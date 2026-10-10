España de Noche prevé una caída del 7,87% en la facturación del ocio nocturno en 2026-2027 - España de Noche

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de octubre de 2026.-

Los datos del Estudio de Perspectivas del Sector del Ocio, elaborado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos y Coca-Cola, indican que la pérdida de poder adquisitivo del público junto con el encarecimiento de los alquileres de los locales, los suministros o los costes laborales son el principal freno para la actividad de las pymes del ocio.

La inflación y la crisis de la vivienda también pasan factura al ocio nocturno y las pymes del sector prevén una caída media global de la facturación del 7,87% para la temporada 2026-2027 respecto al ejercicio anterior, según los datos del Estudio de Perspectivas del Sector del Ocio, elaborado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, y Coca-Cola.

Más concretamente, el 56,3% de los establecimientos estima que sus perspectivas para el nuevo curso serán peores, el 28,6% confía en mantener sus cifras y solo un 15,2% anticipa un resultado positivo. En términos de ingresos, el 61,7% de los locales prevé retrocesos, frente a un 22,7% que confía en incrementarlos y un 15,7% que mantendrá su facturación.

El mismo estudio indica que la contención del gasto del cliente y el encarecimiento de los costes es el principal freno para la actividad de las pymes del ocio. En concreto, la pérdida de poder adquisitivo del cliente es señalada por el 67,6% de los empresarios como la mayor amenaza, seguida por el incremento del precio de los alquileres, las bebidas o costes laborales, destacado por el 64% de los locales.

A estos factores se suman la competencia desleal de locales sin licencia y actividades que superan los límites acústicos (48,6%) y el boom de los festivales (47,7%).

Esta coyuntura económica se refleja directamente en una contracción del gasto y del consumo del público respecto al ejercicio 2025. El ticket medio estimado por cliente cae de los 22,08 euros registrados en 2025 a 21,74 euros en la presente temporada. Asimismo, el volumen medio de consumiciones por persona disminuye de 2,12 copas en 2025 a 1,91 en 2026.

Pese a este contexto adverso, la industria mantiene su capacidad de resistencia gracias a los nuevos hábitos de consumo y la capacidad de innovación y diversificación de los locales. En este sentido, el factor con mayor impacto positivo en la actividad es la expansión del tardeo, destacado por el 43,2% de los establecimientos, seguido por el crecimiento del público turista (26,1%) y el turismo de negocios con la organización de eventos y el alquiler de espacios (23,4%).

De hecho, el perfil del público en los locales ha pasado de 30,08 años a los 32,3 años, concentrándose la afluencia entre los 20 y 30 años en el 72,1% de los locales, de 30 a 40 años en el 44,1% y de 40 a 50 años en el 34,2%.

Asimismo, aunque el público local es el más importante para los locales de ocio, presente en el 72,1% de los establecimientos, seguido del público procedente de la misma provincia, señalado por el 45,9% de los locales, el mercado turista supone una parte importante de la actividad del sector. En este sentido, destaca el crecimiento del público procedente de países de la Unión Europea, que eleva su presencia del 25% al 28,8% de los locales de ocio respecto a la temporada pasada. Asimismo, el turismo nacional procedente de otras comunidades autónomas está presente en el 9,9% de los establecimientos y el de países de fuera de la Unión Europea en el 9,0% de las salas.

En este contexto, el presidente de España de Noche, Ramón Mas, reivindica el importante peso económico, turístico y social que representa el ocio nocturno. Asimismo, reclama la necesidad de abrir una vía de interlocución directa con las administraciones autonómicas y locales.

El objetivo es abordar la problemática de la saturación de los eventos extraordinarios, el cumplimiento de la normativa acústica y la lucha contra el botellón y la competencia desleal, así como la participación en las líneas de ayuda y planes de dinamización de las pymes para proteger e impulsar la actividad del sector del ocio y los espectáculos.

A nivel del Gobierno de España, asegura que resulta urgente abordar la normativa medioambiental, el reconocimiento del sector como empresas turísticas y la lucha por la igualdad y contra la violencia de género y anuncia la puesta en marcha de un período de diálogo para trasladar las propuestas electorales del sector a los diferentes partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales.