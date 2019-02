Whale Cloud y Alibaba Cloud muestran cómo es posible la transformación digital en el MWC 2019

Publicado 27/02/2019 12:57:44 CET

BARCELONA, España, 27 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Whale Cloud Technology Co., Ltd. (Whale Cloud), el líder mundial en transformación digital, se ha asociado con Alibaba Cloud para exponer en el Mobile World Congress 2019 (MWC19) y presentar el innovador mapa de madurez para telecomunicaciones digitales (DTMM, por sus siglas en inglés) de Whale Cloud.

Con el tema "Intelligence for the Future" (Inteligencia para el futuro), la exposición de Whale Cloud pretende poner de manifiesto un proceso único de digitalización que combina un enfoque innovador, tecnologías de datos líderes y prácticas probadas para transformar a los operadores de telecomunicaciones en gigantes digitales basados en datos.

Según las estadísticas de OVUM, entre 2012 y 2018, las empresas OTT (de libre transmisión) obtuvieron una cuota de 386.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos de los operadores de telecomunicaciones mundiales. Sin embargo, el proceso de digitalización entre los operadores sigue resultando lento. Es por ello que actualmente los operadores tienen la oportunidad de aumentar sus ingresos, pulir sus operaciones, mejorar la satisfacción de sus clientes e impulsar la integración tecnológica.

Aprovechando los 20 años de experiencia y las ventajas tecnológicas de Alibaba, Whale Cloud lanzó el enfoque DTMM como un entorno en el que aprovechar esta oportunidad y acelerar el proceso de transformación digital de los CSP (proveedores de servicios en la nube).

Ben Zhou, consejero delegado de Whale Cloud International, afirmó: "Un año después de asociarnos con Alibaba, hemos conseguido integrar totalmente las estrategias de transformación de Alibaba "Rich Mid-end", "Light Front-end", "Dual-engine Driven", "One Data", "One ID", "One Service" con nuestras soluciones de habilitación empresarial. Además, al sacar partido a nuestra amplia experiencia, hemos desarrollado el enfoque de transformación del DTMM. Por medio de este mapa, aceleraremos el salto de los operadores a la era digital y les ayudaremos a transformarse en operadores del futuro".

Xianglong Huang, director de Tecnología de Whale Cloud comentó sobre DTMM: "Partiendo de las cuatro dimensiones de satisfacción del cliente, fusión de tecnología, excelencia operativa e innovación vertical, el DTMM define cinco niveles y 346 puntos de control, lo que facilita una evaluación exhaustiva del posicionamiento, la estrategia y la situación del viaje de transformación específico del CSP. Además, establece una clara hoja de ruta de transformación para una evolución basada en la tecnología". También pronunció un discurso sobre la "Transformación de las telecomunicaciones con IA, datos masivos, analíticas y computación en la nube" en la Cumbre de Alibaba, para mostrar cómo esta convergencia tecnológica integrada generará nuevas oportunidades de negocio para los operadores de telecomunicaciones.

La recién presentada plataforma para la habilitación de negocios digitales (d-BEP, por sus siglas en inglés), que implementa el marco del DTMM, incluye un soporte completo para la gestión de canales digitales, servicio de atención al cliente inteligente, operaciones y mantenimiento. Se centra en la utilización exhaustiva de las tecnologías cognitivas y la automatización, lo que da lugar a nuevos escenarios de negocio con 5G, y fomenta el desarrollo de las plataformas de los CSP para impulsar la innovación masiva y una experiencia excepcional para el cliente.

El estand conjunto de Whale Cloud y Alibaba Cloud es el 1A70 del pabellón 1. Para obtener más información sobre Whale Cloud, visite http://www.iwhalecloud.com/?_l=en [http://www.iwhalecloud.com/?_l=en].

Acerca de Whale Cloud

Whale Cloud Technology es un proveedor líder de tecnología de computación en nube que ofrece soluciones de nube, analíticas y de inteligencia artificial a operadores de telecomunicaciones, empresas y gobiernos. Con más de 20 años de experiencia en el mercado, nuestras soluciones digitales impulsan negocios, operaciones y soluciones innovadoras para clientes en más de 80 países, lo que beneficia a millones de usuarios de todo el mundo. Como parte del grupo Alibaba y un socio importante del ecosistema de Alibaba Cloud, Whale Cloud se ha convertido en un proveedor nativo de transformación por medio de la nube al aportar al mundo nuestro ecosistema mundial de servicios inteligentes basado en tecnologías a escala web y un profundo conocimiento de la orquestación de las capacidades de redes y TI.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/826724/Whale_Cloud_Alibaba_Cloud_MWC_2019.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/826724/Whale_Cloud_Alibaba_Cloud_MWC_2019.jpg]

