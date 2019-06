Your New Self, líder en Medicina y Cirugía Estética, adquiere la compañía checa Estheticon

Publicado 10/06/2019 11:01:29 CET

Como resultado de la unión, la compañía pasa a tener más de 5 millones de usuarios mensuales

BARCELONA, España, 10 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Your New Self SL, propietaria del portal Multiestetica.com, adquiere la empresa Estheticon en un paso más hacia su expansión internacional. Con esta adquisición, la compañía, con sede en Barcelona, pasa a tener presencia en 15 países, siendo los principales: España, Italia, Francia, Alemania, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Checa y Polonia.

La adquisición refuerza el liderazgo de Your New Self en mercados como Francia o Italia, además de "acelerar el crecimiento en Alemania y facilitarnos la entrada en mercados como Polonia o la República Checa" ha subrayado José Luis Ferrer, CEO de la compañía.

Por su parte, Pavel Hilbert, CEO de Estheticon ha remarcado la importancia de la operación para las dos empresas: "la unión de Your New Self y de Estheticon nos permitirá ampliar los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios."

Las cifras resultantes de la unión de las dos empresas son significativas: más de 5 millones de usuarios mensuales y 40.000 centros y doctores registrados. Los dos portales comparten objetivo: acercar la cirugía y la medicina estética a los usuarios a través de historias reales. El consultorio online, donde más de 5.000 doctores responden a las preguntas de los pacientes, y el directorio de centros de estética y médicos son algunos de los servicios principales que ofrece Multiestetica, que se verán reforzados con la incorporación de Estheticon.

El perfil tipo del usuario también es coincidente en los dos portales: personas de entre 30 y 45 años, mayoritariamente del sexo femenino y de clase media o media-alta. Entre los tratamientos más solicitados encontramos el aumento de senos, la rinoplastia, el rejuvenecimiento facial o la micropigmentación.

La unión de las dos empresas es una oportunidad, tanto para los usuarios como para los doctores, de acceder a un mercado que cada vez es más global.

Sobre Your New Self

Your New Self es el portal de cirugía y medicina estética líder en Europa y Latinoamérica. Cuenta con más de 28.000 centros en todo el mundo, y tiene presencia en 9 países: España [http://www.multiestetica.com/], Italia [http://www.guidaestetica.it/], Francia [http://www.multiesthetique.fr/], México [http://www.multiestetica.mx/], Brasil [http://www.cirurgia.net/], Argentina [http://www.esteticas.com.ar/], Chile [https://www.clinicasesteticas.cl/], Colombia [http://www.clinicasesteticas.com.co/] y Alemania [http://www.schoenheitsklinik.de/].

El objetivo de la comunidad de Multiestetica.com es que los usuarios encuentren rápidamente y en un solo lugar toda la información que necesitan antes de una operación o tratamiento estético: fotos de antes y después, testimonios, artículos, vídeos, doctores, recomendaciones y precios.

El portal nace en 2015 creado por Your New Self y en la actualidad cuenta con 80 trabajadores repartidos entre los diferentes países.

Sobre Estheticon

Creado en 2006, el objetivo de Estheticon.com es ayudar a los pacientes en el momento de decidir someterse a algún tipo de tratamiento o intervención estética y de elegir a un médico adecuado. El directorio es una fuente fiable de información para los usuarios, les ofrece contactos de especialistas, las direcciones y el listado de las intervenciones que realizan y los precios de éstas.

Los pacientes pueden compartir sus experiencias y opiniones de médicos y tratamientos, y pueden acudir en búsqueda de respuestas a las preguntas relacionadas con la medicina estética en todo el mundo. Actualmente está disponible en 15 países, siendo los más importantes: República Checa [https://www.estheticon.cz/], Alemania [https://www.estheticon.de/], Polonia [https://www.estheticon.pl/], Francia [https://www.estheticon.fr/] e Italia [https://www.estheticon.it/].

