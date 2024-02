Arranca campaña de donaciones para investigar con IA terapias nutricionales contra la colitis ulcerosa

(Información remitida por la empresa firmante)

En un esfuerzo pionero por transformar el tratamiento de la colitis ulcerosa, David García Broto, ingeniero de Inteligencia Artificial y paciente de esta enfermedad crónica, ha lanzado una revolucionaria campaña de micromecenazgo en GoFundMe. Este proyecto, apoyado por expertos del CSIC y la EPFL, busca financiar la investigación para desarrollar terapias nutricionales innovadoras, estableciendo un nuevo enfoque a través de una medicina más holística, segura, y centrada en las personas

Barcelona, 1 de febrero de 2024.- Se ha lanzado en GoFundMe una importante campaña de micromecenazgo con el objetivo de financiar un proyecto de investigación que busca aplicar la Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de terapias nutricionales avanzadas para el tratamiento de la colitis ulcerosa.



Este proyecto, liderado por David García Broto, ingeniero de IA y paciente de Colitis Ulcerosa, en colaboración con expertos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y la EPFL (Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza), representa un esfuerzo significativo en la búsqueda de alternativas terapéuticas para tratar esta enfermedad. Con un enfoque en cambios sencillos y efectivos en la alimentación y el estilo de vida, el proyecto apunta hacia una medicina más holística, sostenible y centrada en el paciente.



Diagnosticado con Colitis Ulcerosa en 1992, la vida de David ha sido una de resiliencia y adaptabilidad. Además de enfrentar los retos físicos y emocionales de la enfermedad, ha corrido maratones, escalado montañas, fundado una empresa tecnológica con ventas en más de 65 países, y mentorizado a otros jóvenes emprendedores.



Su historia no es solo sobre un paciente luchando contra una enfermedad crónica. Es la historia de cómo la experiencia personal, combinada con una alta formación en ingeniería y tecnología, puede llevar a soluciones innovadoras para desafíos médicos persistentes. Durante décadas, ha sentido un vacío en la práctica clínica: "Las respuestas que recibía eran solo farmacológicas porque, al parecer, no existía suficiente evidencia científica que respaldara otras alternativas nutricionales", comenta David.



Pero, gracias a su experiencia y formación, David ha desarrollado un modelo de datos innovador para investigar con IA el impacto de la nutrición y el estilo de vida en la salud intestinal. En alianza con el CSIC y la EPFL, se ha embarcado en un ambicioso proyecto que aspira a profundizar, como nunca se había hecho antes, en la relación entre nutrición, estilo de vida y microbiota.



Sin embargo, enfrenta un gran desafío: la falta de financiación. David no puede postular a subvenciones públicas porque no viene del mundo académico, sino del emprendimiento. Tampoco ha conseguido capital en el sector privado orientado a escalabilidad y ganancias porque su proyecto, sin ánimo de lucro, se centra en el impacto social y en ayudar a los enfermos como él.



Por ello, lanzó una campaña de recogida de firmas en Change.org que se hizo viral con más de 55.000 firmas, atrayendo la atención y el respaldo de varias personalidades famosas. Ahora, empujado por aquella ola de solidaridad, ha lanzado una campaña de micromecenazgo en este enlace para conseguir fondos esenciales con los que arrancar la investigación.



"Esta lucha no es mía en solitario; es la esperanza compartida de muchos pacientes de Colitis Ulcerosa que buscan respuestas en una medicina más humana", dice David.



Cada donación demostrará que hay un interés real y una demanda por tratamientos para la salud intestinal más integradores y centrados en el paciente. Para donar y obtener más información, se puede visitar este enlace.



Emisor: GoFundMe

Contacto

Nombre contacto: David García Broto

Descripción contacto: Imagiam High Image Techs, SL/CEO

Teléfono de contacto: 670227747