COMUNICADO: VWR, parte de Avantor, premia a sus mejores proveedores

VWR, parte de Avantor, premia a sus mejores proveedores en las convenciones de ventas de las Américas y Europa por su dedicación continua a la excelencia

RADNOR, Pensilvania, 22 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- VWR, adquirida por Avantor en 2017 como filial totalmente participada, es un importante proveedor global de productos y servicios para clientes de laboratorios y de producción. En las convenciones de ventas celebradas recientemente, ha reconocido a varios de sus valiosos proveedores con premios a la excelencia. Estos premios reconocen la excelencia de los proveedores en las áreas de operaciones, apoyo a ventas y atención al cliente, en particular la de aquellos que han trabajado con VWR para lograr un funcionamiento extraordinario en una categoría crítica para el éxito de ambas partes.

«Nos complace premiar a nuestros proveedores por sus logros del pasado año», dice Michael Stubblefield, director general de Avantor. «Su continua dedicación hace posible que podamos ofrecer soluciones innovadoras que den respuesta a las necesidades de nuestros clientes».

Se ha premiado a los siguientes proveedores por ofrecer verdaderas soluciones a nuestros clientes en forma de productos de calidad, servicios y un apoyo activo a nuestra organización de ventas:

-- Convención de ventas de las Américas: Ace Glass Incorporated, Air-Tite Products Co. Inc., Aldon Corporation, Alfa Aesar, Beantown Chemical, Caron Products & Services, Inc., Corning, Decon Labs, Inc., Echo Laboratories, Erlab, Globe Scientific Inc, Hettich, Kimberly-Clark, Labcon, Labconco, Microbiologics Inc, Omni International, Parter Medical, Qorpak, Quantabio, Spectrum Chemical Mf. Corp., Stirling Ultracold, TCI, TechNiGlove International, Troemner y TWD TradeWinds, Inc. -- Convención de ventas de Europa: 3M, Acros Organics, Alfa Aesar, Ansell, Asecos, Bürkle, Merck, Molecular Devices, LLC, Pol-Eko, Quantabio, Scientist.com y Thermo Fisher Scientific.

Además de la entrega de premios a los proveedores, estas convenciones son una oportunidad para que la organización de ventas y los proveedores de VWR se pongan en contacto y trabajen juntos para responder mejor a las necesidades de los clientes. Los proveedores que asistieron al encuentro organizaron sesiones informativas para el equipo de ventas de VWR sobre las últimas novedades de sus productos y colaboraron en el desarrollo de soluciones para los clientes durante la feria de proveedores.

Acerca de VWR

Adquirida por Avantor en 2017 como filial totalmente participada, VWR es un importante proveedor global de productos y servicios para clientes de laboratorios y de producción de los sectores de farmacia, biotecnología, industria, educación, gobierno y atención sanitaria. La empresa conjunta es un socio integral de confianza para clientes y proveedores desde el momento del descubrimiento hasta la entrega. Con operaciones en más de 30 países y un variado catálogo que cuenta con más de cuatro millones de productos de marca propia y fabricados a demanda, VWR hace posible el éxito de sus clientes mediante la innovación, la fabricación según las buenas prácticas de fabricación (BPF) y una completa oferta de servicios. Juntos, ponemos la ciencia en movimiento para crear un mundo mejor. Para más información visite www.settingscienceinmotion.com [https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.settingscienceinmotion.com&data=02%7C01%7C%7C88e265e84c1c4ed7ffb308d540b125ff%7C15cb730171d44e098ad67e9a4a124287%7C0%7C0%7C636486051956140234&sdata=lWipqaIOkW4SHTHdr3MDRE81HwuQoWCCztKvEai%2BzyE%3D&reserved=0] o vwr.com [https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vwr.com&data=02%7C01%7C%7C88e265e84c1c4ed7ffb308d540b125ff%7C15cb730171d44e098ad67e9a4a124287%7C0%7C0%7C636486051956140234&sdata=tGr9d93WQR5YW6A%2F0eBshWrKJGSoi2KG1qgSW1HzBgg%3D&reserved=0].

