WCG lanza su nuevo tema, Beyond the Game (remix de Steve Aoki)

SEÚL, Corea del Sur, 13 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- WCG Inc. [http://www.wcg.com/us/] (World Cyber Games) ha lanzado una nueva versión de su canción, "Beyond the Game (remix de Steve Aoki)" [https://www.youtube.com/watch?v=PAXJXkQiFnA].

Steve Aoki es un DJ de talla mundial que ha sido reconocido por Forbes como uno de los 5 DJ mejor pagados del mundo, así como el más trabajador, además de haber estado nominado a los premios Grammy en dos ocasiones como productor/DJ. Actualmente, Steve Aoki es uno de los artistas transversales con más éxito de Estados Unidos.

El tema de WCG, "Beyond the Game", era originalmente una canción de rock con un estribillo pegadizo que todos los seguidores de WCG tarareaban. Steve Aoki ha reinterpretado la canción y la ha recreado como un tema EDM con un toque más moderno. Steve Aoki ha expresado su entusiasmo por este nuevo tema y sus expectativas de que WCG lo haga público en persona a través de sus servicios de redes sociales.

Desde que se celebró el WCG Challenge 2000 como una competición piloto, el WCG ha sido reconocido como la mayor competición de deportes electrónicos del mundo durante 14 años, hasta el WCG 2013 de Kunshan (China). WCG, que anunció su vuelta después de que Smilegate lo adquiriese en 2017, ha indicado que celebrará las finales del WCG 2019 del 18 al 21 de julio de 2019 en Xi'an (China).

Junto con el lanzamiento de la nueva canción, WCG pronto revelará los detalles del WCG 2019, como los títulos de los juegos y la programación preliminar de los partidos.

Acerca de WCG

WCG es un festival internacional de deportes electrónicos que pretende crear un mundo mejor a través de unir a las personas de todo el mundo alrededor de una pasión compartida por los juegos y la cultura digital. Con la celebración del World Cyber Games como evento global con una amplia variedad de programas, el objetivo de WCG es ir más allá de ser una simple competición de deportes electrónicos para convertirse en un festival mundial de armonía.

Acerca de Steve Aoki

Reconocido por Forbes como uno de los 5 DJ mejor pagados del mundo, así como el más trabajador, Steve Aoki, que ha estado nominado a los premios Grammy en dos ocasiones como productor/DJ, es actualmente uno de los artistas transversales con más éxito de Estados Unidos. Como fundador en 1996 de la vanguardista discográfica, empresa de eventos/estilo de vida y línea de ropa, Dim Mak Records, Steve Aoki ha ayudado a lanzar la carrera de grupos internacionales como The Chainsmokers, Bloc Party, The Bloody Beetroots, The Gossip, y The Kills, entre otros. Actualmente, Dim Mak es responsable de más de 1000 lanzamientos oficiales de las principales bandas y los grupos emergentes que más ruido están haciendo en la escena del EDM, indie rock, hip-hop, y mucho más, en sus más de dos décadas como discográfica. Como solista, Steve Aoki cuenta con una aclamada discografía con trabajos como: Wonderland (2012), su primer disco como solista, con el que consiguió su primera nominación a los premios Grammy como mejor álbum de dance/electrónica; la serie Neon Future, que incluye Neon Future I (2014, disco de oro por la RIAA), Neon Future II (2015), Neon Future III (noviembre de 2018), y Neon Future IV (primavera de 2019); y el trabajo de hip-hop, Steve Aoki Presents Kolony (2017).

