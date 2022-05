60 expertos analizan los retos del sector de la salud con una visión de 360º

2.ª Edición del Executive Education Forum UIC Barcelona - Challenges in Health.

El Executive Education Forum UIC Barcelona - Challenges in Health logra por segundo año consecutivo ser el puente entre el sector corporativo y el universitario.

En su segunda edición, el foro ha puesto el foco en los retos del sector health, proporcionando nuevas formas de entender el ámbito de la salud desde una visión de 360 grados, con mesas redondas en torno a la salud mental, innovación, emprendimiento e inversión en eHealth.

Los avances en la industria, valores, gestión sanitaria e inversión en salud o investigación han sido los principales temas a debate durante los tres días del foro.

Barcelona, 9 de mayo de 2022.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha celebrado la segunda edición del Executive Education Forum UIC Barcelona, centrada este año en los retos en el ámbito de la salud. De nuevo en formato en línea, las mesas redondas han transcurrido los días 4, 5 y 6 de mayo, con la participación de unos sesenta ponentes. Tras el éxito de la primera edición, el congreso ha reunido a profesionales, investigadores y voces reconocidas de corporaciones nacionales e internacionales, así como emprendedores que han lanzado negocios de éxito.

El foro, bajo el título Executive Education Forum, ha proporcionado nuevas formas de entender el conocimiento y la investigación de ámbitos relacionados con el sector de las ciencias de la salud, en relación, a su vez, con el día a día del sector corporativo. Bajo el subtítulo Challenges in Health, a través de diez mesas redondas y una ponencia magistral, durante tres días los distintos ponentes han emplazado al participante a la reflexión del sector en temas de rabiosa actualidad: enfermedades infecciosas, gestión sanitaria efectiva, emprendimiento e inversión.

Con carácter internacional, dirigido al entorno académico y con el objetivo de ser el nexo entre el mundo empresarial y la academia, el foro ha atraído a asistentes de muy diversos ámbitos, así como estudiantes de UIC Barcelona, especialmente de las titulaciones del ámbito biosanitario.

En la apertura del foro, la Sra. Meritxell Budó, secretaria de Atención Sanitaria y Participación de la Generalitat de Catalunya, destacó que "estas jornadas abrirán una puerta a un intercambio de conocimientos excepcionales en salud que nos acercarán a una sociedad más inclusiva, eficiente y sostenible".

Por otro lado, como colofón del segundo día del foro, el Dr. Josep Argemí, rector emérito de UIC Barcelona y catedrático de Pediatría, presentado por el reconocido Dr. Rafael I. Barraquer, director médico del Centro de Oftalmología Barraquer, ahondó en la vertiente más abstracta del encuentro: el transhumanismo. Durante los casi sesenta minutos de ponencia, el Dr. Argemí trató con una delicada firmeza el rostro más humano de la investigación y conocimiento médico.

Durante el congreso, todas las mesas y ponencias han hilado su relación de la temática tratada con cada uno de los másteres de ciencias de la salud de UIC Barcelona.

Entidades, instituciones e institutos que han participado: Atención Sanitaria y Participación de la Generalitat de Catalunya, Asabys, Alta Life Sciences, Bioengineering Institute of Technology, BHV Partners, Bloodgenetics, Clínica Cuides UIC Barcelona, Centro de Oftalmología Barraquer, Fundación Privada Hospital Asil de Granollers, Fundación Sanitaria Mollet, Quirónsalud, Fundación Sant Francesc d'Assís, From Cell Metabolism to Metabolic diseases (METADIS), GENESIS Biomed, Hospital Germans Trias i Pujol, HUAWEI, Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, Inveready, Oracle Ibérica, Pulmobiotics, Qualud, Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria.

