, lo que incluye una mayor capacidad en Daxi (Taiwán) y en Estados Unidos, reforzando así su aptitud para brindar soporte a los clientes más cerca de los lugares donde se despliega la infraestructura de IA.

Esta presencia global constituye una ventaja significativa para la estrategia de expansión de Verda. Las implementaciones en Estados Unidos pueden respaldarse mediante la fabricación local en dicho país, mientras que la mayor capacidad de Compal en Daxi puede sustentar el crecimiento de Verda en las regiones de EMEA y Asia. Esto contribuye a mejorar la flexibilidad en las implementaciones, la resiliencia de la cadena de suministro y la rapidez, a medida que Verda escala su infraestructura de IA a nivel mundial.

Creciendo juntos: desde la computación avanzada hasta la implementación global

La colaboración entre Verda y Compal aúna fortalezas complementarias a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura de IA. Verda aporta su experiencia en infraestructura en la nube basada en GPU, así como en su despliegue y operaciones, transformando la capacidad de computación avanzada en servicios de IA en la nube escalables. Por su parte, Compal proporciona la ingeniería, la capacidad de fabricación a gran escala y la infraestructura de producción global necesarias para convertir las tecnologías de computación acelerada más recientes en soluciones listas para su despliegue.

Juntas, ambas empresas están creando un camino más ágil para llevar la tecnología de computación acelerada de NVIDIA a entornos de IA en producción, lo que permite a Verda ampliar su capacidad con mayor rapidez, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad y la escalabilidad de la infraestructura necesarias para un crecimiento a escala global.

Como base para esta nueva etapa, se utiliza el sistema SGX30-2 de Compal, basado en sistemas NVIDIA HGX B300 con ocho GPU NVIDIA Blackwell Ultra. Diseñada para cargas de trabajo de IA de alta densidad, esta plataforma constituye una base informática de última generación para la infraestructura de IA de Verda, actualmente en plena expansión.

Jorge Santos, director de operaciones de Verda, dijo:

"Nuestra misión es construir la próxima generación de infraestructura en la nube para la IA, destinada a servir a los mejores desarrolladores. Compal nos aporta la capacidad de fabricación necesaria para desplegar recursos más cerca de nuestros clientes, así como la solidez en ingeniería que nos permite lograrlo sin sacrificar la calidad ni la velocidad a medida que escalamos nuestra infraestructura de IA a nivel global".

Alan Chang, vicepresidente, Infrastructure Solutions Business Group (ISBG) de Compal, comentó:

"Nuestra inversión en la fabricación a escala global tiene como objetivo respaldar a los clientes a medida que la infraestructura de IA transita de una fase de rápida innovación a una de despliegue a gran escala. Al combinar la capacidad de ingeniería y fabricación de Compal con la experiencia de Verda en la nube para IA y en operaciones, podemos responder con mayor agilidad a la demanda regional y acelerar el despliegue de la infraestructura de IA de próxima generación".

Impulsando la colaboración en GTC Berlin 2026

GTC Berlin 2026 marca el siguiente capítulo en la colaboración entre Verda y Compal, llevando su visión compartida de una infraestructura de IA escalable al creciente ecosistema de IA en Europa. Ambas empresas dialogarán con clientes y socios tecnológicos sobre cómo la computación avanzada, la fabricación regional y las operaciones en la nube pueden integrarse para acelerar el despliegue de la IA a nivel mundial.

Los asistentes podrán obtener más información sobre la colaboración entre Verda y Compal en el stand 3059 de Verda, durante GTC Berlin 2026.

Acerca de Verda

Verda es una empresa tecnológica que desarrolla la próxima generación de infraestructura en la nube para la IA: capacidad de cómputo instantánea, bajo demanda y a gran escala. Con sede en Helsinki, la compañía opera a nivel global en Europa, Estados Unidos y Asia. Verda cuenta con cerca de 250 empleados de más de 40 nacionalidades y ha recaudado más de 450 millones de dólares en financiación total de inversores como Emergence Capital, MUFG Innovation Partners, Supermicro, Lifeline Ventures, ENDUR, 6 Degrees Capital (6DC), byFounders, J12 Ventures, Skaala, Varma y Tesi, además de otras destacadas instituciones financieras. https://verda.com

Acerca de Compal

Fundada en 1984, Compal se ha convertido en un fabricante líder mundial de computadoras y dispositivos inteligentes, colaborando con marcas de primer nivel en todo el mundo. Compal fue reconocida por CommonWealth Magazine como una de las 7 principales empresas fabricantes de Taiwán y se ha clasificado consistentemente entre las empresas Forbes Global 2000. Compal se ha expandido activamente a nuevas áreas de crecimiento, incluyendo servidores en la nube, electrónica automotriz, dispositivos médicos y de salud inteligentes, y soluciones de comunicación avanzadas. Con sede en Taipéi, Taiwán, Compal opera instalaciones de diseño y producción en Estados Unidos, Taiwán, China, Vietnam, México, Brasil y Polonia. Obtenga más información en https://www.compal.com

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