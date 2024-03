Vallsur se une con la Fundación de Escuelas de Rugby VRAC para visibilizar el deporte en edad escolar

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 19 de marzo de 2024.- Vallsur y la Fundación de Escuelas de Rugby VRAC han renovado su acuerdo de colaboración deportiva con el objetivo de visibilizar la importancia del deporte durante la edad escolar. De esta forma, el centro comercial vallisoletano vuelve a unirse al proyecto del equipo español de rugby de la ciudad de Valladolid, que gestiona los equipos de niños entre seis y doce años, para realizar actividades conjuntas hasta la finalización de la presente temporada.

Para rubricar su compromiso en común, se han reunido José María Valentín-Gamazo García, presidente de la Fundación de Escuelas de Rugby VRAC, y Pablo Pérez, gerente de Vallsur, para hacer efectiva la apuesta de la Fundación por la que orienta a niños y niñas que quieran practicar rugby y educarse en los valores que transmite este deporte.

“En los últimos años, el rugby ha empezado a jugar un papel muy importante en Valladolid y goza de gran popularidad en nuestra provincia. Desde Vallsur queremos apoyar la labor que desempeña la Fundación de Escuelas de Rugby VRAC y apostamos una vez más por respaldar a clubs que fomentan el deporte escolar. El rugby es una actividad que aporta múltiples beneficios entre los niños y las niñas, que van desde mejorar la salud mental hasta potenciar el estado físico y la vida social, la práctica de deportes en equipo favorece la mejora de la autoestime y evita el aislamiento”, afirma Pablo Pérez, gerente de Vallsur.

Como parte del convenio de colaboración, Vallsur se ha convertido un año más en uno de los patrocinadores y organizadores del Torneo Internacional VRAC, celebrado este pasado fin de semana, y que durante los días 16 y 17 de marzo ha congregado a cerca de 2.000 de niños y niñas.

Además, Vallsur aportará material deportivo para las categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12 de la entidad deportiva donde participan cientos de niños y niñas en cada una de ellas, con el objetivo de seguir promoviendo los valores asociados a este deporte, muy presentes entre los jóvenes canteranos: integridad, emoción, amistad, disciplina y respeto.

Sobre Vallsur

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

