-Westport anuncia el proyecto HPDI™ de metanol con un proveedor líder mundial de soluciones de energía para aplicaciones marinas

Representa la adaptación inaugural del sistema de combustible HPDI que utiliza metanol para aplicaciones marinas

VANCOUVER, BC, 26 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" o la "Compañía") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), un proveedor líder de sistemas y componentes avanzados de combustible alternativo para la industria del transporte global, anunció hoy un proyecto de prueba de concepto con un proveedor líder global de soluciones de energía para aplicaciones marinas (el "OEM") para probar la inyección directa de alta presión de Westport ("HPDI") que utiliza metanol para aplicaciones marinas (el "Proyecto"). El proyecto, que se espera que comience en el primer trimestre de 2024, será financiado en su totalidad por el OEM y está previsto que dure aproximadamente nueve meses.

El proyecto marca la aplicación potencial del sistema de combustible HPDI para su uso en aplicaciones marinas, y sirve como un proyecto inicial de prueba de concepto que utiliza metanol. También significa la posibilidad de una expansión del sistema de combustible HPDI de Westport más allá de las aplicaciones de GNL disponibles comercialmente en la actualidad y las aplicaciones de hidrógeno demostradas hasta la fecha. Al utilizar metanol renovable o neutro en carbono derivado del hidrógeno verde o azul, Westport confía en que este enfoque de combustible alternativo ofrece un camino económico y eficiente para descarbonizar el sector sin comprometer el rendimiento.

"Estamos entusiasmados de continuar demostrando el sistema de combustible HPDI de Westport como una solución sostenible para sectores difíciles de reducir, como las aplicaciones marinas", dijo Scott Baker, vicepresidente de ingeniería global de Westport Fuel Systems. "La tecnología HPDI de Westport es versátil y se puede utilizar con una variedad de combustibles con bajas y cero emisiones de carbono."

Baker añadió, "Demostrar la capacidad de metanol con HPDI valida aún más nuestra tecnología patentada como una solución asequible para descarbonizar el sector marino. Se espera que nuestro sistema de combustible proporcione torque, potencia y eficiencia similares a las del diésel, al mismo tiempo que reduce potencialmente las emisiones de NOx utilizando metanol de fácil acceso y menor coste como combustible".

El metanol presenta varias ventajas para aplicaciones marinas y todoterreno, incluida su alta densidad energética, que amplía el rango operativo y reduce las emisiones en comparación con los combustibles tradicionales de origen fósil. Sus características de combustión contribuyen a una alta eficiencia y rendimiento del motor, con importantes reducciones de NOx. Además, la facilidad de distribución y manipulación, el almacenamiento estable y los menores costes aumentan su practicidad para flotas todoterreno. La adaptabilidad del metanol a los motores existentes, su potencial de mezcla y su disponibilidad global lo posicionan aún más como una opción de combustible versátil y accesible para vehículos todoterreno, lo que lo convierte en una opción convincente para las industrias que buscan soluciones eficientes, rentables y respetuosas con el medio ambiente que puedan aplicar con relativa rapidez a todas sus flotas. El metanol renovable producido a partir de fuentes bajas en carbono está creciendo a nivel mundial; según el Instituto del Metanol, actualmente hay más de 80 proyectos de metanol renovable en marcha en todo el mundo1.

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport, impulsamos la innovación para impulsar un mañana más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustibles limpios y bajos en carbono, como gas natural, gas natural renovable, propano e hidrógeno, para la industria del transporte global. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia del combustible que requieren las aplicaciones de transporte y los beneficios ambientales que abordan el cambio climático y los desafíos de la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver, Canadá, y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, prestamos servicios a nuestros clientes en más de 70 países con marcas de transporte líderes a nivel mundial. En Westport pensamos en el futuro. Para más información visite www.wfsinc.com .

Acerca de HPDI

HPDI es una forma rentable de reducir el CO2 en camiones de larga distancia y otras aplicaciones todoterreno y de carga pesada. El sistema de combustible HPDI de Westport es un sistema completo que ofrece a los OEM la flexibilidad de diferenciar fácilmente sus líneas de productos de biogás, gas natural, hidrógeno y otros combustibles, manteniendo al mismo tiempo la máxima similitud con sus productos convencionales alimentados con diésel. Utilizando HPDI, los combustibles que emiten gases de efecto invernadero, como el diésel, pueden reemplazarse por combustibles neutros en carbono o sin carbono, como el biogás o el hidrógeno, manteniendo al mismo tiempo las características de durabilidad, asequibilidad, eficiencia y rendimiento que se han asociado con el diésel. Para obtener información adicional sobre HPDI, visite https://wfsinc.com/technology/hpdi .

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre el metanol para aplicaciones marinas, el mercado de alta potencia y los factores responsables del crecimiento y desarrollo potencial del sistema H HPDI para el sector marítimo. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan tanto en los puntos de vista de la administración como en suposiciones que pueden causar que nuestros resultados reales, niveles de actividad, rendimiento o logros sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro. niveles de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen aquellos relacionados con la economía general, interrupciones en la cadena de suministro, políticas y regulaciones gubernamentales, factores de la industria de alta potencia, la demanda del sistema H HDPI, la asequibilidad para descarbonizar la industria marina, así como otros factores de riesgo y suposiciones que pueden afectar nuestros resultados, rendimiento o logros reales, o posición financiera discutida en nuestro Formulario de Información Anual más reciente y otras presentaciones ante los reguladores de valores. Los lectores no deben confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron. Renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o en los eventos, condiciones o circunstancias en las que dichas declaraciones puedan basarse, o que puedan afectar la probabilidad de que los resultados reales difieran de los establecidos en estas declaraciones prospectivas, excepto según lo requiera el Instrumento Nacional 51-102. Los contenidos de cualquier sitio web al que se hace referencia en este comunicado de prensa no se incorporan aquí como referencia.

