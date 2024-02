ZTE listo para traer brillantes aspectos destacados de 5G-A al MWC 2024, desplegando el futuro inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 23 de febrero de 2024/PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones, se enorgullece de presentar los aspectos más destacados de 5G-A durante el Mobile World Congress 2024. Esta iniciativa tiene como objetivo desbloquear todo el potencial de la tecnología 5G y crear valor infinito.

Infraestructura verde que persigue la curva perfecta de bits y vatios

La primera plataforma de radio de eficiencia PA constante de la industria para un rendimiento óptimo

La última plataforma de radio logra una eficiencia de megafonía casi constante, lo que garantiza un rendimiento óptimo en todo momento. Esto permite una eficiencia de megafonía entre 25 y 30 puntos porcentuales más alta y un consumo de energía RRU un 35% menor que el promedio de la industria.

0 bits 0 vatios con hibernación pionera en la industria

La primera tecnología de hibernación de la industria se ha implementado a escala en más de 300.000 AAU para reducir el consumo de energía de las AAU a tan solo 5 vatios cuando no hay tráfico. Esta tecnología también se ha aplicado a RRU, lo que ayuda a lograr un consumo de energía de tan solo 3 vatios cuando no hay tráfico. Para celdas pequeñas, la hibernación habilita 0 vatios para pRRU cuando no hay tráfico, y la celda se puede reactivar en segundos cuando hay algún intento de acceso al servicio.

5G-A B2C: Experiencias fluidas de 10 Gbps+

Uni-Radio permite la simplificación del sitio con 10 veces menos radios

Uni-Radio (A+P) logra una integración extremadamente simplificada de 7 bandas en 1, con AAU de doble banda, la antena de banda completa UBR y FDD de 5 bandas única en la industria, logrando una reducción de unidades de radio de 10 a 1.

La RRU 12TR, única en la industria, se vuelve extremadamente ecológica, lo que permite una eficiencia energética superior

La RRU 12TR de doble banda, única en la industria, evoluciona basándose en una nueva plataforma, logrando una eficiencia de megafonía casi constante. Esto permite un consumo de energía RRU un 35% menor que el promedio de la industria. Con la primera agrupación de RF de la industria, RRU 12TR permite compartir la potencia de salida entre sectores. Para cualquier sector determinado, se pueden utilizar 4*120W como 4x160W, logrando una mayor eficiencia energética.

FDD Massive MIMO, la integración más alta de la industria, lleva aún más allá los límites de la capacidad 4G

FDD Massive MIMO de tres bandas admite todas las RAT desde 2G hasta 5G y NB-IoT con una impresionante potencia de salida de 640 W en solo 115 L, logrando una mejora del rendimiento de hasta 6 veces. Además, la formación de haces de IA mejora el rendimiento de FDD Massive MIMO en un 30%, mientras que el DSS de nivel de haz único en la industria optimiza la utilización del espectro, logrando una ganancia adicional de velocidad de datos del 10%.

La AAU mmWave con mayor ancho de banda de la industria potencia la experiencia 5G-A de 10 Gbps+

La AAU mmWave con ancho de banda de 1,6 GHz más grande de la industria permite que una sola celda alcance una capacidad de más de 28 Gbps, lo que permite experiencias de más de 10 Gbps. Sirve para diversos escenarios, incluido el acceso inalámbrico fijo (FWA), backhaul móvil de gran ancho de banda y transmisión en vivo UHD, entre otros.

5G-A B2B: Integración red-nube, puesta en servicio en una hora

UniEngine: Solución privada 5G todo en uno para producciones principales

UniEngine realiza una integración todo en uno de núcleo 5G, RAN 5G y operación y mantenimiento simplificados, al tiempo que proporciona una informática potente para permitir la implementación sin esfuerzo de aplicaciones de terceros. Las capacidades deterministas mejoradas de RAN ofrecen garantías de servicio mucho mejores. La operación y mantenimiento simplificados ayuda significativamente incluso a las empresas menos experimentadas a implementar sus redes 5G privadas y permite el monitoreo del rendimiento del servicio de extremo a extremo.

El CampSite interior 5G-A crea nuevas posibilidades para la transmisión de televisión y el entretenimiento de realidad virtual

El CampSite, del tamaño de una maleta, es fácil de desplegar por una sola persona. Integra comunicación e informática, lo que permite la configuración de la red 5G-A en una hora. Además, con la inclusión de MiCell, la primera solución de agrupación IF y microceldas distribuidas mmWave de la industria, logra una cobertura de 2.500 m2, proporcionando un enlace descendente de hasta 6 Gbps o un enlace ascendente de 4 Gbps, con una latencia ultrabaja de 4 ms al 99,99% y alta fiabilidad. CampSite facilita nuevos casos de uso, como la transmisión de televisión con tecnología 5G, entretenimiento inalámbrico de realidad virtual a gran escala y sin mochila, entre otros.

5G-A B2X: Impulsando la nueva economía

La red 5G-A ultrafiable y la integración de la nube perimetral crean V2X rentable para el transporte inteligente

ZTE implementó la primera red V2X integrada vehículo-carretera-nube basada en 5G-A, potenciando la conducción autónoma y mejorando la eficiencia del tráfico. La red ultrafiable y la nube perimetral en la estación base alcanzan una latencia de 20ms@99.99%, lo que permite la conducción autónoma L4 para vehículos L2 a velocidades de hasta 60 km/h.

5G-A NTN logra la conectividad universal a través de la integración espacio-tierra

ZTE ha desarrollado la primera estación base terrestre NTN de la industria y ha completado la primera prueba directa a celda 5G IoT-NTN del mundo sobre la banda S, así como la primera prueba marítima de la industria y pruebas de laboratorio y de campo NR-NTN. Estos esfuerzos tienen como objetivo proporcionar capacidades para comunicaciones de emergencia, IoT de área amplia y servicios de Internet.

Inteligencia ubicua: lograr una alta eficiencia integral

5G-A BBU, la integración de la comunicación y la computación para aplicaciones ricas de IA

5G-A BBU logra una integración perfecta de las capacidades de comunicación y computación. Aprovechando su capacidad de cálculo, la IA nativa de la estación base mejora la inteligencia RAN, lo que permite garantías de servicio altamente eficientes para impulsar el tráfico, implementar estrategias de ahorro de energía más precisas y facilitar la operación y mantenimiento de la red autónoma L4. Al abrir el recurso informático a terceros, se hace posible la implementación rentable de aplicaciones en la estación base, enriqueciendo la gama de nuevas aplicaciones.

AIGC fortaleció el comercial de uSmartNet utilizado durante un gran evento deportivo en Asia

Basado en AIGC y tecnología de gemelo digital, uSmartNet de ZTE logró la primera garantía de juegos inteligentes de la industria durante el evento. Este logro resultó en cero problemas importantes y cero quejas importantes de los clientes, mejorando la eficiencia operativa en un 15% y reduciendo la carga de trabajo en un 30%.

