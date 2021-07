WBI anuncia la nueva WELL Performance Rating (2)

-WBI anuncia la nueva WELL Performance Rating centrada en el uso de métricas dinámicas de rendimiento humano y del edificio para mejorar la experiencia de las personas en su interior

Carrier, Honeywell, Johnson Controls, Schneider Electric, SGS, Trane Technologies y otros expertos de clase mundial y líderes del sector colaboran con el IWBI para desarrollar y lanzar la nueva calificación

NUEVA YORK, 14 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El International WELL Building Institute (IWBI) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de la WELL Performance Rating, una nueva designación que premia a los propietarios y operadores de edificios por utilizar métricas de rendimiento humano y de construcción medibles y validadas para obtener información sobre la salud y el bienestar de las personas que se encuentran en su interior y mejorar las condiciones de sus espacios en función de esa información. La calificación consistirá en características extraídas del WELL Building Standard (WELL) junto con nuevas vías y características beta que serán informadas por IWBI Performance Advisory, WELL Performance Testing Organizations (PTOs) y una serie de líderes del sector de las tecnologías de los edificios inteligentes.

"La industria ha hecho un gran trabajo captando las métricas de rendimiento medioambiental de los edificios in situ -el uso de energía y agua, por ejemplo-, pero tenemos que ser capaces de casar estos indicadores ecológicos con las métricas de rendimiento en materia de salud para poder tomar decisiones equilibradas sobre la salud del planeta y la salud de las personas", dijo Rachel Hodgdon, presidenta y consejera delegada de IWBI. "Con este increíble y diverso conjunto de socios, asesores y otros colaboradores, estamos seguros de que la nueva calificación desbloqueará y acelerará el uso de enfoques más inteligentes e integrados para mejorar y potenciar el bienestar y el rendimiento."

La WELL Performance Rating se compondrá de características WELL que exigen umbrales de liderazgo específicos relacionados con la calidad del aire y del agua, el confort térmico, la acústica, la iluminación y la experiencia de los ocupantes, lo que ayudará a los proyectos a aplicar datos cuantitativos y cualitativos para seguir, supervisar y mejorar el rendimiento tanto de los edificios como de las personas que se encuentran en su interior. La red global de IWBI, compuesta por 42 Organizaciones de Pruebas de Rendimiento WELL, las organizaciones miembros de IWBI y su comunidad más amplia de más de 18.000 Profesionales Acreditados WELL (WELL AP) y los solicitantes de la credencial WELL AP en más de 100 países, apoyarán a los clientes en su búsqueda de la WELL Performance Rating.

Esta nueva designación se sumará a un conjunto cada vez mayor de calificaciones WELL que incluye la WELL Health-Safety Rating y la próxima WELL Health Equity Rating. Cada una de ellas puede conseguirse como una designación independiente o como un hito en el camino hacia la certificación WELL de nivel Bronce, Plata, Oro o Platino. Para los participantes en la WELL Portfolio, la obtención de estas calificaciones contribuirá a su puntuación WELL.

Los miembros de IWBI que contribuyen al desarrollo de la WELL Performance Rating son Aircuity,Carrier, CETEC, Cognian Technologies, Honeywell, Johnson Controls, Kaiterra, Lennox International, Schneider Electric, SGS, Thornton Tomasetti y Trane Technologies.

Qué dicen los líderes de la industria sobre la WELL Performance Rating:

"Al igual que WELL, llevamos mucho tiempo comprometidos con la adopción de un enfoque holístico de todo el espectro de factores que crean edificios saludables para las personas, incluida la calidad del aire, la seguridad y las condiciones funcionales como el confort térmico, la iluminación, el sonido y las cuestiones ambientales que contribuyen a mejorar la función cognitiva y el bienestar. Hemos liderado la industria de la climatización y la salud de los edificios y actualmente estamos buscando la certificación bajo la rigurosa norma WELL v2 en nuestra propia sede mundial. Carrier se enorgullece de apoyar la WELL Performance Rating, que proporcionará a las personas la confianza necesaria para volver a las cosas y lugares que aman y que echaban de menos."

David Gitlin, presidente y consejero delegado, Carrier

"En Honeywell, no estamos esperando el futuro, lo estamos formando mediante la creación de soluciones de construcción innovadoras que fomentan y mejoran el bienestar y desbloquean los resultados positivos a escala. Al colaborar con IWBI en la WELL Performance Rating, estamos iniciando una nueva era de rendimiento de los edificios, tendiendo un puente entre la salud de los edificios y el impacto medioambiental, e igualmente importante, inspirando la innovación y estimulando la transformación del mercado para mejorar el bienestar y la productividad de los ocupantes."

