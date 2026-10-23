XbotGo, nombrada la marca número 1 en cámaras de seguimiento con IA para deportes de equipo

(Información remitida por la empresa firmante)

- XbotGo, nombrada la marca número 1 del mundo en cámaras de seguimiento con IA para deportes de equipo a nivel de consumidor

XbotGo ha sido reconocido como líder del mercado en tecnología de seguimiento mediante IA para deportes de equipo, basándose en el volumen de unidades vendidas en 2025

MOUNTAIN VIEW, California, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- XbotGo se enorgullece de anunciar que ha sido reconocida oficialmente como la marca número 1 a nivel mundial de cámaras con inteligencia artificial para el seguimiento de deportes de equipo, según China Insights Consultancy (CIC), una destacada firma independiente de investigación de mercado y consultoría.

La certificación, emitida en octubre de 2026 bajo el número de registro de investigación CIC-2026-985176, se basa en una evaluación exhaustiva del volumen global de unidades vendidas a lo largo del año natural 2025. El estudio de mercado analiza específicamente dispositivos de cámara de uso general —orientados al consumidor— diseñados para deportes de equipo, como el baloncesto y el fútbol, los cuales emplean algoritmos avanzados de visión artificial e inteligencia artificial para realizar un seguimiento automático de los deportistas y capturar el desarrollo dinámico del juego sin necesidad de intervención manual.

Este reconocimiento en el mercado global es una prueba contundente del arduo trabajo de nuestros equipos de ingeniería y de la confianza que nuestra comunidad deposita en nosotros cada día, afirmó el doctor David Tan, consejero delegado de XbotGo. Desde padres de familia y entrenadores juveniles locales hasta deportistas aficionados de élite, nuestra misión siempre ha sido hacer que el análisis deportivo de nivel profesional y la grabación sin intervención manual estén al alcance de todos. Haber sido nombrados líderes mundiales en ventas demuestra que nuestra visión está teniendo eco en todo el mundo.

La serie XbotGo Falcon combina una resolución 4K ultra nítida, seguimiento inteligente de múltiples jugadores, creación instantánea de momentos destacados y funciones de transmisión en directo sin interrupciones, todo ello en un dispositivo compacto que no requiere suscripción. Al eliminar la necesidad de un operador de cámara dedicado, XbotGo permite a equipos y familias preservar y analizar cada momento clave sin esfuerzo.

Para obtener más información sobre el XbotGo Falcon y explorar su galardonada tecnología de seguimiento mediante IA, visite xbotgo.com.

Acerca de XbotGo

XbotGo fue fundada en 2021 por el doctor David Tan, experto en visión artificial, innovador en hardware y un padre apasionado por el fútbol. Al igual que cualquier otro progenitor que sigue los partidos desde la banda, él consideraba que las cámaras tradicionales eran demasiado complejas o costosas para capturar los momentos de su hijo en el campo. Esa frustración dio lugar a una visión: hacer que la grabación de eventos deportivos fuera accesible para todos mediante el uso de inteligencia artificial. Hoy en día, XbotGo es una empresa global de tecnología deportiva basada en IA, propiedad de Blink Tech, con sede en Silicon Valley (California) y centros de investigación y desarrollo en Silicon Valley, Pekín, Shenzhen y Suzhou.

Contacto con los medios:XbotGoGabriel RoxasPR@xbotgo.com

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