Webb Fontaine consigue tres prestigiosos premios en los Nigeria Technology Awards 2019

DUBÁI, EAU, 12 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Webb Fontaine, destacado proveedor de soluciones para facilitación de comercio que utiliza la inteligencia artificial, ha sido reconocida como una de las ganadoras de los premios anuales Nigerian Technology Awards (NiTA) 2019.

Celebrada en Ace-Olivia Hall, Lagos, Nigeria Webb Fontaine se hizo con tres premios prestigiosos regionales, como el e-Government Infrastructure Services Provider of the Year, el Software Development Company of the Year y un Reconocimiento Especial para Ope Babalola, director administrativo de Webb Fontaine Nigeria.

Como director administrativo de Webb Fontaine Nigeria, Ope Babalola ha sido responsable de gestionar la implementación de las soluciones de tecnología de Webb Fontaine en Nigeria, además de ser una parte instrumental en sus soluciones implementadas por varias agencias gubernamentales.

"En nombre de Webb Fontaine, es un honor el hecho de ser reconocido como NiTAas e-Government Infrastructure Services Provider of the Year y Software Development Company of the Year. Desde el año 2006, hemos sido el socio de tecnología oficial para el Nigerian Customs Service, y estos premios suponen una prueba de lo fuerte que son las relaciones desarrolladas con los años. Quiero agradecer al equipo de Webb Fontaine sus esfuerzos continuados dedicados al desarrollo de soluciones de nivel mundial para otorgar poder a las comunidades locales y gobiernos", comentó Ope Babalola, director administrativo de Webb Fontaine Nigeria.

Ya en su quinto año, NiTA reconoce cada año a los principales empresarios de tecnología, profesionales de tecnología, organizaciones empresariales, innovadores, académicos, inventores y responsables políticos (gobierno) de Nigeria; los premios van dirigidos a la construcción de los Technology Awards de gran escala y reconocimiento internacional en Nigeria.

Los premios suponen un enorme salto adelante para Webb Fontaine, ya que sus soluciones de tecnología están reconocidas en todo el continente.

Webb Fontaine está formada por 15 oficinas en mercados de todo el mundo, habiendo trabajado con diferentes entidades de gobierno y privadas que les proporcionan las soluciones de tecnología que facilitan los procesos comerciales. Sus soluciones innovadoras y servicios se llevan a la vida en sus centros de Investigación y Desarrollo (R&D) que funcionan por medio del consejo de administración y que aseguran que se utilizan de forma correcta y eficaz. Trabajando desde en Armenia, Francia y Filipinas, Webb Fontaine ha invertido mucho para asegurar que cada una de las instalaciones está equipada con tecnología revolucionaria, como IA y Machine Learning, desarrollando de forma constante nuevas soluciones para sus clientes.

Acerca de Webb Fontaine:

Contando con la confianza de los gobiernos mundiales, Webb Fontaine proporciona soluciones a nivel industrial que aceleran el desarrollo y modernización comerciales. La compañía utiliza su tecnología única, incluyendo la Inteligencia Artificial, para permitir a los países emerger como líderes en el futuro del comercio.

La transferencia de conocimiento está en el centro de Webb Fontaine; formada por un equipo de expertos que trabajan a través del consejo de administración, otorgando poder a las comunidades y gobiernos locales.

Como líder de la industria cuenta con los mayores centros de I+D de la industria, y Webb Fontaine desarrolla de forma constante prácticas de comercio internacionales para conectar a países, fronteras y personas.

