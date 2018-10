COMUNICADO: Clínicum ofrece mamografías gratuitas en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Publicado 18/10/2018 12:34:46 CET

La aseguradora ofrece mamografías gratuitas para concienciar a las mujeres sobre la importancia de la detección precoz para luchar contra el cáncer de mama. Una de cada 8 mujeres tiene riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida

Apoyar a las mujeres en la prevención del cáncer de mama es el principal objetivo de la campaña Una de cada 8 de Clínicum, compañía aseguradora especializada en salud, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Durante esta semana, Clínicum, con Una de cada 8, ha invitado a un centenar de mujeres de Barcelona a que se realicen totalmente gratis una mamografía preventiva.

Se estima que una de cada 8 mujeres tiene riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Precisamente, este impactante dato es de donde coge el nombre la campaña. Esta altísima incidencia hace que la detección precoz sea clave para mejorar las posibilidades de curación e índice de supervivencia y se convierta en una eficaz herramienta contra el cáncer de mama.

Con 26.000 nuevos casos cada año, se está ante el tipo de cáncer con mayor prevalencia entre las mujeres. Esto supone casi el 30% de todos los tumores femeninos. En este caso, la prevención mediante autoexploraciones y revisiones anuales puede marcar la diferencia. Así lo demuestran los últimos datos: la tasa de supervivencia al cáncer de mama se sitúa en torno al 80%, una cifra que ha aumentado 20 puntos desde la década de los años 80. En España, la supervivencia aumenta un 1,4% cada año y se sitúa cerca del 83% a los cinco años del diagnóstico, por encima de la media europea.

La campaña cuenta con la colaboración de Grupo Manchón, centros de diagnóstico por la imagen, cuya Directora Asistencial y Directora de la Unidad de Diagnóstico Integral de Patología Mamaria es la Dra. Pilar Manchón que destaca la importancia de la prevención y señala que, además, “cada mujer puede reducir su riesgo de forma individual con pequeños cambios en su estilo de vida: con una dieta adecuada, ejercicio habitual y evitando el alcohol se reduce, no solo el riesgo de padecer un cáncer de mama, sino también el riesgo de recidiva”.

La campaña Una de cada 8 recuerda que a partir de los 45/50 años resulta necesario realizar un chequeo médico anual que incluya una mamografía para que un especialista evalúe si existe algún tipo de anomalía.

Por otra parte, el cáncer de mama es una enfermedad rara en el hombre, pero no imposible. La Dra. Manchón indica que “uno de cada 1.000 hombres lo padecerá a lo largo de su vida. En el caso del varón lo importante es concienciar que la enfermedad existe y que al menor cambio o síntoma se debe consultar al especialista. Los síntomas pueden ser los mismos que en la mujer: si aparecen bultos, cambios en la piel o nódulos en la axila deben estudiarse. La mamografía no es una exploración exclusiva de mujeres, y se hacen muchas a hombres. También es importante reconocer aquellos hombres que se encuentran en grupo de riesgo familiar, como familias portadoras de mutación BRCA 1 y 2”.

Una campaña de apoyo real

Durante dos días, Clínicum ha situado un stand en dos de las principales y más concurridas salidas de las líneas de ferrocarril de Barcelona. En las estaciones de Gracia y Sarrià, las viandantes eran atendidas por una especialista en salud que les facilitaba información sobre la detección precoz de este tipo de tumores y, además, les proponía realizarse una mamografía totalmente gratuita en el Centro Médico Clínicum.

En este sentido, Alfonso Alzamora, director general de Clínicum comenta que “Queríamos mostrar nuestro apoyo real e incondicional a todas las mujeres con una acción que verdaderamente les ayudara a tomar conciencia de la importancia de la prevención. Una de cada ocho, un dato que impacta, nos ayuda a trasladar el mensaje de que prevenir marca la diferencia y, sobre todo, que estamos ante una enfermedad contra la que se puede luchar”.

Además, desde esté miércoles y hasta el viernes, 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la sede de Clínicum en el número 121 de Paseo de Gracia luce un colosal lazo rosa de más de 10 metros de largo y 6 de ancho, y aproximadamente 100 kg, que cubre toda la fachada. Una acción de impacto con la que Clínicum se une a la Nit Màgica que promueve la AECC-Catalunya Contra el Càncer. “Este lazo es un símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama. Desde Clínicum nos hemos sumado a la campaña internacional para el control del cáncer de mama porque queremos trasladar un mensaje de apoyo incondicional a todas las mujeres que han luchado, luchan y lucharán contra esta enfermedad”, subraya Alzamora.

Diez cosas que a saber antes de hacerte una mamografía

Estas son las recomendaciones de la Dra. Manchón ante un estudio mamográfico:

1. La mamografía es una decisión individual que precisa de un conocimiento previo de las ventajas e inconvenientes de someterse a un diagnóstico precoz. Cualquier duda consulta debe consultarse con el profesional técnico o el radiólogo.

2. Una mamografía negativa no debe crear la falsa seguridad de que no se tiene cáncer. La mamografía no detecta hasta un 20% de los casos de cáncer de mama. Se debe estar atento a cualquier síntoma entre una mamografía y otra. Ese cáncer no detectado puede hacerse sintomático pasando a ser un cáncer de intervalo.

3. En algunas mujeres, las mamas más densas reducen la detección por mamografía por lo que la ecografía puede ser una buena opción para complementar el estudio. No hay que asustarse si se propone complementar el estudio. El objetivo es elevar la tasa de detección hasta superar el 90%.

4. Para que la mamografía resulte menos dolorosa conviene evitar la semana anterior a la menstruación para hacérsela. Los cambios hormonales del ciclo menstrual producen cambios en el volumen del tejido mamario y aumentar las molestias a la presión del equipo de mamografía.

5. Siempre es mejor llevar ropa que sea fácil para desnudarse de cintura hacia arriba. Mejor llevar dos piezas para no quedarse completamente desnuda.

6. Se desaconseja el uso de desodorantes el día de la mamografía. Algunos desodorantes con sales de aluminio, el talco, algunas pomadas y perfumes pueden ocasionar artefactos en la mamografía y obligar a repetir el estudio.

7. Es importante aportar los estudios previos. Muchas veces solo comparando se pueden tener pistas para detectar el cáncer.

8. Conviene comunicar cualquier síntoma o cambio al técnico que realiza la mamografía para poder trasladar esa información al radiólogo y poder centrar el estudio en ese síntoma. Es importante informar en caso de llevar implantes mamarios.

9. Siempre es mejor acudir a un centro con tecnología actualizada y expertos en imagen mamaria. También es importante acudir al mismo centro a hacer la mamografía, puesto que conocen el historial, disponen de los estudios previos e incluso recuerdan las imágenes y casos más problemáticos.

10. Es preciso asegurarse de que todo está bien de la mano del médico o el radiólogo que informa el estudio, no dar nada por hecho. Se han visto casos donde el resultado se ha guardado en casa durante meses perdiendo tiempo para un diagnóstico importante.

