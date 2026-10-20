XPO 2027 Belgrade conectará a empresas austriacas y serbias en Viena

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro B2B del 22 de octubre destacará oportunidades de comercio, inversión y turismo de cara a EXPO 2027

VIENA, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- EXPO 2027 Belgrade reunirá en Viena a empresarios austriacos y serbios el 22 de octubre para explorar oportunidades comerciales y turísticas ante la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales.

El encuentro impulsará alianzas comerciales y turísticas. Participarán Igor Kovačević, director de Operaciones y del Departamento de Participantes Internacionales de EXPO 2027 Belgrade; Philipp Gady, comisario de la Sección Austriaca; y Alf Netek, comisario adjunto.

EXPO 2027 Belgrade ofrece a Austria una plataforma internacional para presentar sus empresas innovadoras, conocimientos tecnológicos y fortalezas culturales ante una audiencia mundial. Con más de 800 empresas austriacas operando en Serbia, la exposición permitirá aprovechar nuestros sólidos vínculos económicos y desarrollar alianzas duraderas antes, durante y después del evento, declaró Kovačević.

El programa incluirá discursos inaugurales, rueda de prensa, mesa redonda empresarial, reuniones B2B y networking. Los profesionales turísticos explorarán itinerarios que combinen EXPO 2027 con destinos serbios.

Según la Embajada de Austria, el país es el tercer inversor extranjero en Serbia, con 3.500 millones de euros invertidos. Unas 870 empresas austriacas emplean a 26.000 personas.

El pabellón austriaco Join the Flow destacará el Danubio como símbolo de cooperación.

Datos del evento: 22 de octubre de 2026, 10:00–15:00 (CEST); Hilton Vienna Waterfront, Handelskai 269, 1020 Viena.

Sobre EXPO 2027 Belgrade: Del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027, la exposición abordará el lema Jugar por la humanidad: deporte y música para todos. Más de 140 participantes internacionales están confirmados y se prevén millones de visitas durante 93 días.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

Puede consultar información más detallada sobre Expo 2027 Belgrade en el siguiente ENLACE.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xpo-2027-belgrade-conectara-a-empresas-austriacas-y-serbias-en-viena-302913670.html