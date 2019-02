WeDo Technologies nombrado Vendor to Watch en el informe Gartner

Publicado 31/01/2019 13:01:48 CET

WeDo Technologiesreconocido por sus soluciones de gestión del fraude

WeDo Technologies, el líder mundial en aseguramiento de ingresos y gestión del fraude, ha sido nombrado Vendor to Watch en el informe de Gartner, "Market Trends: Maximizing the Value of Analytics, Artificial Intelligence and Automation in CSP Fraud Management"*. Esta es la tercera vez en seis meses que WeDo Technologies ha sido citada por Gartnet en sus informes centrados en la gestión del fraude, aseguramiento de ingresos en las operaciones CSP.

Según la Communications Fraud Control Association (CFCA), el fraude de las telecomunicaciones globales pierde un total de 29.200 millones de dólares al año, con previsiones de que este número aumente debido al crecimiento de los servicios digitales y la Internet de las Cosas. El informe Gartner evalúa áreas dentro de la gestión del fraude donde los proveedores del servicio de comunicación (CSP, por sus siglas en inglés) pueden alcanzar el mayor impacto al invertir en aprendizaje basado en máquinas. Los CSP cada vez buscan más el aprendizaje basado en máquinas y la IA para ayudarles a mejorar la gestión del fraude, particularmente los nuevos servicios digitales ofrecen oportunidades adicionales para que exploten los defraudadores.

"Las capacidades de la inteligencia artificial y el aprendizaje basado en máquinas son críticas para mitigar las nuevas amenazas de fraude que surgen al transformar los operadores de telecomunicaciones sus modelos empresariales. WeDo Technologies se alegra de ser reconocida por Gartner. Durante los últimos cinco años hemos invertido duramente en aplicar la IA y el aprendizaje basado en máquinas para la gestión del fraude y el aseguramiento de los ingresos, liderando avances en la definición de umbral automático y detección atípica del aprendizaje profundo, capacidades que serán vitales para reducir el fraude en la era digital", comentó Rui Paiva, consejero delegado de WeDo Technologies.

El software de gestión del riesgo de WeDo, que abarca gestión del fraude, aseguramiento de los ingresos y aseguramiento empresarial, ofrece un conjunto de herramientas completo para apoyar las estrategias de transformación digital de los CSP mientras se preparan para la 5G y la IdC. Además de ofrecer aprendizaje de máquinas y capacidades de IA, la plataforma RAID.Risk Management es una plataforma en premisa / basada en la nube que ofrece a los CSP una escalabilidad y flexibilidad sin precedentes.

Acerca de WeDo Technologies

WeDo Technologies, fundada en 2001, es el líder del mercado en Aseguramiento de Ingresos [https://www.wedotechnologies.com/en/products/risk-management/revenue-assurance ] y Gestión del Fraude [https://www.wedotechnologies.com/en/products/risk-management/fraud-management ] a través de soluciones de software.

WeDo Technologies ofrece software y asesoramiento experto a operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicio de comunicación en todo el mundo. Actualmente contamos con más de 200 clientes en 108 países, a través de una red de más de 600 profesionales expertos altamente calificados. Nuestras oficinas están distribuidas mundialmente en Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África, y América Central y del Sur.

El software de WeDo Technologies analiza grandes cantidades de datos, permitiendo supervisar, controlar, gestionar y optimizar procesos, asegurando la protección de los ingresos y la mitigación del riesgo.

Con más de 200 clientes -entre ellos algunas de las principales empresas del mundo con alto nivel de liquidez- WeDo Technologies es reconocida desde hace tiempo como un innovador constante en asegurar el éxito de sus clientes en un viaje de continua transformación.

WeDo Technologies. Conozca lo desconocido.

