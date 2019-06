Walmart China refuerza la seguridad alimentaria con la tecnología de cadena de bloques de VeChainThor (1)

Publicado 26/06/2019 15:47:05 CET

PEKÍN, 26 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- El 25 de junio, Walmart China, junto con la Asociación de Cadenas y Franquicias de China (CCFA), PwC, Inner Mongolia Kerchin Co., Ltd., y VeChain, presentó la Plataforma de Seguimiento de Cadena de Bloques de Walmart China, construida a partir de la cadena de bloques VeChainThor en el Seminario de desarrollo del sistema de seguimiento de la semana de seguridad publicitaria de productos de China de 2019. Este seminario lo organizaron conjuntamente Walmart China y la CCFA en Pekín.

La presentación de la Plataforma de Seguimiento con Cadena de Bloques de Walmart China se realizó tras la introducción del primer lote de 23 líneas de productos que han sido probados y lanzados en la plataforma. Se espera que la plataforma se amplíe con otras 100 líneas de productos adicionales para finales de año, con lo que abarcará más de 10 categorías de productos como productos cárnicos frescos, arroz, hongos, aceite de cocina, etc. Está previsto que el sistema de seguimiento de Walmart China logre que la carne fresca con seguimiento represente el 50% de las ventas totales de carne fresca empaquetada, que las verduras con seguimiento representen el 40% de las ventas totales de verduras empaquetadas y que los mariscos con seguimiento representen el 12,5% de las ventas totales de mariscos para finales de 2020.

La tecnología de cadena de bloques de VeChain está permitiendo a Walmart China implementar una estrategia de seguimiento de productos y ser pionera en la aplicación a gran escala del seguimiento con cadena de bloques. Al escanear los productos deseados, los clientes pueden obtener información detallada, como la fuente y el origen geográfico de los productos escaneados recibidos por Walmart, el proceso logístico, el informe de inspección del producto y muchos más puntos de datos. La recopilación de datos y la disponibilidad de datos se añadirán continuamente a la escala de la plataforma, además de su uso de tecnología de cadena de bloques.

LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO CON CADENA DE BLOQUES DE WALMART CHINA

La ceremonia de inauguración de la Plataforma de Seguimiento con Cadena de Bloques de Walmart China tuvo lugar en el Seminario de desarrollo del sistema de seguimiento de la semana de seguridad publicitaria de productos de China 2019. Los socios que asistieron tuvieron como representantes a:

-- El Sr. Pei Liang, presidente de la CCFA -- El Sr. Chu Dong, vicepresidente de la CCFA -- El Sr. Shi Jiaqi, director de Asuntos Corporativos de Walmart China -- El Sr. Yang Weizhi, socio gerente de Estrategia e Innovación de PwC en China -- El Sr. Feng Yikai, director de Operaciones de VeChain -- El Sr. Liu Xiaoen, director de Compras de Walmart China -- El Sr. Chen Mingzhi, director de Cumplimiento Ético de Walmart China -- El Dr. Yan Zhinong, director ejecutivo del Centro de Colaboración para la Seguridad de los Productos de Walmart -- El Sr. Li He, presidente de Inner Mongolia Kerchin Co., Ltd.

Como parte del evento, los asistentes a la ceremonia de inauguración debatieron sobre cómo repartir responsabilidades y utilizar las innovaciones tecnológicas para garantizar la calidad y seguridad de los productos básicos y los productos agrícolas comestibles, aumentar la confianza y la satisfacción de los consumidores y contribuir a la modernización del consumo de servicios.

Kevin Feng, director de Operaciones de VeChain señaló sobre la colaboración: "Como plataforma de cadena de bloques líder en el mundo, VeChain tiene como objetivo capacitar a las empresas en el proceso de digitalización a gran escala mediante el suministro de soluciones de implementación de cadena de bloques seguras y maduras y la promoción de la aplicación generalizada de la tecnología de cadena de bloques. Logramos esto a la vez que proponemos nuevas perspectivas para el desarrollo de ecosistemas empresariales. El lanzamiento de la Plataforma de Seguimiento con Cadena de Bloques de Walmart China, el gigante minorista de clase mundial, es de vital importancia para la aplicación comercial de la tecnología de cadena de bloques. VeChain trabajará con Walmart China para atender a las peticiones del gobierno empleando tecnología para promover el seguimiento de alimentos frescos, y para proporcionar soluciones innovadoras para la plataforma de seguimiento por medio de la tecnología digital, con el fin de generar una experiencia más transparente y tranquilizadora al consumidor".

Shi Jiaqi, director de Asuntos Corporativos de Walmart China, declaró: "Walmart siempre ha trabajado para proporcionar productos fiables de calidad y servicios útiles a sus clientes, nuestra principal propuesta de valor. Con este objetivo en mente, Walmart ha invertido continuamente en toda la cadena de suministro, desde la búsqueda de la fuente y la estrategia de productos básicos, el desarrollo de la cadena de suministro, hasta la gestión de las operaciones de la plataforma de comercio electrónico y de las tiendas. Utilizamos sistemas digitalizados para mejorar la eficiencia y la transparencia, proporcionando productos y servicios de calidad a los clientes y mejorando la vida de las familias ocupadas en China".

Elton Yeung, líder de Estrategia e Innovación de PwC en China Continental y Hong Kong, señaló: "La misión de PwC es 'crear confianza y resolver problemas importantes' que es la principal prioridad de PwC en la prestación de servicios profesionales y en la toma de decisiones empresariales. En términos de seguridad alimentaria, la forma en que se construye la confianza del consumidor es un problema que PwC, nuestros clientes y socios han tratado de resolver. Creemos que el Sistema de Seguimiento de Cadena de Bloques de Walmart será un excelente ejemplo de la tecnología de cadena de bloques aplicada al sector minorista, y que ayudará a mejorar la gestión de la seguridad y la calidad de los alimentos, además de dar importantes garantías para consolidar la confianza del consumidor".

EL USO A GRAN ESCALA DE LA TECNOLOGÍA DE CADENA DE BLOQUES Y LA PROMOCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL SECTOR DE LA VENTA MINORISTA

Como minorista en el que confían los consumidores, Walmart se ha dedicado a mejorar la gestión de la calidad y la seguridad de los alimentos, y la tecnología de la cadena de bloques de VeChain le permitirá estar a la vanguardia en la gestión del seguimiento entre sus pares minoristas. Walmart China ha sido pionera en la aplicación a gran escala de la plataforma de seguimiento basada en la cadena de bloques VeChainThor, dando prioridad a los productos asociados a una mayor preocupación y riesgo. El primer lote de 23 líneas de productos ha sido probado e implementado usando la plataforma pública de cadena de bloques con más de 100 líneas de productos en la segunda mitad de este año, con lo que se han abarcado más de 10 categorías.

