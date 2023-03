WEMADE presenta el futuro del juego en la Conferencia de Desarrolladores de Juegos 2023

Join WEMADE at at GDC 2023 - Booth S527 South Hall, GDC Expo

Se une a los líderes mundiales en tecnología de consumo, entretenimiento y juegos para consolas, móviles y PC: Amazon Web Services, Google y Meta como patrocinadores Diamante en "El futuro de la industria" con temática GDC 2023

SAN FRANCISCO, 15 de marzo de 2023/PRNewswire/ -- WEMADE, el gigante mundial del juego con sede en Corea, presentará su visión del futuro del juego en la Conferencia de Desarrolladores de Juegos (GDC) de 2023. En su discurso sobre "The Future of Gaming: Inter-game Play and Beyond", el consejero delegado de WEMADE, Henry Chang, compartirá cómo los innovadores, incluidos los desarrolladores y estudios de juegos, están construyendo el futuro de los juegos mediante la utilización de la tecnología blockchain para crear una economía sin fisuras entre los juegos impulsada por el juego sin restricciones dentro y entre los juegos en todas las plataformas.

Los delegados y visitantes del stand de WEMADE en la GDC 2023 (situado en el S527 del pabellón sur de la GDC Expo) podrán experimentar personalmente este tema de "La vida es juego: transformación Blockchain". WEMADE mostrará WEMIX PLAY, un sistema completo que permite a los desarrolladores y editores de juegos acelerar la transformación blockchain de sus juegos a través de los servicios Tokenomics, GameFi, Marketplace y Community. WEMIX PLAY es uno de los componentes clave del mega-ecosistema WEMIX basado en experiencias, impulsado por plataformas y orientado a servicios, que continúa expandiéndose en 2023 impulsado por la exitosa cotización de la moneda nativa WEMIX que conecta todos los componentes del mega-ecosistema en las principales bolsas de todo el mundo, incluyendo Bitbns (India), Coinone (Corea) y Mercado Bitcoin (Brasil).

Expertos de WEMADE en sesiones @ GDC

Los expertos de WEMADE compartirán sus experiencias y puntos de vista sobre todo el proceso, desde cómo lanzar con éxito juegos Web3 hasta cómo los creadores pueden aprovechar la tokenómica para mejorar el compromiso y las interacciones con sus fans.

Durante The Future of Gaming: inter-game Play and Beyond, el consejero delegado de WEMADE, Henry Chang, llevará a los asistentes a través de las formas en que la economía entre juegos y el juego seguirán floreciendo en los próximos años. La charla ofrecerá una visión del futuro del juego y de cómo la tecnología blockchain está expandiendo las economías entre juegos más allá de los límites de sus juegos y cómo los juegos individuales están ahora conectados a través de la tokenómica para formar un megaecosistema.

Las lecciones aprendidas tras el lanzamiento de más de 25 juegos Web3 presentado por Wonil Suh, vicepresidente ejecutivo de WEMADE, se centrará en las lecciones aprendidas y en compartir conocimientos sobre tokenómica e información sobre juegos Web3. Después de haber lanzado más de 25 juegos Web3, cada uno con su propio token y tokenómica, WEMADE se complace en compartir su experiencia, incluyendo diseños tokenómicos exitosos y fallidos.

Robin Seo, director del Centro Creativo Empresarial de WEMADE, explicará cómo los juegos pueden transformarse fácilmente en juegos blockchain en cuatro sencillos pasos, a través de la plataforma WEMIX PLAY de la empresa, durante la sesión Transformation of Games into Blockchain Games.

Los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir cómo esta transformación puede revolucionar la experiencia de los jugadores, ya que la sesión desglosará cada proceso de la transformación y mostrará los beneficios que genera.

Fan Token, a Joint Blockchain Economy Built by Creators and Fans presentado por la mundialmente conocida Myrtle Abigail Sarrosa - actriz, cosplayer, presentadora, cantante, compositora y jugadora - tratará sobre cómo pasar del método tradicional de expresar lealtad a través de donaciones como forma de compromiso entre los creadores de contenidos y sus fans a una nueva forma de economía digital conjunta. Esto permite a creadores y fans crecer juntos a través de la tokenómica, rompiendo con la experiencia lineal de compromiso fan-creador en una economía dinámica impulsada por el esfuerzo colectivo. En esta sesión se desvelará cómo creadores y fans podrían utilizar su moneda digital para ampliar los límites del compromiso y las actividades de la comunidad.

Transformation 101: Launching Your Own Blockchain Game on WEMIX PLAY es una mesa redonda en la que participarán Wonil Suh, Robin Seo y Wook Kim, SVP de WEMADE USA. El equipo de WEMIX cubrirá cada uno de los pasos necesarios en la transformación del juego blockchain. Los asistentes podrán interactuar con el equipo de WEMIX haciendo preguntas para aprender más sobre este proceso y comprender el potencial de lanzar su propio juego blockchain a través de WEMIX PLAY, la mayor plataforma de juegos blockchain del mundo.

La GDC 2023 se celebrará en el Moscone Center ubicado en San Francisco, Estados Unidos, del 20 al 24 de marzo.

Acerca de WEMADE"Where Games Change"WEMADE es un reconocido líder de la industria en el desarrollo de juegos con más de 20 años de experiencia, así como un pionero en la adopción masiva de la tecnología blockchain en la industria global del juego. Gracias a sus más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de juegos y la prestación de servicios, WEMADE comprende realmente lo que se necesita para crear buenos juegos para la comunidad de jugadores de todo el mundo.

Acerca del WEMIX "Mega-ecosystem"WEMIX es un robusto protocolo de código abierto compatible con EVM impulsado por el algoritmo de consenso SPoA (Stake-based Proof of Authority) que está asegurado por 40 nodos de autoridad descentralizados operados por socios globales altamente cualificados, así como por la comunidad en cadena DAO (Decentralized Autonomous Organization), conocidos colectivamente como los 40 WONDERS. Está diseñado para ser un megaecosistema basado en la experiencia, impulsado por plataformas y orientado a los servicios, que alberga proyectos y aplicaciones innovadores creados por la comunidad para el mundo.

Acerca de WEMIX PLAY"Life is Game"WEMIX PLAY es la mayor plataforma de juegos blockchain del mundo que da servicio a millones de jugadores de todo el planeta. WEMIX PLAY abre una nueva puerta al futuro de los juegos a través de su transformación modular que implementa Tokenomics, GameFi, Marketplace y Community a los buenos juegos. Onboarding WEMIX PLAY es la respuesta a todas sus preguntas. Todo lo que tenéis que hacer como desarrolladores es centraros en crear buenos juegos.

