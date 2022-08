WAGMI United y Crawley Town FC forjan una nueva asociación con XCAD Network

Los Red Devils llevarán un parche en la manga de la camiseta en su próximo partido de la Carabao Cup

CRAWLEY, West Sussex, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- WAGMI United, la marca líder dedicada a llevar las ideas más innovadoras y las comunidades más apasionadas de Web3 al mundo del deporte, ha anunciado hoy que el Crawley Town Football Club ha acordado un nuevo patrocinio de la manga de la camiseta con XCAD Network, una plataforma global que aprovecha el poder y el valor de las audiencias de los creadores de contenido mediante la tokenización de los creadores y la tecnología NFT.

El acuerdo hará que los jugadores de los Red Devils lleven un parche con el logotipo de XCAD en la manga izquierda durante el próximo partido de la Carabao Cup contra el Fulham, equipo visitante de la Premier League. Se puede ver una foto del nuevo parche aquí.

Esta nueva asociación se basa en el compromiso histórico de WAGMI United de elevar las comunidades globales de criptomonedas y NFT en los deportes y consolida aún más el estatus del Crawley Town FC como el primer club de fútbol de Web3. En julio, WAGMI United lanzó con éxito su primera colección de NFT, acuñando más de 10.000 tokens a más de 5.500 titulares individuales, superando con creces las colecciones anteriores incluso de los mayores clubes de fútbol profesional del mundo, como el Liverpool FC. Y a principios de esta temporada, el Crawley Town FC se convirtió en el primer equipo deportivo profesional que renunció al tradicional patrocinio corporativo de la parte delantera de la camiseta para exhibir un proyecto artístico histórico de NFT—Chromie Squiggle de Snowfro.

"En WAGMI United, hemos dicho desde el principio que queremos que el Crawley Town sea "el equipo de Internet". Desde la creación de una comunidad digital de aficionados apasionados que animan al club desde todo el mundo hasta el hecho de que nuestros jugadores salgan al campo con el icónico Chromie Squibble de Snowfro en sus camisetas, estamos llevando el poder de la Web3 al fútbol en cada partido", dijo Preston Johnson, cofundador de WAGMI United y copresidente del Crawley Town Football Club. "Nuestra nueva asociación con XCAD Network es el siguiente paso en esa evolución. Sé que hablo en nombre de todos en el club cuando digo que estamos agradecidos a Oliver Bell y a todo el equipo de XCAD por su apoyo y estamos entusiasmados de que se unan a nuestros aficionados para apoyar a los chicos cuando recibamos al Fulham en el estadio Broadfield el martes por la noche."

XCAD Network se centra en acercar a los fans y a los creadores, con el respaldo de YouTubers con más de 500 millones de suscriptores, como KSI, Morgz y Joel Morris (JMX). XCAD planea cerrar la brecha e integrar la Web3 en la vida de un público mayoritario. La visión de WAGMI United para Crawley está perfectamente alineada, y XCAD cree que puede acercar a los aficionados a su equipo al mismo tiempo que presenta Web3 a una gran audiencia. Es un enfoque emocionante y con visión de futuro que representa la dirección en la que se dirige el mundo, y el acercamiento de las empresas crea una sinergia natural que será aditiva para ambas marcas.

"He seguido la trayectoria de WAGMI United desde que adquirió Crawley. Es genial ver a una empresa que intenta llevar la criptomoneda a la corriente principal", dijo Oliver Bell, consejero delegado de XCAD Network. "Estamos contentos de asociarnos con el primer club Web3 del mundo y creemos que hay muchas oportunidades emocionantes en las que podemos trabajar juntos".

Puede visitar WAGMI United en línea en www.wagmiunited.com y síganos en Twitter @WAGMIUnited.

Acerca de WAGMI United

WAGMI United — que significa "We're All Gonna Make It", un mantra popular de esperanza y solidaridad en las comunidades de criptomonedas y NFT, es la marca líder dedicada a llevar las ideas más innovadoras y las comunidades más apasionadas de Web3 al mundo de los deportes. Fundada por Preston Johnson y Eben Smith, WAGMI United busca cambiar el juego de cómo los equipos deportivos profesionales son propiedad y están operados - construyendo comunidades de aficionados apasionados y dándoles el poder de tomar una participación personal en la narración de la historia de su equipo y la formación de su futuro. A principios de este año, WAGMI United dio el primer paso en este viaje con la compra pionera del Crawley Town FC.

Acerca de XCAD Network

XCAD Network es una plataforma de tokens de fans y NFT para algunos de los mayores YouTubers del mundo con un elemento de Watch2Earn. Los fans pueden ganar tokens de fans directamente en YouTube a través de un plug-in de Google Chrome. Estos tokens de fans se pueden utilizar para votar sobre ciertas decisiones en torno a los creadores o para desbloquear ventajas especiales, como el acceso a entradas anticipadas para los eventos, el merchandising y NFT.

Con el respaldo de figuras como KSI y MrBeast, XCAD ha anunciado que YouTubers con más de 500 millones de suscriptores están creando tokens de fans en la plataforma.