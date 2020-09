XCLEA aparece en Times Square para lanzar su robot aspirador de manos libres en Indiegogo

NUEVA YORK, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- XCLEA apareció en una cartelera en Times Square hoy, para anunciar el lanzamiento de su robot aspirador y mopa de recogida de polvo manos libres - H30 Plus bajo XCLEA (marca de la cadena ecológica HUAWEI HONOR) el 10 de septiembre de 2020 en Indiegogo.

https://mma.prnewswire.com/media/1252508/XCLEA.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1252508/XCLEA.jpg]

La aspiradora robot XCLEA H30 Plus combina comodidad con inteligencia y rendimiento. La base de autovacío y carga del H30 Plus viene con un sistema automático de recolección de polvo antibacteriano y desodorizante. Vacía automáticamente el cubo de polvo en la base que contiene una bolsa de polvo de gran tamaño de 3L, equivalente a 30 cubos de polvo, que pueden cubrir 2.000m(2) de área. La eliminación de suciedad totalmente automática ofrece a los usuarios una experiencia manos libres.

XCLEA H30 Plus consiste en un gran tanque de agua controlada inteligente de 250 ml con 3 niveles de control de flujo de agua, suficiente para limpiar una casa de 250 m(2). La ruta especial de 3 segmentos imita el fregado humano y ofrece a los usuarios un nivel de fregado genial. Con la más avanzada tecnología LDS 4.0 LIDAR Navigation y Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), XCLEA H30 Plus es una de las herramientas para el hogar más inteligentes combinación de vacío y fregona. El algoritmo de IA permite a XCLEA H30 Plus dividir el mapa de inicio en habitaciones individuales y reconocer diferentes pisos de hogar de varios niveles para facilitar la limpieza de puntos. Además, XCLEA H30 Plus utiliza varios sensores de detección, brújula electrónica, acelerómetro y velocímetro, etc., para que pueda escanear 360° para memorizar su posición y ruta planificada, ayudando a evitar que caiga y encuentre obstáculos.

Hay una potencia de succión ajustable 2700Pa ultra-fuerte para la limpieza profunda del suelo y la alfombra. Equipado con el cepillo lateral dinámico de velocidad variable, la velocidad se ajustará automáticamente de acuerdo a diferentes situaciones de limpieza, sin dejar rastro de polvo a lo largo de los bordes y esquinas. La capacidad de la batería de 5200 mAh de larga duración puede limpiar 250 m(2) con un tiempo de ejecución máximo de 250 minutos.

Acerca de XCLEA:

Fundada a principios de 2013, XCLEA es una empresa innovadora que se centra en el desarrollo de productos de limpieza de alta calidad. Como miembro importante de la cadena ecológica de electrodomésticos inteligentes HUAWEI HONOR, XCLEA y HONOR están trabajando juntos para desarrollar productos de limpieza inteligentes. XCLEA se centra en el diseño original y toma la mejor experiencia de usuario como su objetivo, se adhiere a desarrollar alto rendimiento, aspecto excepcional y aspiradoras de robot de alta relación coste-rendimiento.

