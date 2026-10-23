(Información remitida por la empresa firmante)

- xTool lanza la cortadora de color C1: la máquina de corte a todo color diseñada para escanear, imprimir y cortar con precisión

PARÍS, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- xTool, empresa pionera a nivel mundial en fabricación digital y fabricación inteligente de escritorio, ha dado a conocer hoy su expansión al mercado de cortadoras artesanales gracias al lanzamiento de la cortadora de color xTool C1.

Diseñada bajo el lema "Escanéalo. Imprímelo. Córtalo. Siempre en un mismo flujo de trabajo", la C1 resuelve los retos de larga duración de la industria al integrar escaneo CIS de alta precisión, impresión de inyección de tinta a todo color CMYK y corte dinámico con cuchilla en una única estación de trabajo de escritorio automatizada.

A partir del 20 de octubre de 2026, xTool lanza su campaña oficial de preventa global, ofreciendo un incentivo exclusivo de depósito de 10 libras que proporciona a los primeros compradores importantes descuentos en la máquina, paquetes de materiales físicos y participaciones en sorteos en directo.

Más allá de los láseres e impresoras: La evolución natural hacia el corte artesanal

El lanzamiento de la xTool C1 marca un hito en la estrategia de xTool para construir un ecosistema de hardware y software totalmente integrado para creadores, aficionados al bricolaje y propietarios de pequeñas empresas. Aprovechando su liderazgo mundial en grabadoras láser de escritorio e impresoras digitales, xTool proporciona su experiencia en mecánica de precisión y automatización al corte tradicional con cuchilla.

Al combinar la impresión a todo color y el corte de precisión en una máquina compacta, la C1 elimina la necesidad de impresoras separadas, transferencias manuales de material y marcas de registro propensas a errores, simplificando los flujos de trabajo para manualidades con papel, gráficos de vinilo, HTV, prendas de vestir y pegatinas.

Diseñada para artesanos avanzados y pequeñas empresas

Para los aficionados al bricolaje, su flujo de trabajo integrado de impresión y corte sirve para ayudar a reducir el desperdicio de material, los errores de alineación y la necesidad de cortar y retirar múltiples capas de vinilo. Los proyectos complejos que involucran vinilo termotransferible (HTV) para personalización textil, creación de pegatinas y manualidades con papel se vuelven más fáciles de completar.

Para emprendedores y pequeñas empresas que producen ropa, etiquetas, embalajes o artículos promocionales personalizados, la C1 es una valiosa incorporación dentro de su flujo de trabajo de producción. Sirve para ayudar a mejorar la productividad, reducir los costes de fabricación y ofrecer resultados de calidad profesional.

Flujo de trabajo de impresión y corte sin interrupciones

Gracias a la combinación de la impresión de inyección de tinta CMYK con el corte de precisión con cuchilla, la C1 imprime directamente sobre los materiales antes de cortar, eliminando las marcas de registro, maximizando el espacio imprimible y minimizando los errores de alineación y el desperdicio. Su tinta patentada Duraproof produce gráficos vibrantes, impermeables y resistentes a la decoloración que pueden soportar hasta 30 lavados domésticos en textiles.

Escáner CIS integrado y vista previa en tiempo real

Un sensor de imagen de contacto (CIS) integrado proporciona una vista previa en tiempo real 1:1, con lo que se consigue que los usuarios puedan posicionar los diseños de forma precisa, incluso con los materiales sobrantes. Otras funciones incluyen la extracción automática de contornos, el anidamiento de materiales y la configuración de parámetros mediante código QR.

Suite de creación Atomm con IA

El software Atomm de xTool transforma textos e imágenes en vectores listos para cortar, y cuenta con herramientas para eliminar fondos, añadir texto artístico, convertir dibujos lineales y crear plantillas 3D para maquetas de papel, reduciendo la preparación del diseño de horas a minutos.

Materiales y herramientas versátiles

Compatible con cuchillas de corte de punta fina, punta profunda, rotativas y de 3 mm, puntas de transferencia de láminas y bolígrafos de precisión, la C1 admite papel, cartulina, vinilo, vinilo termoadhesivo (HTV), cuero, madera de balsa y telas. Los accesorios opcionales incluyen una alfombrilla electrostática y un soporte para rollo con recortadora integrada.

Detalles de la preventa

Las preventas globales se abren el 20 de octubre de 2026, y los precios empiezan en 399 libras, mientras que las reservas están disponibles con un depósito de 10 libras. Se ofrecerán varios paquetes, incluido el primer paquete C1 con membresía Atomm.

Los clientes que realicen la reserva anticipada recibirán un bono exclusivo de 10 libras, que incluye un kit de materiales con más de 10 materiales para manualidades, una tarjeta de descuento del 20% válida durante 180 días en la tienda xTool y la posibilidad de participar en un sorteo en directo para ganar una C1 gratis.

Los pagos finales y los envíos internacionales comienzan el 5 de noviembre de 2026. Para más información, visite xtool.com.

Acerca de xTool

xTool es una marca fundada en el año 2020 especializada en máquinas de fabricación digital inteligentes. Su misión es fomentar la creatividad mediante el desarrollo de herramientas inteligentes y fáciles de usar que aprovechan tecnologías avanzadas para reducir significativamente las barreras a la creación.

La marca se dirige principalmente a creadores, aficionados al bricolaje y al sector educativo, combinando un potente software con un hardware seguro y fácil de usar. xTool ofrece a los usuarios nuevas oportunidades para dar vida a sus ideas creativas de forma eficiente y profesional.

Si desea más información visite: https://uk.xtool.com

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