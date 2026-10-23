El Restaurante Faro de Arinaga organiza el evento musical Tardeo 90s Hasta Hoy

Flyer Tardeo - DJ Valdi

(Información remitida por la empresa firmante)

La jornada contará con las actuaciones de DJ Valdi y DJ Ulises Acosta junto al océano Atlántico el próximo sábado

Arinaga, Gran Canaria, 23 de octubre de 2026. - El Restaurante Faro de Arinaga se prepara para vivir este sábado una jornada especial en la que música, nostalgia, gastronomía y diversión compartirán protagonismo frente al océano Atlántico. 'Tardeo 90 Hasta Hoy' reunirá a dos conocidos profesionales de la música: DJ Valdi, del popular programa 'El Hormiguero' de Antena 3, y DJ Ulises Acosta, una de las figuras más reconocidas del circuito festivo canario.



La celebración comenzará a las 14:00 horas con música ambiental, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de un almuerzo y compartir buenos momentos entre amigos. Las actuaciones de los DJs están previstas alrededor de las 16:00 horas, aunque podrían comenzar algo antes, dependiendo del ambiente y desarrollo de la jornada.



DJ Valdi: de Antena 3 a la costa de Arinaga

DJ Valdi, nombre artístico de José Manuel González Valderas, es conocido nacionalmente por su participación en 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos en Antena 3, donde desarrolla una destacada labor musical.



Su trayectoria incluye actuaciones en festivales, eventos multitudinarios y escenarios de diferentes puntos de España, combinando su experiencia televisiva con una intensa actividad como DJ.



Su presencia en el Faro de Arinaga acercará al público canario a uno de los nombres musicales más conocidos de la televisión española.



Ulises Acosta: de Canarias a las carrozas del Orgullo de Madrid

Junto a Valdi estará DJ Ulises Acosta, ampliamente conocido en Canarias por su participación en numerosas fiestas, celebraciones y eventos musicales.



Su actividad ha traspasado las fronteras del archipiélago, participando durante los últimos años en las celebraciones del Madrid Orgullo (MADO), incluyendo actuaciones en carrozas musicales del desfile.



Destaca su vinculación con MMT Fest – Music Meets Tourism, festival celebrado en Maspalomas, donde ha compartido programación con artistas y DJs nacionales e internacionales.



Precisamente, Valdi y Ulises ya coincidieron en MMT Fest, una experiencia musical que ahora trasladan a un formato más cercano y desenfadado junto al mar.



Un viaje musical desde los 90 hasta hoy

'Tardeo 90 Hasta Hoy' recuperará el espíritu de las grandes fiestas de los años noventa, con protagonismo del dance, eurodance, pop nacional e internacional y los grandes éxitos comerciales que siguen haciendo bailar a varias generaciones.



La propuesta no se limita a una década: invita a viajar musicalmente desde los 90 hasta nuestros días, recuperando recuerdos y creando nuevas experiencias.



El formato tardeo permite combinar gastronomía, música y encuentros sociales sin esperar a la noche, convirtiéndose en una alternativa de ocio especialmente atractiva para residentes y visitantes.



Un escenario histórico frente al Atlántico

El Restaurante Faro de Arinaga ocupa un emblemático edificio histórico del litoral de Agüimes, rodeado de un paisaje singular con espectaculares vistas al océano Atlántico.



Este enclave ofrece un marco privilegiado para una celebración que combina patrimonio, gastronomía y entretenimiento, contribuyendo a dinamizar la oferta de ocio del sureste de Gran Canaria.



La entrada será completamente gratuita y se recomienda reservar mesa con antelación para quienes deseen almorzar.



Este sábado, los grandes éxitos vuelven a sonar frente al Atlántico. Desde los 90 hasta hoy, la música no deja de evolucionar y las ganas de bailar siguen intactas.







Contacto

Nombre contacto: Restaurante Faro de Arinaga

Descripción contacto: Restaurante Faro de Arinaga

Teléfono de contacto: 928172031





Imágenes

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Pie de foto: Flyer Tardeo

Autor: DJ Valdi