Wheels Up se fusiona con Aspirational Consumer Lifestyle Corp. (2)

Se espera que la transacción entregue hasta 790 millones de dólares de ingresos brutos a la compañía combinada, incluyendo la contribución de hasta 240 millones de dólares de efectivo mantenido en la cuenta fiduciaria de Aspirational de su oferta pública inicial en septiembre de 2020. La combinación es apoyada además por un PIPE de 550 millones de dólares a 10,00 dólares por acción, incluyendo compromisos de T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital y Monashee, entre otros. Los accionistas existentes de Wheels Up desplegarán el 100 por ciento de su capital en la nueva compañía. Al finalizar la transacción, Wheels Up espera tener hasta 750 millones de dólares en efectivo en su balance para financiar operaciones y apoyar iniciativas empresariales nuevas y existentes.(1)

Se espera que la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Aspirational y los consejeros independientes del Consejo de Administración de Wheels Up, se cierre en el segundo trimestre de 2021, y está sujeta a la aprobación de los respectivos accionistas de Aspirational y Wheels Up y otras condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias aplicables.

La información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del Acuerdo de Fusión y la presentación del inversor, se proporcionará en un Informe Actual en Formulario 8-K que se presentará hoy ante la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC") y estará disponible en www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3053390-1&h=612999398&u=...].

Asesores

Connaught actuó como asesor financiero, Credit Suisse actuó como asesor financiero, agente de colocación y asesor de mercados de capital y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal de Aspirational.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, y Morgan Stanley & Co. LLC actuaron como asesores financieros y Arnold & Porter Kaye Scholer LLP actuó como asesor legal de Wheels Up.

Acerca de Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

Lanzada en septiembre de 2020, Aspirational es una asociación de inversores de consumo experimentados y exejecutivos de LVMH junto con L Catterton, la mayor firma global de capital privado centrada en el consumidor, como socio minoritario. Aspirational identifica e invierte en marcas innovadoras y premium para ofrecer a los consumidores experiencias que cumplan sus aspiraciones de un estilo de vida saludable, equilibrado y cosmopolita. Para más información sobre Aspirational, visite www.aspconsumer.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3053390-1&h=4020965317&u...].

Acerca de Wheels Up

Wheels Up es un proveedor líder de servicios de aviación privada en Estados Unidos a través de una flota de aviones de propiedad, administrados y de terceros. Su misión es conectar a los que vuelan con aeronaves privadas, y entre sí, para ofrecer experiencias excepcionales y personalizadas. La Compañía tiene aproximadamente 11.000 usuarios activos y tiene su sede en Nueva York.

Para más información, visite www.wheelsup.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3053390-1&h=972630483&u=...].

Contacto de Medios

JonesworksE-mail: wheelsup@jonesworks.com[mailto:wheelsup@jonesworks.com]

212-839-0111

KivvitJosh Vlasto

E-mail: JVlasto@Kivvit.com[mailto:JVlasto@Kivvit.com]

917-881-9662

Contacto de InversoresIR@Wheelsup.com[mailto:IR@Wheelsup.com]

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene ciertas declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores con respecto a la transacción propuesta entre Wheels Up y Aspirational. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican por las palabras "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "intentar", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planificar", "debería", "podría", "será", "continuará", "probablemente resultará", y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores podrían hacer que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas de este documento, incluyendo por no limitado a: (i) el riesgo de que la transacción no pueda completarse de manera oportuna o en absoluto, lo que puede afectar negativamente al precio de los valores de Aspirational, (ii) el riesgo de que la transacción no pueda completarse con el plazo de combinación de negocios de Aspirational y la posible falta de obtención de una extensión del plazo de combinación de negocios si Aspirational lo solicita, iii) el incumplimiento de las condiciones de consumación de la transacción, incluida la adopción del Acuerdo de Fusión por parte de los accionistas de Aspirational, la satisfacción del importe mínimo de la cuenta fiduciaria tras las redenciones de los accionistas públicos de Aspirational y la recepción de determinadas aprobaciones gubernamentales y reglamentarias, iv) la falta de una valoración de terceros para determinar si se debe o no llevar a cabo la transacción, (v) la imposibilidad de completar la inversión PIPE en relación con la transacción, (vi) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del Acuerdo de Fusión, (vii) el efecto del anuncio o pendencia de la transacción en las relaciones comerciales, resultados operativos y negocios de Wheels Up en general, (viii) riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de Wheels Up y las posibles dificultades en la retención de los empleados de Wheels Up como resultado de la transacción, (ix) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda incoarse contra Wheels Up o contra Aspirational relacionado con el Acuerdo de Fusión o la transacción, (x) la capacidad de mantener la cotización de valores de Aspirational en un intercambio nacional de valores, (xi) el precio de los valores de Aspirational puede ser volátil debido a una variedad de factores, incluyendo cambios en las industrias competitivas y altamente reguladas en las que Aspirational planea operar o Wheels Up opera, variaciones en el rendimiento operativo entre los competidores, cambios en las leyes y regulaciones que afectan al negocio de Aspirational o Wheels Up y cambios en la estructura de capital combinada, (xii) la capacidad de implementar planes de negocio, previsiones y otras expectativas después de la finalización de la transacción propuesta, e identificar y realizar oportunidades adicionales, y (xiii) el riesgo de caídas y un panorama regulatorio cambiante en la industria de la aviación altamente competitiva. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de riesgo" del registro de Aspirational en el Formulario S-1 (Archivo No. 333-248592), la declaración de registro en el Formulario S-4 discutida a continuación y otros documentos presentados por Aspirational de vez en cuando con la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los acontecimientos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas sólo hablan a partir de la fecha en que se hacen. Se advierte a los lectores que no se basen indebidamente en declaraciones prospectivas, y Wheels Up y Aspirational no asumen ninguna obligación y no tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera. Ni Wheels Up ni Aspirational dan ninguna garantía de que Wheels Up o Aspirational o la compañía combinada alcanzarán sus expectativas.

Información adicional y dónde encontrarla

(CONTINUA)