Doug Wright, presidente y consejero delegado, Honeywell Building Technologies (HBT)

"La WELL Performance Rating acelerará poderosamente la demanda de edificios más saludables. Durante más de 135 años, desde que inventamos el primer termostato eléctrico, Johnson Controls ha estado a la vanguardia de las tecnologías innovadoras y sostenibles. Estamos orgullosos de colaborar con IWBI en su WELL Performance Rating para utilizar nuestra tecnología probada y líder en la industria para impulsar la supervisión continua de los edificios saludables con certificación WELL, al tiempo que permite a los propietarios de edificios mejorar la eficiencia operativa, impulsar la productividad y avanzar en la sostenibilidad."

George Oliver, presidente y consejero delegado, Johnson Controls

"A medida que avanzamos de forma más decidida y estratégica para alcanzar nuestros objetivos de descarbonización en todos los edificios del mundo, es imperativo que seamos igual de ambiciosos a la hora de aprovechar la oportunidad de optimizar estos espacios para la salud de las personas que los habitan. Aprovechando la ciencia que hay detrás de WELL y con el lanzamiento de hoy de la WELL Performance Rating, estamos preparados para trazar un camino para rehacer los edificios del futuro y seguir cumpliendo la larga misión de Schneider Electric de ser pioneros en soluciones integradas que aprovechen el poder de la digitalización para lograr el máximo rendimiento, eficiencia y fiabilidad, todo ello mejorando la salud de los ocupantes."

Jean-Pascal Tricoire, presidente y consejero delegado, Schneider Electric

"Ahora más que nunca, las personas necesitan espacios interiores más seguros, saludables y eficientes. Nos centramos en ayudar a los propietarios y operadores de edificios a evaluar, mitigar y supervisar la calidad ambiental interior para garantizar el bienestar de los ocupantes y el rendimiento del edificio. La WELL Performance Rating ayuda a validar que se están tomando las medidas adecuadas para que las personas prosperen en los espacios donde viven, aprenden, trabajan y juegan."

Dave Regnery, consejero delegado, Trane Technologies

"Las tecnologías de IA e IoT rinden al máximo cuando se emplean para mejorar la experiencia humana. Nos enorgullece colaborar con IWBI a través de la WELL Performance Rating a medida que evolucionamos nuestros servicios para desplegar soluciones basadas en la tecnología para abordar las necesidades cambiantes del mercado. Esta iniciativa nos apoya en nuestro viaje para convertirnos en una empresa más sostenible y orientada a los datos, así como en nuestro compromiso de hacer posible un mundo mejor, más seguro y más interconectado para todas nuestras partes interesadas."

Frankie Ng, consejero delegado, SGS, WELL Performance Testing Organization

"IWBI ha sido fundamental para impulsar la evolución de la salud y el bienestar de los ocupantes de los edificios, consolidando el rigor científico y los objetivos sólidos y medibles como medio para avanzar en el rendimiento de los edificios. La innovadora WELL Performance Rating está llamada a convertirse en otra herramienta innovadora."

Adam Garnys, consultor principal de estrategia, y Dr. Vyt Garnys, director administrativo y consultor principal, CETEC, WELL Performance Testing Organization

"Hay una nueva urgencia en cómo damos forma, guiamos y fomentamos los avances en el rendimiento de los edificios para alinearse mejor con la ciencia de apoyo a la salud humana. Con el lanzamiento conjunto de la WELL Performance Rating, estamos redoblando la promesa de soluciones prácticas y basadas en pruebas para impulsar la mejora continua en las principales métricas de salud que ayudan a mejorar la productividad, aumentar el confort y apoyar el bienestar."

Liam Bates, cofundador y consejero delegado, Kaiterra, IWBI Performance Advisor

Haga clic aquí para más información sobre la WELL Performance Rating.

Acerca del International WELL Building InstituteEl International WELL Building Institute (IWBI) es una corporación de beneficio público y la principal organización del mundo centrada en el despliegue de "personas antes que lugares" para avanzar en una cultura global de la salud. IWBI moviliza a su comunidad a través de la administración del WELL Building Standard (WELL) y la WELL Health-Safety Rating, la gestión de la credencial WELL AP, la búsqueda de investigación aplicable, el desarrollo de recursos educativos y la defensa de políticas que promuevan la salud y el bienestar en todas partes. Puede encontrar más información sobre WELL aquí .

