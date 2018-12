Publicado 06/12/2018 10:02:03 CET

-- Vivienda asequible:Un recurso limitado en las ciudades de Europa:La ciudad de Viena destaca formas de salir de la crisis

-- Las ciudades demandan una mejor legislación de la UE

-- Un vacío de inversión para la vivienda asequible de 57.000 millones de euros anualmente

-- La Ciudad de Viena como modelo

¿ Qué se puede hacer para mitigar la actual crisis de la vivienda en las ciudades europeas en crecimiento? ¿ Cómo puede volver a aumentarse la inversión en vivienda asequible? Las formas de salir de esta tensa situación se destacan por la conferencia internacional "Housing for All - Affordable Housing in Growing Cities in Europe" celebrada los días 4 y 5 de diciembre en Viena. Las premisas de Wiener Wohnen se establecen para alojar a casi 300 participantes de 36 países.

"Dos tercios de la población de la UE vive en ciudades, que son decisivas para la cohesión social y el desarrollo económico. Por tanto, las ciudades necesitan condiciones marco adecuadas para impulsar la inversión en vivienda asequible", afirmó el alcalde de Viena, Michael Ludwig: "La 'Partnership on Housing' ha desarrollado propuestas legislativas concretas para la Comisión Europea, que se presentarán en Viena. Ahora, Europa debe tomar medidas para combatir desarrollos no deseables en los mercados de la vivienda".

Hay más de 220 millones de hogares en la UE, pero 82 millones de europeos tienen problemas para acceder a vivienda asequible, ya que los precios de la vivienda y los alquileres en las ciudades han estado creciendo durante años de manera masiva. La "High-Level Task Force for Investing in Social Infrastructure in Europe" de la UE estima que el vacío de inversión en cuanto a la vivienda asequible se sitúa en torno a los 57.000 millones de euros anualmente.

Se piden medidas efectivas

En 2016, la "Urban Agenda for the EU" se lanzó por el Consejo de la UE con el objetivo de fortalecer las ciudades en el proceso de gobernancia de la UE. La conferencia "Housing for All" ofrece la conclusión para la EU Urban Agenda - Housing Partnership. El catálogo de medidas ahora presentadas consta de numerosos resultados ya implementados, por ejemplo estudios sobre la situación de la vivienda en los Estados miembro de la UE o una base de datos sobre proyectos de vivienda efectivos. También incluye importantes recomendaciones dirigidas al legislador de la UE.

La principal cuota de financiación para la vivienda social, pública y asequible surge de subvenciones a nivel nacional y local y de los usuarios. Pero la legislación europea ejerce un impacto masivo mediante las provisiones de ayudas estatales de la UE y la normativa fiscal. Por tanto, se demanda que por ejemplo los grupos objetivos para vivienda subvencionada no deberían restringirse más a "ciudadanos desfavorecidos o grupos menos favorecidos socialmente". Además, el indicador de la parte de la renta de los hogares que se destina a vivienda debería reducirse drásticamente del actual 40% de la renta total de los hogares al 25%, ya que el coste de vivir ha aumentado, sin la renta creciendo en un alcance comparable.

El modelo de Viena como práctica recomendada

La capital austriaca desempeña un papel pionero en una escala internacional: el 62% de los habitantes de Viena viven en 220.000 pisos municipales o más de 200.000 pisos subvencionados. Sin embargo, debido al continuo auge de inversión en bienes inmuebles, Viena, además, se enfrenta a grandes retos. Por este motivo, el gobierno de la ciudad de Viena establece recientemente una cuota legal de dos tercios introduciendo una nueva categoría de ordenamiento territorial en la última modificación al Vienna Building Code, que encontró reacciones positivas en una escala internacional también. En el futuro, los proyectos de bienes inmuebles a gran escala tendrán que incluir más viviendas subvencionadas que pisos financiados privadamente. "De este modo, evitamos la especulación del terreno y aseguramos a los ciudadanos de Viena que la vivienda en su ciudad seguirá siendo asequible", dijo Kathrin Gaál, concejala de la ciudad de Vivienda y Atención a la Mujer.

