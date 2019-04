XII Astana Economic Forum:'Inspirando el Crecimiento: Personas, Ciudades, Economías'

Publicado 23/04/2019 20:23:04 CET

-XII Astana Economic Forum en Kazajstán se centra en 'Inspirando el Crecimiento: Personas, Ciudades, Economías'

Durante dos días, del 16 al 17 de mayo de 2019, la capital de la República de Kazajstán - Nur-Sultan, verá visionarios globales y destacados expertos internacionales reunirse para discutir los temas más cruciales a los que se enfrenta la economía mundial y formular soluciones

NUR--SULTAN, Kazajstán, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- La agenda del XII Astana Economic Forum (AEF) incluye un debate sobre los principales problemas, el desarrollo de nuevas industrias y tecnologías, y los desafíos mundiales a los que se enfrentan Kazajstán y otros países.

El tema principal del Forum es "Inspirando el crecimiento: Personas, Ciudades, Economías". Los participantes discutirán nuevas formas de crecimiento sostenible, desarrollo de capital humano y fortalecimiento de capacidades en las ciudades como centros internacionales de conocimiento e innovación. Los eventos del AEF se llevan a cabo tradicionalmente en el formato de sesiones de panel, mesas redondas, conferencias y diálogos empresariales. Hay planificadas un total de 50 sesiones en el Forum.

El más importante de ellos será la tercera mesa redonda sobre la inversión mundial (Kazakhstan Global Investment Roundtable) presidida por el primer ministro de Kazajstán, Askar Mamin; la Conferencia Internacional en honor del 100 aniversario de la International Labor Organization (ILO) para estudiar y discutir el informe de la comisión global sobre el futuro del trabajo; una reunión provisional sobre la preparación de la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2020; el primer foro de Kazajstán sobre los objetivos de desarrollo sostenible bajo los auspicios de la ONU; una sesión estratégica en la que participe la élite intelectual del mundo y el gobierno de Kazajstán bajo los auspicios de G-Global International Secretariat; una mesa redonda de Ministros de Hacienda y responsables de los bancos centrales de los países de la región del Cáucaso y Asia central, estados miembro de la Unión Económica Eurasiática, y Mongolia.

Astana Economic Forum (AEF) 2019, se celebrará en el EXPO Congress Center and Hilton Astana, y cuenta con la participación de 3.000 personas. La mitad de ellos serán delegados de 100 países. Entre los invitados internacionales que han confirmado su participación están Paul Romer, Premio Nobel de Economía en 2018, y responsable de economía del World Bank (2016-18); Christine Lagarde, director administrativo del International Monetary Fund; Stanley Fisher, US Federal Reserve Deputy Chairman (2014-17); Rae Kwon Chung, Premio Nobel de la Paz en 2007, y profesor honorario en Incheon State University, Korea del Sur; Risto Siilasmaa, Presidente de la Junta Directiva de Nokia, y fundador de F-Secure Corporation; German Gref, director general y presidente de la junta de Sberbank de Rusia; Armida Alisjahbana, secretaria ejecutiva de las Naciones Unidas, y secretaria ejecutiva de la Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).

La participación de los mejores políticos y expertos en la edición de este año del AEF no es sólo un indicador del creciente interés en el evento en sí, sino también de la disponibilidad para el diálogo abierto y la cooperación mutua. Alrededor de 200 ponentes hablarán en el Forum durante los dos días.

El registro de participantes y acreditaciones para los representantes de medios está abierto en el sitio web del Forum: http://astanaeconomicforum.org [http://astanaeconomicforum.org/]

CONTACTO: CONTACTO: Aidana Zhaksygeldy, a.zhaksygeldy@expo2017astana.com, 23 Abr. (7172) - 917083

Sitio Web: http://astanaeconomicforum.org/