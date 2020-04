- El video-aficionado británico Stuart lanza un video viral de la Sinopec Yanshan Factory que atrae millones de visualizaciones en horas

PEKÍN, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Se ha registrado y publicado un video detallado sobre las líneas de producción de la Sinopec ("Sinopec", HKG: 0386) Yanshan Factory en la cuenta social de Stuart, un video-aficionado británico que vive en China, para mostrar cómo se fabrican las mascarillas desechables y mascarillas KN95 con grano de polipropileno con paquetes sellados al vacío.

El video se hizo viral con sus 1,5 millones de visualizaciones en unas horas. Si desea ver el video sobre cómo se crea una mascarilla, visite la página web https://youtu.be/OioiItQq0Kk [https://youtu.be/OioiItQq0Kk].

"Es impresionante ver la línea de producción construida en 12 días y todos los productos que está construyendo", comentó Stuart. En el video, Stuart comenzó el tour del día 1 desde la fabricación de la tela - añadiendo el grano de polipropileno a la máquina para fusionarla y extruirla en la plancha de tela no tejida de soplado por fusión. La línea de producción automática consigue que el trabajo manual sea sencillo en una media de alto rendimiento. Stuart siguió las instrucciones de Xingqi Wang, director de fabricación de Plasthetics en la Sinopec Yanshan Factory, para ayudar a desplegar la tela en un cartón y empaquetarla en un set de preparación creado para la máscara.

Hasta la fecha, cuatro líneas de producción de tela no tejida de soplado por fusión de la Sinopec Yanshan Factory han logrado la producción en masa. Con una capacidad de producción diaria de 12 toneladas, la Sinopec Yanshan Factory puede proporcionar materia prima clave para 12 millones de mascarillas médicas a diario. Se han producido 245,39 toneladas de tela no tejida de soplado por fusión. 17,97 toneladas son de tela no tejida de soplado por fusión especial para fabricar mascarillas KN95, que facilita la demanda de mercado para materia prima de mascarilla médica, proporcionado un apoyo destacado para luchar contra la epidemia del COVID-19.

Acerca de Sinopec Corp.

Sinopec Corp. es una de las mayores compañías de energía y productos químicos integrados de China. Sus operaciones principales incluyen la exploración y producción, transporte por oleoducto y venta de petróleo y gas natural, la venta, almacenamiento y transporte de productos de petróleo, productos petroquímicos, productos químicos del carbón, fibra sintética, fertilizador y otros productos químicos, además de otras materias y tecnologías.

Además, Sinopec se dedica a la investigación, desarrollo y aplicación de las tecnologías de energía. Con una misión corporativa dedicada a "abastecer una vida bonita", Sinopec busca estrategias orientadas al valor, desarrollo inspirado en innovación, asignación integrada de productos, cooperación abierta y crecimiento ecológico bajo en carbono, y aspira a ser una compañía líder mundial en energía y productos químicos.

